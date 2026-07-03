Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Μπραντ Πιτ ζητά πρόσβαση στις φορολογικές δηλώσεις της Αντζελίνα Τζολί για την περίοδο 2017-2019, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής διαμάχης για το οινοποιείο Château Miraval.

Ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι η Τζολί παραβίασε τη συμφωνία τους πουλώντας το μερίδιό της και επιδιώκει να ελέγξει τον ισχυρισμό της περί οικονομικής ανάγκης.

Η νομική ομάδα της ηθοποιού αρνείται το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι η αναφορά της σε οικονομική ανεξαρτησία αφορούσε τον διαχωρισμό από τον πρώην σύζυγό της και όχι έλλειψη πόρων.

Οι συνήγοροι της Τζολί προσέφεραν πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία των ετών 2020 και 2021, ενώ η πλευρά του Πιτ επιμένει στην ανάγκη ελέγχου των οικονομικών της δεδομένων για την περίοδο της πώλησης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί για το γαλλικό οινοποιείο Chateau Miraval συνεχίζεται, με τον ηθοποιό να ζητά πλέον πρόσβαση στις φορολογικές δηλώσεις της πρώην συζύγου του για τα τρία χρόνια που ακολούθησαν τον χωρισμό τους.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο σταρ του Χόλιγουντ ζητά από την Τζολί να καταθέσει τις φορολογικές της δηλώσεις, καθώς και άλλα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την περίοδο 2017-2019. Το αίτημα βασίζεται σε παλαιότερες δηλώσεις της ηθοποιού, τις οποίες, όπως υποστηρίζει η ίδια, ο Πιτ παρουσιάζει αποκομμένες από το πραγματικό τους πλαίσιο.

Advertisement

Advertisement

Angelina Jolie Refuses Brad Pitt’s Request for Years of Financial Records as Château Miraval Legal Battle Rages on https://t.co/JD98vAt8cZ — People (@people) July 3, 2026

Η 51χρονη ηθοποιός αναφέρει στα έγγραφα που κατέθεσε στο δικαστήριο ότι οι ενέργειες του πρώην συζύγου της αποτελούν μέρος μιας «συνεχιζόμενης διαστρέβλωσης και επιλεκτικής παράθεσης» όσων έχει δηλώσει κατά τη διάρκεια της πολύχρονης δικαστικής διαμάχης.

Από την πλευρά του, ο Μπραντ Πιτ έχει υποστηρίξει ενώπιον του δικαστηρίου ότι επένδυσε σημαντικό χρόνο και προσωπική εργασία στην ανάπτυξη του οινοποιείου που βρίσκεται στην Κορένς της Γαλλίας. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι η Τζολί παραβίασε συμφωνία που είχαν συνάψει, όταν προχώρησε στην πώληση του ποσοστού της στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Γιούρι Σέφλερ.

Η Αντζελίνα Τζολί, ωστόσο, επιμένει ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να λάβει την έγκριση του πρώην συζύγου της για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι ο Πιτ απομόνωσε από το συνολικό πλαίσιο προηγούμενη δήλωσή της, σύμφωνα με την οποία προχώρησε στην πώληση προκειμένου να αποκτήσει «οικονομική ανεξαρτησία».

Όπως διευκρινίζει, με τον συγκεκριμένο όρο εννοούσε αποκλειστικά την επιθυμία της να διαχωρίσει τα οικονομικά της από εκείνα του Μπραντ Πιτ, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αποδεσμευτεί πλήρως από τον πρώην σύζυγό της, και όχι ότι αντιμετώπιζε γενικότερα οικονομικές δυσκολίες.

Οι δικηγόροι του Πιτ υποστήριξαν στο δικαστήριο ότι αυτή ακριβώς η δήλωση καθιστά εύλογο τον οικονομικό έλεγχο που ζητούν, δεδομένου του αντικειμένου της δικαστικής διαμάχης. Από την άλλη πλευρά, η νομική ομάδα της Τζολί επισημαίνει ότι η αναφορά της πελάτισσάς τους αφορούσε αποκλειστικά την επιδίωξη «οικονομικής ανεξαρτησίας από τον πρώην σύζυγό της».

Advertisement

Οι συνήγοροι της ηθοποιού σημειώνουν ακόμη ότι άλλο πράγμα είναι ο οικονομικός διαχωρισμός από έναν πρώην σύζυγο και άλλο ο ισχυρισμός πως κάποιος αντιμετωπίζει συνολική οικονομική δυσχέρεια. Όπως αναφέρουν, η Τζολί επιδίωκε απλώς να «ξεμπλέξει τη ζωή και τα οικονομικά της» από εκείνα του Μπραντ Πιτ.

Παράλληλα, η ηθοποιός είχε ήδη προσφερθεί να δώσει στον πρώην σύζυγό της πρόσβαση στις φορολογικές της δηλώσεις για τα έτη 2020 και 2021, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι δικηγόροί της.

Η νομική ομάδα του Πιτ, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η Τζολί δεν μπορεί να ισχυρίζεται πως εκείνος την είχε οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο, ενώ ταυτόχρονα αρνείται να καταθέσει τα βασικά οικονομικά στοιχεία που θα επέτρεπαν να ελεγχθεί αυτός ο ισχυρισμός. Σύμφωνα με το TMZ, που επικαλείται τα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης, οι συνήγοροι του ηθοποιού επισημαίνουν ότι εάν η Τζολί διέθετε σημαντικά εισοδήματα και άλλες οικονομικές πηγές κατά την επίμαχη περίοδο, τα σχετικά έγγραφα θα αναιρούσαν τον ισχυρισμό της ότι δεν είχε «ουσιαστική εναλλακτική» πέρα από την πώληση του μεριδίου της στο Chateau Miraval.

Advertisement

Οι δικηγόροι του Μπραντ Πιτ υπενθυμίζουν ακόμη ότι η Αντζελίνα Τζολί συγκαταλέγεται στις πιο επιτυχημένες και ακριβοπληρωμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, έχοντας λάβει εξαιρετικά υψηλές αμοιβές για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι για την ταινία «Maleficent» φέρεται να εισέπραξε περίπου 33 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που συνέβαλε ώστε να αναδειχθεί από το Forbes ως η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός εκείνης της χρονιάς.

Τέλος, η πλευρά του Πιτ επαναλαμβάνει ότι, από τη στιγμή που η Τζολί επικαλείται πως δεν είχε ουσιαστικές οικονομικές επιλογές, έχουν το δικαίωμα να διερευνήσουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό μέσω των αντίστοιχων οικονομικών και φορολογικών στοιχείων.

Με πληροφορίες από People

Advertisement