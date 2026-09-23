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Οι έλεγχοι αποκάλυψαν περιπτώσεις ιατρικών πράξεων από μη ειδικούς, χρήση ακατάλληλου εξοπλισμού και λειτουργία χώρων χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες ή την παρουσία γιατρών.

Σε πολλές περιπτώσεις εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα χωρίς νόμιμα παραστατικά, καθώς και ιατρικές διαδικασίες που εκτελούνταν σε συνθήκες που δεν πληρούσαν τους κανόνες υγιεινής.

Η Αρχή έχει παραδώσει τα πρώτα στοιχεία στον υπουργό Υγείας, ενώ οι υποθέσεις παραπέμπονται πλέον στα πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές.

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Στο επίκεντρο μπαίνουν νέες σοβαρές καταγγελίες και ευρήματα από ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) σε χώρους που, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτών, παρείχαν ιατρικές και αισθητικές υπηρεσίες χωρίς να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση μιας 30χρονης στη Θεσσαλονίκη, η οποία κατήγγειλε ότι κατέβαλε 2.400 ευρώ για «αναίμακτη λιποαναρρόφηση», έχοντας προηγουμένως δει σχετική διαφήμιση στα social media. Όπως υποστηρίζει, της ζητήθηκε να πληρώσει το ποσό σε μετρητά, ενώ υπάλληλος του ιατρείου τη συνόδευσε μέχρι ATM προκειμένου να κάνει την ανάληψη.

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Σύμφωνα με την καταγγελία της, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς τις απαραίτητες συνθήκες αποστείρωσης. Για τη χορήγηση ξυλοκαΐνης, μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε τσίγκινη λεκάνη, ενώ η ίδια περιέγραψε τον πόνο που ένιωσε ως αφόρητο.

Η συγκεκριμένη καταγγελία συγκαταλέγεται στις υποθέσεις που έχουν φτάσει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από περιστατικά που συνδέονται με διαδικτυακές διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας και αισθητικής.

Τι εντόπισαν οι έλεγχοι της ΕΑΔ

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει παραδώσει στον υπουργό Υγείας τα πρώτα στοιχεία από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ιατρεία και κέντρα αισθητικής, μετά από σχετικές καταγγελίες.

Σε μία από τις περιπτώσεις, οι ελεγκτές βρέθηκαν σε ιατρείο που διέθετε άδεια λειτουργίας για βιοπαθολόγο, χωρίς όμως κατά τον επιτόπιο έλεγχο να βρίσκεται στον χώρο η γιατρός. Παράλληλα, εντοπίστηκαν υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, για τα οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα παραστατικά.

Σε διαφορετικό χώρο, ο οποίος παρουσιαζόταν ως κέντρο φυσιοπαθητικής φροντίδας, καταγράφηκε η παρουσία μηχανημάτων υδροθεραπείας εντέρου, συσκευής βιοσυντονισμού και άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους.

Έλεγχος πραγματοποιήθηκε και σε ιδιωτικό ιατρείο-ΙΚΕ, όπου διαπιστώθηκε βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας με γιατρό χωρίς ειδικότητα. Στον χώρο βρέθηκαν επίσης ενέσιμα σκευάσματα, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για βελονισμό και μηχανήματα που παρουσιάζονταν ως συσκευές αναγέννησης κυττάρων.

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«Ιατρείο Κβαντικής Βιοανάδρασης»

Ξεχωριστή περίπτωση αποτέλεσε χώρος που διαφημιζόταν διαδικτυακά ως «Ιατρείο Κβαντικής Βιοανάδρασης». Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν τρεις συσκευές που, σύμφωνα με την παρουσίασή τους, χρησιμοποιούνταν για τον εντοπισμό πηγών στρες στον οργανισμό. Ο υπεύθυνος του χώρου, σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν διέθετε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.

Παράλληλα, σε πολυϊατρείο διαπιστώθηκε η ύπαρξη αδειών για ιατρείο μαιευτικής-γυναικολογίας και ιατρείο πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής, παρότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είχαν σταματήσει να λειτουργούν.

Σε ακόμη μία υπόθεση, σε δερματολογικό ιατρείο εντοπίστηκε μη δηλωμένο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο παρουσιαζόταν ως μέσο για τη ρύθμιση της όρεξης.

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Περίπου 2.500 πορίσματα

Από την έναρξη λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έως το 2026 έχουν προκύψει περίπου 2.500 πορίσματα που αφορούν αντίστοιχες υποθέσεις.

Στα ευρήματα των ελέγχων περιλαμβάνονται περιπτώσεις κατά τις οποίες ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από μη ιατρούς, μεταξύ άλλων σε διαδικασίες εμφύτευσης μαλλιών, βελονισμού και ομοιοπαθητικής. Έχουν επίσης καταγραφεί περιπτώσεις λειτουργίας μονάδων χωρίς την παρουσία ή την απαιτούμενη επίβλεψη του επιστημονικά υπεύθυνου.

Σε μία χαρακτηριστική υπόθεση, ιατρική πράξη πραγματοποιήθηκε από υπάλληλο ιατρείου, ενώ ο γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης, χωρίς να βρίσκεται στον χώρο.

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Άλλη υπόθεση αφορούσε τη λειτουργία ιατρείου μέσα σε πολυϊατρείο, χωρίς η συγκεκριμένη δραστηριότητα να περιλαμβάνεται στην άδεια λειτουργίας του. Στα ευρήματα των ελέγχων περιλαμβάνεται ακόμη περίπτωση χορήγησης ληγμένου εμβολίου από παιδίατρο σε παιδί, καθώς και περιστατικά διενέργειας αισθητικών πράξεων από άτομα χωρίς τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα.

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις λειτουργίας τραπεζών ομφαλοπλακουντιακού αίματος και βλαστοκυττάρων χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ για κάθε υπόθεση αναμένεται να συνταχθεί ξεχωριστό πόρισμα. Ανάλογα με τα ευρήματα, οι υποθέσεις μπορούν στη συνέχεια να παραπεμφθούν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα των Ιατρικών Συλλόγων ή στις εισαγγελικές αρχές.

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