Πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση της με καρκίνο του ματού η Κάρλα Μπρούνι ανακοίνωσε στον λογαριασμό της στο Instagram ότι ολοκλήρωσε την ορμονοθεραπεία της, καλώντας για άλλη μια φορά τις γυναίκες να μην αμελούν τις εξετάσεις τους κάθε χρόνο.

«Πριν από τέσσερα χρόνια, διαγνώστηκα με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού», είχε πει δημόσια η Μπρούνι στις 11 Οκτωβρίου 2024, μιλώντας για τη χειρουργική επέμβαση, την ακτινοθεραπεία και την ορμονοθεραπεία που ακολούθησε λέγοντας «ο δρόμος δεν είναι εύκολος γιατί ήμουν τυχερή».

Η Κάρλα Μπρούνι μιλούσε ανοιχτά στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης «Ροζ Οκτώβρης», της εμβληματικής εκδήλωσης για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού, λέγοντας κάθε φορά ότι υπήρξε τυχερή γιατί εντόπισε τον καρκίνο στα αρχικά στάδια. «Από τότε, κάθε χρόνο τον Οκτώβριο κάνω μαστογραφία», ανέφερε σε ένα βίντεο λέγοντας ότι «μία στις οκτώ γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού, δηλαδή το 12% του γυναικείου πληθυσμού» καλώντας τις γυναίκες να κάνουν τις μαστογραφίες τους.

Χθες, η σύζυγος του Νικολά Σαρκοζί ανακοίνωσε, και πάλι στον λογαριασμό της στο Instagram, ότι ολοκλήρωσε τη θεραπεία της.

«Ολοκληρώνω 5 χρόνια ορμονοθεραπείας μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού στα τέλη του 2019. Χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία – αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να θεραπεύσουμε αυτόν τον τύπο καρκίνου. Παρά τις μάλλον επιθετικές παρενέργειές της, είμαι ευγνώμων στην επιστήμη που εφηύρε την ορμονοθεραπεία: προστατεύει αποτελεσματικά από την υποτροπή, η οποία είναι συχνή τα χρόνια μετά τη διάγνωση», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα μιας φωτογραφίας της που κρατάει ένα κουτί Ταμοξιφαίνης, το φάρμακο που μόλις σταμάτησε να παίρνει, με το πρόσωπό της κρυμμένο.

«Θέλω να πω σε όλες τις γυναίκες που διαβάζουν αυτήν την ανάρτηση για άλλη μια φορά να μην διστάζουν να κάνουν εξετάσεις κάθε χρόνο, αν είναι δυνατόν». Ευχαρίστησε την ιατρική ομάδα που επέδειξε «ικανότητα» και «ανθρωπιά» κατά τη διάρκεια αυτής της «δοκιμασίας».