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Η πόλη του Παρισιού, συγκλονισμένη από ένα σκάνδαλο επιθέσεων κατά τη διάρκεια σχολικών δραστηριοτήτων, έχει θέσει σε διαθεσιμότητα 132 συντονιστές αυτών των προγραμμάτων από την 1η Ιανουαρίου, συμπεριλαμβανομένων 52 για «ύποπτη σεξουαλική ή έμφυλη βία», ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας Εμανουέλ Γκρεγκουάρ στο περιθώριο επίσκεψης που έκανε σε σχολείο στο βορειοδυτικό Παρίσι.

132 συντονιστές σχολικών δραστηριοτήτων τέθηκαν σε διαθεσιμότητα στο Παρίσι,

Η Γαλλία συγκλονίζεται από τον θάνατο ενός παιδιού 11 ετών – που πιθανώς να έπεσε θύμα δολοφονίας από έναν άνδρα που είχε βρεθεί στο επίκεντρο σειράς καταγγελιών για βιασμούς παιδιών – καθώς και από μια σειρά από περιστατικά σεξουαλικής βίας κατά παιδιών, ιδιαίτερα στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που διοργανώνονται σε σχολεία εκτός του κανονικού ωραρίου διδασκαλίας.

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Ο σοσιαλιστής δήμαρχος, ο οποίος είχε ήδη υποσχεθεί ένα σχέδιο δράσης 20 εκατομμυρίων ευρώ τον Απρίλιο, ανακοίνωσε επίσης σήμερα την έναρξη μιας «ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας» για τα συμβάντα, η οποία ανατέθηκε σε έναν πρώην δικαστή ανηλίκων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ