

Το Le Bal des Débutantes (συχνά αποκαλείται απλώς Le Bal ή Crillon Ball) είναι ένα από τα πιο αποκλειστικά κοινωνικά events στον κόσμο.

Πρόκειται για έναν ετήσιο χορό υψηλής κοινωνίας στο Παρίσι, όπου επιλεγμένες νεαρές κυρίες (débutantes) κάνουν επίσημα το «ντεμπούτο» τους στην κοινωνική σκηνή, συνοδευόμενες από έναν συνοδό (cavalier). Ουσιαστικά είναι ένας κομψός επαναπροσδιορισμός των παλαιών «δεξιώσεων ντεμπούτου» της αριστοκρατίας, στα μεγάλα σαλόνια στο Παρίσι και στο Λονδίνο.

Advertisement

Advertisement

Η Vogue ανέδειξε τον φετινό χορό ως κοσμικό γεγονός με διεθνή λάμψη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι αυτή τη φορά ο ενθουσιασμός για το Le Bal des Débutantes είχε αρχίσει εβδομάδες πριν, κυρίως στο TikTok, με πολλά βίντεο να προσπαθούν να “αποκωδικοποιήσουν” το τι θα συμβεί.

Όπως κάθε χρόνο, οι débutantes και οι οικογένειές τους έφτασαν στο Παρίσι κατά την εβδομάδα του Thanksgiving για προετοιμασία, πρόβες χορού και επιλογή διαμαντένιων κοσμημάτων. Κεντρική φιγούρα ήταν η Carolina Lansing, εγγονή της σχεδιάστριας Carolina Herrera, με συνοδό τον αδερφό της.

Με ιστορία από το 1958

Ο «θεσμός» δημιουργήθηκε το 1958 από τον Ορτένς Ντε Μπεαουβινιέρ. Αρχικά, ο στόχος ήταν να παρουσιαστούν νεαρές κυρίες από αριστοκρατικές ή εξέχουσες οικογένειες στην υψηλή κοινωνία. Μία ελαφρώς επιτηδευμένη «ευκαιρία γνωριμιών».

Η πορεία του θεσμού διεκόπη τη δεκαετία του ’90 και αναβίωσε το 1992 από τη γαλλίδα δημοσιογράφο Οφηλία ντε Μοντέζ (Ophélie Renouard), πλέον με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Σήμερα, πλέον, θεωρείται συνδυασμός haute couture, κοινωνικής δικτύωσης και φιλανθρωπίας·, με τα έσοδα να δίνονται σε ιδρύματα, κυρίως για την έρευνα σε παιδιατρικές ασθένειες.

Τι, που και πως συμβαίνει στο Παρίσι

Συνήθως ο χορός δίνεται στο διάσημο Hôtel de Crillon ή στο Shangri-La Hotel στο Παρίσι.

Συμμετέχουν οι θυγατέρες βασιλικών οικογενειών, διασήμων και επιφανών επιχειρηματιών από όλο τον κόσμο. Κάθε débutante φοράει haute couture φόρεμα από κορυφαίους οίκους όπως Dior, Chanel, Elie Saab, Valentino κ.ά.

Τα τελευταία χρόνια ο θεσμός υποστηρίζει ιδρύματα όπως το World Orthopedic Concern και το Sickle Cell Disease Association.

Advertisement

Ο θεσμός έχει κερδίσει διεθνή ακτινοβολία, καθώς φιλοξενεί κόρες οικογενειών όπως Rothschild, Murdoch, Kennedy, καθώς και μέλη ευρωπαϊκής και ασιατικής αριστοκρατίας.

Πώς επιλέγονται οι τυχερές και οι τυχεροί νέοι;

Η βασική διοργανώτρια, Ophélie Renouard, επιλέγει κάθε χρόνο περίπου 20–25 νεαρές γυναίκες. Δεν υπάρχει φόρμα εγγραφής ή δημόσια διαδικασία.

Βασικό κριτήριο επιλογής αποτελεί το οικογενειακό υπόβαθρο, καθώς προσκαλούνται κατά κανόνα μέλη βασιλικών, αριστοκρατικών, επιχειρηματικών ή πολύ προβεβλημένων οικογενειών, δηλαδή κορίτσια που έχουν συμμετοχή σε φιλανθρωπικές δράσεις ή κοινωνική ευαισθησία.

Advertisement

Δίνεται μεγάλη έμφαση στην προσωπικότητα και στις φιλοδοξίες τους, όχι μόνο στην κοινωνική θέση, ενώ σε αντίθεση με όσα συνήθιζε η υψηλή κοινωνία σε προηγούμενουις αιώνες, τώρα επιλέγονται κορίτσια από διαφορετικές χώρες και ηπείρους, ώστε να υπάρχει διεθνής αντιπροσώπευση.

Αντίστοιχα, επιλέγονται από την επιτροπή αγόρια της ίδια κοινωνικής σφαίρας, συχνά φοιτητές από κορυφαία πανεπιστήμια ή μέλη παρόμοιων οικογενειών.

Advertisement

Advertisement