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Μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση έκανε η Αντζελίνα Τζολί σε συνέντευξή της στο Variety, μιλώντας για τη σχέση της με τα παιδιά της, τις δυσκολίες που βίωσε τα τελευταία χρόνια και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το πέρασμα του χρόνου.

Η βραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε ότι η σκέψη της απουσίας της από τη ζωή των παιδιών της αποτελεί κάτι που τη συνοδεύει διαρκώς ως μητέρα. Όπως ανέφερε, φροντίζει να τα προετοιμάζει για το μέλλον έχοντας κατά νου ακόμη και το ενδεχόμενο να μην βρίσκεται κάποια στιγμή δίπλα τους.

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«Τα προετοιμάζω για τη στιγμή που δεν θα είμαι εδώ, περισσότερο απ’ ό,τι για να γίνω γιαγιά», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως οι προσωπικές απώλειες που έχει βιώσει έχουν επηρεάσει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή και την οικογένεια.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Τζολί αναφέρθηκε και στη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ, παραδεχόμενη ότι για κάποιο διάστημα ένιωθε αποκομμένη από τον πραγματικό της εαυτό.

Angelina Jolie says she raised her kids “almost preparing them” for her death:



“I think having lost my mom young and never met my grandmother, I have never lived feeling like I’m going to have a long life. I’m already past the age when my mother was diagnosed. I may struggle… pic.twitter.com/kSWWorpzhL — Variety (@Variety) June 18, 2026

«Νιώθω ότι η μαχητική μου πλευρά έχει επιτέλους επιστρέψει. Την είχα χάσει για λίγο», δήλωσε, αποδίδοντας σημαντικό μέρος αυτής της αλλαγής στα παιδιά της, τα οποία, όπως είπε, τη βοηθούν να ανακαλύπτει ξανά πτυχές της προσωπικότητάς της.

«Σχεδόν όλα τα παιδιά μου είναι κοντά στα 18 και θέλουν να με δουν να ταξιδεύω, να βγαίνω και να κάνω πράγματα. Με γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα και εξακολουθούν να με συμπαθούν, κάτι που λέει πολλά», πρόσθεσε με χιούμορ.

Η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι πριν από το διαζύγιό της είχε αποφασίσει να απομακρυνθεί σταδιακά από την υποκριτική, επιλέγοντας να αφιερωθεί περισσότερο στη σκηνοθεσία και στις ανθρωπιστικές της δράσεις.

Ωστόσο, οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά τον χωρισμό της την οδήγησαν σε διαφορετική πορεία. «Ο μόνος τρόπος να είμαι περισσότερο στο σπίτι και να εξασφαλίσω ένα καλό εισόδημα ήταν να επιστρέψω στην υποκριτική», εξήγησε.