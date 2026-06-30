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Η ηθοποιός επιδιώκει πλέον να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της, καθώς τα παιδιά της την ενθαρρύνουν να αναζητήσει προσωπική ελευθερία.

Η ίδια αισθάνεται ότι η σχέση με τα παιδιά της, τα οποία έχουν πλέον ενηλικιωθεί, τη βοηθά να ανακτήσει το μαχητικό της πνεύμα.

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Η Αντζελίνα Τζολί άνοιξε την καρδιά της και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο Yahoo Entertainment με αφορμή την κυκλοφορία της νέας της ταινίας. Η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε πώς είναι η ερωτική της ζωή μετά τον χωρισμό με τον Μπραντ Πιτ, τονίζοντας ότι εστιάζει στην οικογένειά της και στην ανάγκη να βρει ξανά στον εαυτό της.

Η εξομολόγηση της Τζολί

«Για να είμαι ειλικρινής δεν έχω βγει ραντεβού από τότε που χώρισα, πριν από μία δεκαετία» είπε η Αντζελίνα Τζολί. «Έτσι, έχω κάπως πείσει τον εαυτό μου ότι αυτή η πλευρά της ζωής μου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα όσο επικεντρώνομαι στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου».

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Και συνέχισε: «Μου πήρε λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσω ότι μια γυναίκα μπορεί ταυτόχρονα να αγαπά την κόρη της, να είναι αφοσιωμένη σε εκείνη, αλλά και να έχει προσωπικές ανάγκες ως γυναίκα και να επιτρέπει στον εαυτό της να τις ζει».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, τώρα που οι κόρες της έχουν μεγαλώσει, την ενθαρρύνουν να μην επικεντρώνεται αποκλειστικά στον ρόλο της μητέρας. «Νομίζω ότι, με κάποιον τρόπο, με βοηθούν να ξαναβρώ τον παλιό μου εαυτό» είπε. «Η επιθυμία μου να τις δω δυνατές, τρυφερές, γεμάτες πίστη αλλά και αποφασιστικότητα, μου θυμίζει ποια ήμουν. Πιστεύω πως τώρα θέλουν να μην με βλέπουν μόνο ως ‘μαμά’».

Αντζελίνα Τζολί, Μπραντ Πιτ

Παράλληλα, η Αντζελίνα Τζολί πρόσθεσε πως δεν σκέφτεται την ηλικία που περνά, αλλά το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια φάση επανανακάλυψης του εαυτού της. «Νιώθω ότι πρέπει να ξαναζήσω. Να είμαι ξανά ελεύθερη» είπε. «Κατά κάποιον τρόπο, η ζωή με έχει λυγίσει λίγο».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Αντζελίνα Τζολί είχε στο περιοδικό Variety ότι έχει ξαναβρεί το «μαχητικό της πνεύμα», παραδεχόμενη πως «για ένα διάστημα το είχε χάσει». «Επιστρέφει σε μεγάλο βαθμό χάρη στα παιδιά μου, που πλέον έχουν μεγαλώσει και με ενθαρρύνουν», είπε.

«Σχεδόν όλα τα παιδιά μου είναι πλέον άνω των 18 ετών, οπότε τώρα θέλουν να με βλέπουν να ταξιδεύω στον κόσμο», πρόσθεσε. «Με γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον και εξακολουθούν να με συμπαθούν, κάτι που λέει πολλά».