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Οι συνομιλίες για τα Γλυπτά του Παρθενώνα έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα The Telegraph.

Οι διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει το 2021 έχουν ουσιαστικά τερματιστεί και η ελληνική πλευρά διαμηνύει ότι δεν προβλέπεται άμεσα η επανέναρξή τους, αναφέρει το δημοσίευμα.

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Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση «μακροχρόνιου δανεισμού», καθώς αυτή προϋποθέτει την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη.

Η Telegraph αναφέρει ότι οι ελπίδες για την επίλυση της διαμάχης είχαν εναποτεθεί στην εξεύρεση μιας φόρμουλας που θα παρέκαμπτε τις νομικές «κόκκινες γραμμές» των δύο πλευρών, μέσω μιας «υβριδικής συμφωνίας» -που θα περιλάμβανε ανταλλαγή αρχαιοτήτων- η οποία δεν θα ήταν ούτε μόνιμη επιστροφή ούτε δανεισμός. Το 2024 μάλιστα, είχε αναφερθεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία.

Ωστόσο, οι προσπάθειες να βρεθεί μία «δημιουργική λύση» δεν απέδωσαν και η τακτική επικοινωνία μεταξύ της Αθήνας και του Βρετανικού Μουσείου έχει διακοπεί. Πηγή που επικαλείται η εφημερίδα δήλωσε ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες, ωστόσο τα κανάλια επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτά, που σημαίνει ότι η κατάσταση θα μπορούσε μελλοντικά να αλλάξει.

Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν δήλωσε πρόσφατα ότι η συμφωνία για την Ταπισερί της Μπαγιέ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια αντίστοιχη συμφωνία με τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από την Αθήνα, καθώς ουδέποτε υπήρξε διαμάχη όσον αφορά την κυριότητα της Ταπισερί της Μπαγιέ, ούτε πρόκειται για έργο το οποίο διαμελίστηκε.

Η ελληνική θέση παραμένει σταθερή ότι, τα Γλυπτά που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο πρέπει να επανενωθούν με τα γλυπτά που εκτίθενται στο Μουσείο Ακρόπολης.