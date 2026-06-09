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Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η υπόθεση της δολοφονίας της 11χρονης Λιάνα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στις 29 Μαΐου 2026 στη Φλεουράνς, στον νομό Ζερ, λίγες ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισής της. Η έρευνα έχει πάρει δραματική τροπή, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο Μπαρελά είχε στο παρελθόν καταγγελθεί για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, ωστόσο βρισκόταν εκτός φυλακής. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η κόρη του ήταν φίλη με την άτυχη Λιάνα, γεγονός που έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα στην τοπική κοινωνία.

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Ο ύποπτος κρατείται ήδη σε σωφρονιστικό κατάστημα στη νότια Γαλλία και, σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, αναμένεται να μεταφερθεί σε ειδικό καθεστώς απομόνωσης. Οι αρχές θέλουν να αποτρέψουν πιθανές επιθέσεις εναντίον του από άλλους κρατούμενους λόγω της φύσης της υπόθεσης, ενώ παρακολουθούν στενά και την ψυχολογική του κατάσταση, καθώς υπάρχει φόβος για πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας.

Όπως προβλέπεται για τους περισσότερους κρατούμενους, ο Μπαρελά έχει πρόσβαση σε τηλεόραση και μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που τον αφορά.

Την ίδια στιγμή, οι δύο ανήλικες κόρες του απομακρύνθηκαν από το σχολείο μετά τις αποκαλύψεις που συγκλόνισαν την περιοχή. Η μεγαλύτερη κόρη του, η οποία φέρεται να ήταν φίλη της Λιάνα , βρίσκεται πλέον μαζί με την αδελφή της υπό τη φροντίδα της μητέρας τους.

Το οικογενειακό σπίτι της οικογένειας στο χωριό Μοντεστρύκ-σιρ-Ζερ έχει σφραγιστεί από τις αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες γύρω από τον θάνατο της 11χρονης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση στη Γαλλία σχετικά με τις πιθανές αδυναμίες του δικαστικού συστήματος, καθώς ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις και αιτήματα για πολιτικές ευθύνες.