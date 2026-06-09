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Ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε στο Παρίσι για να παρακολουθήσει τον τελικό του γυναικών στο γαλλικό Όπεν, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του Ινές ντε Ραμόν.

Σε μία σπάνια και άκρως τρυφερή δημόσια εμφάνιση, το Σάββατο το ζευγάρι εμφανίστηκε ερωτευμένο στις κερκίδες του Roland Garros

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Brad Pitt and Ines de Ramon spotted together in Paris. 🇫🇷✨



Still going strong and looking happier than ever. ❤️📸 pic.twitter.com/T0PyXQcuN5 — Pop Plug (@PopPlugX) June 7, 2026

Μετά το τέλος των αγώνων, οι δυο τους εθεάθησαν στο διάσημο εστιατόριο Le Voltaire για ένα ρομαντικό δείπνο, ενώ αργότερα στην παρέα προστέθηκαν ο γνωστός σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φίντσερ (David Fincher) και ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers, Flea.

Ο χολιγουντιανός αστέρας, πάντα γόης στα 62 του, μαγνήτισε τα βλέμματα με την έντονη ροζ καμπαρντίνα που φορούσε.

62 yaşındaki Brad Pitt, Paris’te katıldığı bir etkinlikte kendisini bekleyen hayranlarını görünce tek tek imza verdi.



Pitt’in, yaş almasına rağmen yaşlanma belirtisi göstermemesi dikkat çekti. pic.twitter.com/KszSMI4rib — Aykırı (@aykiri) June 7, 2026

Μάλιστα, ο Μπραντ Πιτ ήταν διαχυτικός με τους θαυμαστές τους, σταματώντας για να τους χαιρετήσει και να υπογράψει αυτόγραφα.

Η Ινές ντε Ραμόν – σχεδιάστρια κοσμημάτων – συνόδευε τον αγαπημένο της με ένα εξίσου στυλάτο δερμάτινο φόρεμα-καμπαρντίνα, σε ταμπά απόχρωση.

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Λαμπερό ζευγάρι χαμηλού προφίλ, μαζί εδώ και 3 χρόνια

Ο χολιγουντιανός γόης και η 34χρονη επιχειρηματίας είναι μαζί από τα τέλη του 2022 και η σχέση τους μετρά πλέον σχεδόν 3,5 χρόνια.

Η Ινές ντε Ραμόν είναι επιτυχημένη σχεδιάστρια κοσμημάτων και business executive ενώ στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Paul Wesley της σειράς The Vampire Diaries.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά τη σχέση του σε πολύ χαμηλούς τόνους, μακριά από τα υπερβολικά φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας επιλεκτικές κοινές εμφανίσεις.

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