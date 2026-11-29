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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Shangri-La, με τη συμμετοχή δεκαεννέα κοπέλων από επιφανείς οικογένειες του διεθνούς χώρου.

Την Κλεμεντάιν Βον συνόδευσε ο αδελφός της Κάσπαρ, ενώ η μητέρα της παρακολούθησε τη βραδιά υποστηρίζοντας το ντεμπούτο της κόρης της.

Ο ετήσιος χορός, που αποτελεί παράλληλα φιλανθρωπική εκδήλωση, συγκέντρωσε πόρους για προγράμματα καρδιολογικής έρευνας και παιδιατρικής φροντίδας σε Παρίσι και Νέα Υόρκη.

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Η 22χρονη Κλεμεντάιν Βον, κόρη του μοντέλου Κλόντια Σίφερ και του σκηνοθέτη Μάθιου Βον, έκανε την πρώτη επίσημη κοινωνική της εμφάνιση στο Le Bal des Débutantes, στο ξενοδοχείο Shangri-La του Παρισιού, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το περιοδικό Hello.

Ήταν μία από τις 19 ντεμπιτάντ της χρονιάς. Οι υπόλοιπες ήταν κοπέλες από βασιλικούς οίκους, αριστοκρατικές οικογένειες και ισχυρές οικογένειες των επιχειρήσεων και των τεχνών. Τη συνόδευε ο 23χρονος αδελφός της Κάσπαρ, και η 56χρονη μητέρα της παρακολουθούσε από την αίθουσα.

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Ποια είναι η Κλεμεντάιν Βον;

Η Κλεμεντάιν Πόπι Βον γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2004. Είναι το μεσαίο από τα τρία παιδιά της Κλαούντια Σίφερ και του Βρετανού σκηνοθέτη Μάθιου Βον, που παντρεύτηκαν το 2002. Μεγάλωσε στην αγγλική εξοχή με τον μεγαλύτερο αδελφό της Κάσπαρ και τη μικρότερη αδελφή της Κόζιμα.

Σπουδάζει τέχνες και σχέδιο μόδας. Μέχρι σήμερα είχε κρατηθεί μακριά από τα φώτα, και τα βρετανικά περιοδικά την περιγράφουν ως τη «σπάνια εμφανιζόμενη» κόρη της Σίφερ. Η ομοιότητά της με τη μητέρα της σχολιάζεται κάθε φορά που ανεβάζει φωτογραφία, με τα ίδια ξανθά μαλλιά και τα γαλανά μάτια.

Η ίδια η Σίφερ είχε πει στην εφημερίδα Guardian το 2023: «Μου αρέσει να βλέπω πώς συνδυάζουν τα ρούχα τους». Για τις κόρες της, πρόσθεσε ότι το να μοιράζονται, να ανταλλάσσουν και να φορούν μεταχειρισμένα ρούχα «μοιάζει δεύτερη φύση» για τη γενιά τους.

Τι φόρεσε στο Le Bal;

Η Κλεμεντάιν εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή μπλε τουαλέτα. Ο σχεδιαστής της δεν έχει ανακοινωθεί από τη διοργάνωση ούτε από τα περιοδικά που κάλυψαν τη βραδιά. Ποζάρισε με άλλες ντεμπιτάντ στη μεγάλη σκάλα του ξενοδοχείου, ανάμεσά τους η Ολίμπια Μπάεζ-Ερέρα και η Άντζερα Μπρακέτι Περέτι.

Η Κλόντια Σίφερ φόρεσε ένα αέρινο φόρεμα σε απόχρωση του ροδάκινου. Σύμφωνα με το Hello, ήταν εκεί για να στηρίξει τη μεγαλύτερη κόρη της στο ντεμπούτο της.

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Τι είναι το Le Bal des Débutantes;

Το Le Bal des Débutantes, γνωστό και απλώς ως «Le Bal», είναι ένας ετήσιος χορός στο Παρίσι στον οποίο νεαρές γυναίκες από γνωστές οικογένειες όλου του κόσμου κάνουν την «είσοδό» τους στην κοινωνία. Γίνεται μόνο με πρόσκληση, και κάθε ντεμπιτάντ φορά δημιουργία ενός μεγάλου οίκου υψηλής ραπτικής.

Οι ρίζες του φτάνουν, σύμφωνα με το Hello, στο 1957. Τότε ο χορός είχε σκοπό να γνωρίσει τις νεαρές «καλές» κοπέλες σε οικογένειες και πιθανούς συζύγους. Τη σημερινή του μορφή την έδωσε η Γαλλίδα υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Οφελί Ρενουάρ, που τον διοργανώνει εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες. Η έμφαση πλέον είναι στις ίδιες τις κοπέλες και όχι στους καβαλιέρους τους. Κατά τη Le Figaro, φέτος έγινε η 32η διοργάνωση.

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Παλιότερα ο χορός γινόταν στο ξενοδοχείο Crillon. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενείται στο Shangri-La, το πρώην παλάτι του πρίγκιπα Ρολάν Βοναπάρτη, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Πώς γίνεται η βραδιά;

Ο Γάλλος δημοσιογράφος Στεφάν Μπερν, οικοδεσπότης του χορού εδώ και χρόνια, φώναξε τις ντεμπιτάντ μία μία και διάβαζε την πορεία της καθεμιάς, όπως μεταδίδει η Le Figaro. Κάθε κοπέλα μπαίνει στην αίθουσα στο μπράτσο του καβαλιέρου της.

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Μετά το δείπνο, οι ντεμπιτάντ χόρεψαν βαλς πρώτα με τον πατέρα τους και μετά με τον καβαλιέρο τους, και η βραδιά κράτησε ως μετά τα μεσάνυχτα. Στην αίθουσα ήταν περίπου 200 καλεσμένοι.

Ο χορός είναι και φιλανθρωπική εκδήλωση. Φέτος τα έσοδα πήγαν στο πρόγραμμα καρδιολογικής έρευνας ARCFA του νοσοκομείου Necker-Enfants Malades στο Παρίσι και στο παιδιατρικό νοσοκομείο Maria Fareri στη Νέα Υόρκη.

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Ποιες άλλες ντεμπιτάντ ήταν φέτος;

Η λίστα του 2026 είχε γαλαζοαίματες, κληρονόμους και εγγονές θρύλων της μόδας. Μερικά από τα ονόματα, σύμφωνα με το Hello:

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Η αρχιδούκισσα Ζίτα της Αυστρίας, 18 ετών, με τουαλέτα Franck Sorbier

Η Ολίμπια Μπάεζ-Ερέρα, 21 ετών, εγγονή της σχεδιάστριας Καρολίνα Ερέρα, με δημιουργία της γιαγιάς της και καβαλιέρο τον αδελφό της Μιγκέλ

Οι δίδυμες Άσλεϊ και Μπρέισι Άστον, 21 ετών, και οι δύο με Gaultier Paris

Η σεΐχισσα Σάιμα Αλ Σαμπάχ, 21 ετών

Η Ίρις ντε Κερσοζόν, 16 ετών, εγγονή του Γάλλου θαλασσοπόρου Ολιβιέ ντε Κερσοζόν, με Giambattista Valli. Ήταν η νεότερη της βραδιάς

Η Σκάι Σίμπσον, 17 ετών, με Vivienne Westwood

Η Alexia Panayiotopoulos, 19 ετών, με δημιουργία του Andrew Kwon και καβαλιέρο τον αδελφό της Κάρλος

Τον χορό άνοιξε η Βικτουάρ ντε Νοάιγ ντε Μουσί ντε Πουά, με τον πατέρα της, φορώντας δημιουργία της Κινέζας σχεδιάστριας Γκουό Πέι.

Ποιοι διάσημοι έχουν περάσει από το Le Bal;

Από τον χορό έχουν περάσει πολλές κόρες διάσημων, που αργότερα έγιναν γνωστές με το δικό τους όνομα. Ανάμεσά τους είναι η Λίλι Κόλινς, η Μάργκαρετ Κουάλι, η Μπίλι Λουρντ, η Λόρι Χάρβεϊ, οι αδελφές Σκάουτ και Ταλούλα Γουίλις και η Έιβα Φιλίπ, όπως σημειώνει το Cosmopolitan.

Το 2024 η Έιπλ Μάρτιν, κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, έγινε viral με ένα βίντεο από τη βραδιά. Χρήστες στα social media την κατηγόρησαν για συμπεριφορά «κακού κοριτσιού», και μια άλλη ντεμπιτάντ διέψευσε αργότερα την κριτική μιλώντας στο People. Από τότε ο χορός είναι γνωστός και ως «Met Gala των nepo babies», δηλαδή των παιδιών διάσημων γονιών.

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Η οικογένεια Σίφερ–Βον

Η Κλόντια Σίφερ ήταν ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα της δεκαετίας του ’90 και έχει περπατήσει σε πασαρέλες για τη Chanel, τη Versace και τον Valentino. Ο 55χρονος σύζυγός της Μάθιου Βον είναι Βρετανός σκηνοθέτης και παραγωγός.

Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά: τον 23χρονο Κάσπαρ, την 22χρονη Κλεμεντάιν και τη 15χρονη Κόζιμα. Ζουν στην Αγγλία και κρατούν τα παιδιά τους μακριά από τη δημοσιότητα. Γι’ αυτό η εμφάνιση της Κλεμεντάιν στο Παρίσι ήταν από τις λίγες φορές που το κοινό την είδε σε επίσημη εκδήλωση.

Hellomagazine

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