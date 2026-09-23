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Η εγκυμονούσα τραγουδίστρια Λι-Αν Πίνοκ φόρεσε τη δημιουργία από τη συλλογή Holy Milk, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό κατά την εμφάνισή της στην πασαρέλα.

Η σχεδιάστρια Δήμητρα Πέτσα δήλωσε ότι το έργο επιχειρεί να προβάλει τη μητρότητα και τη γυναικεία φροντίδα μέσα στον κόσμο της μόδας.

Η συγκεκριμένη performance προκάλεσε έντονο διχασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να διαφωνούν για την παρουσίαση του θηλασμού ως δημόσιο θέαμα.

Η Λι-Αν Πίνοκ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της, δηλώνοντας πως ένιωσε ιδιαίτερα δυνατή κατά τη διάρκεια της επίδειξης.

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Ένα ιδιαίτερο σουτιέν που έμοιαζε να αναπαριστά τη ροή μητρικού γάλακτος ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στην επίδειξη του ελληνικού οίκου Di Petsa στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στα social media.

Την παρουσίαση της δημιουργίας ανέλαβε η εγκυμονούσα τραγουδίστρια Λι-Αν Πίνοκ, πρώην μέλος των Little Mix, η οποία έκλεισε το σόου παρουσιάζοντας το συγκεκριμένο κομμάτι από τη συλλογή «Holy Milk» για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

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Το «γλυπτό σουτιέν» διέθετε έναν ειδικό μηχανισμό που δημιουργούσε την εικόνα της γαλουχίας. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης στην πασαρέλα, η Πίνοκ ενεργοποίησε τον μηχανισμό, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν υγρά προς τα μοντέλα που βρίσκονταν γύρω της.

Η εμφάνιση αποτέλεσε μια συμβολική performance με επίκεντρο τη μητρότητα, τη φροντίδα και τη σχέση της γυναίκας με το σώμα της, ενώ παράλληλα προκάλεσε έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο.

Η εξήγηση της Ελληνίδας σχεδιάστριας

Όπως μεταδίδει η New York Post, η Ελληνίδα σχεδιάστρια Δήμητρα Πέτσα, ιδρύτρια του Di Petsa με έδρα το Λονδίνο, εξήγησε ότι η δημιουργία επιχειρεί να μεταφέρει μια διαφορετική οπτική για μια από τις πιο προσωπικές εμπειρίες των γυναικών.

«Το έργο δημιουργεί ένα έντονο σχόλιο για τη μητρότητα, το σώμα και τη φροντίδα ως θέαμα, τοποθετώντας μια οικεία πράξη μέσα στον αυστηρά κατασκευασμένο κόσμο της πασαρέλας», ανέφερε ο οίκος.

Η ίδια η Πίνοκ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη δημιουργία, γράφοντας στα social media πως ήταν «πιθανότατα η στιγμή που ένιωσε πιο δυνατή από ποτέ».

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Διχασμός στα social media για το «Holy Milk»

Η εμφάνιση με το «Holy Milk» προκάλεσε έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο, με τις απόψεις των χρηστών να διχάζονται. Η εικόνα της Λι-Αν Πίνοκ να περπατά στην πασαρέλα με το ιδιαίτερο σουτιέν, από το οποίο εκτοξευόταν υγρό που παρέπεμπε σε μητρικό γάλα, σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που εξέφρασαν την αντίθεσή τους, θεωρώντας ότι ο θηλασμός δεν αποτελεί στοιχείο που θα πρέπει να παρουσιάζεται ως θέαμα ή να συνδέεται με τη σεξουαλικότητα. «Θεέ μου, τι είναι αυτό;» ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά σχόλια που γράφτηκαν κάτω από το σχετικό βίντεο.

Άλλοι χρήστες, ωστόσο, αντιμετώπισαν διαφορετικά τη συγκεκριμένη δημιουργία. Όπως σχολίασαν, η παρουσίασή της μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για συζήτηση γύρω από τη μητρότητα, τον θηλασμό και τη σχέση των γυναικών με το σώμα τους.

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Η ξεχωριστή υπογραφή της Di Petsa

Ο οίκος Di Petsa, με δημιουργό τη Δήμητρα Πέτσα, έχει διαμορφώσει μια ιδιαίτερη αισθητική που αντλεί έμπνευση από το νερό, τη φύση και τη μυθολογία, συνδυάζοντας τη μόδα με στοιχεία performance art. Οι δημιουργίες της έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον και εκτός Ελλάδας, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αναδεικνύουν το γυναικείο σώμα.

Η σχεδιάστρια έχει παρουσιάσει κατά καιρούς κομμάτια που ξεφεύγουν από τα όρια της συμβατικής μόδας, δημιουργώντας εικόνες που μοιάζουν περισσότερο με καλλιτεχνικές performances. Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη της ηθοποιού Λόρα Χάριερ στο Met Gala του 2026. Η ηθοποιός φόρεσε τη δημιουργία «Liquid Bronze Wetlook», ένα εντυπωσιακό φόρεμα σχεδιασμένο ώστε να δημιουργεί την οπτική ψευδαίσθηση ότι το σώμα της καλύπτεται από υγρό μέταλλο.

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