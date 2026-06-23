Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επικείμενη ενηλικίωση των διδύμων παιδιών της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ σηματοδοτεί τη λήξη της υφιστάμενης συμφωνίας επιμέλειας.

Η εξέλιξη αυτή κορυφώνει την ένταση στη μακροχρόνια διαμάχη του πρώην ζευγαριού, καθώς η σχέση του ηθοποιού με τα παιδιά του παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη.

Πολλά από τα παιδιά έχουν αφαιρέσει επίσημα το επώνυμο του πατέρα τους, γεγονός που προκαλεί έντονη συναισθηματική πίεση στον Μπραντ Πιτ.

Η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν, παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να συμβάλει σε μια προσπάθεια επανασύνδεσης με τα παιδιά.

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Έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από τότε που το πιο διάσημο ζευγάρι της showbiz χώρισε με εκκωφαντικό τρόπο, μέσα σε μια πικρή σύγκρουση που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Όμως για την Αντζελίνα Τζολί και τον Μπραντ Πιτ, μια σημαντική αλλαγή πλησιάζει και αναμένεται να φέρει νέο κύμα έντασης μέσα στις επόμενες εβδομάδες: τα μικρότερα παιδιά τους, τα δίδυμα Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί-Πιτ και Νοξ Λεόν Τζολί-Πιτ γίνονται 18 ετών.

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Αυτό σημαίνει ότι η ήδη υπάρχουσα συμφωνία επιμέλειας παύει πλέον να ισχύει, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα νέο κεφάλαιο στη μακροχρόνια και πολυσυζητημένη διαμάχη ανάμεσα στους δύο σταρ.

Για τον 62χρονο Πιτ, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε νομική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του Αντζελίνα Τζολί για το οινοποιείο τους στη Γαλλία, αυτή η εξέλιξη αποτελεί πλέον πηγή ανησυχίας καθώς η σχέση του με τα παιδιά του παραμένει τεταμένη, με αρκετά από αυτά να έχουν αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό τους ως ένδειξη αφοσίωσης στη μητέρα τους.

Ο ρόλος της Ινές ντε Ραμόν

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφός του Πιτ, Ινές ντε Ραμόν 33 ετών, προσπαθεί να τον στηρίξει ψυχολογικά παρά τη συνεχιζόμενη δικαστική πίεση.

Πηγές αναφέρουν ότι έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια επανασύνδεσής του με τα παιδιά του, ξεκινώντας από την αγαπημένη του κόρη Σάιλο Τζολί, με την οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε στο παρελθόν έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό.

«Ο Μπραντ είναι συντετριμμένος που τα παιδιά του, ένα-ένα, τον αποκηρύσσουν πλέον και επίσημα. Είναι κάτι που του διαλύει την ψυχή και σχεδόν αδυνατεί να το κατανοήσει», αναφέρει πηγή, λίγες μόλις εβδομάδες αφότου οι Μάντοξ Τσίβαν Τζολί-Πιτ, Νοξ Λεόν Τζολί-Πιτ και Ζαχάρα Τζολί-Πιτ έγιναν τα τελευταία παιδιά της οικογένειας που αφαίρεσαν το «Πιτ» από το επώνυμό τους.

«Ο Μπραντ στηρίζεται πολύ στην Ινές ντε Ραμόν όλο αυτό το διάστημα, και εκείνη έχει κάνει εξαιρετική δουλειά βοηθώντας τον να αντέξει, να κρατήσει την πίστη του και να επικεντρωθεί στα θετικά που εξακολουθεί να έχει στη ζωή του». Advertisement

«Παρόλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο και για την Ινές ντε Ραμόν να βλέπει τον άνθρωπο που αγαπά να βασανίζεται συναισθηματικά και να μπαίνει στο περιθώριο συστηματικά με αυτόν τον τρόπο», αναφέρει η ίδια πηγή.

«Φυσικά, τα χέρια της είναι δεμένα όσον αφορά τη νομική υπόθεση· το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βρίσκεται στο πλευρό του.»

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την ψυχρή σχέση του Πιτ με τα παιδιά του, θεωρητικά τίποτα δεν εμποδίζει την Iνές να σηκώσει το τηλέφωνο και να προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί τους εκ μέρους του.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλο και περισσότερο ακούγεται ότι είναι έτοιμη να το κάνει.

Πολλοί θεωρούν ότι η Σάιλο Τζολί,παραμένει το παιδί με το οποίο ο Μπραντ είχε τον πιο ιδιαίτερο δεσμό και πως, αν κάποιος είναι πιθανό να δείξει μεγαλύτερη διάθεση επαναπροσέγγισης, ίσως να είναι εκείνη.

Η εκτίμηση είναι ότι αν υπάρξει ανταπόκριση από τη Σάιλο, θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος και για επανασύνδεση με τα υπόλοιπα παιδιά.

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Το κεφάλαιο της επιμέλειας που κλείνει

Μετά τον θυελλώδη χωρισμό τους το 2016, η Aντζελίνα και ο Μπραντ ενεπλάκησαν σε μια σκληρή και πολυετή δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των έξι παιδιών τους: του Μάντοξ Τσίβαν Τζολί-Πιτ σήμερα 24 ετών, του Παξ Τιεν Τζολί-Πιτ, 22, της Ζαχάρα Τζολί-Πιτ, 21, της Σάιλο Τζολί, 20, καθώς και των διδύμων Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί-Πιτ και Νοξ Λεόν Τζολί-Πιτ που τον άλλο μήνα θα γίνουν 18.

Η Aντζελίνα είχε την κύρια επιμέλεια, ενώ ο Μπραντ είχε εξασφαλίσει δικαιώματα επισκέψεων — δικαιώματα που όμως πρόκειται να λήξουν όταν τα δίδυμα ενηλικιωθούν, στις 12 Ιουλίου 2026. Αυτό ουσιαστικά κλείνει και τυπικά το τελευταίο νομικό κεφάλαιο της υπόθεσης επιμέλειας, αν και η προσωπική σύγκρουση μεταξύ των δύο φαίνεται να συνεχίζεται.

Angelina Jolie says she fully backed her children’s decision to remove "Pitt" from their names.



She said the choice was theirs and she never pushed them into it. As they got older, they came to their own conclusions and no longer felt comfortable calling him their father. Jolie… pic.twitter.com/Lpq9cZSxp4 Advertisement June 21, 2026

Από τον χωρισμό τους και μετά υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η Αντζελίνα έχει «αποξενώσει» τα παιδιά της από τον Μπραντ, ιδιαίτερα εκείνα με τα οποία ήταν πιο κοντά.

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Η τελευταία απόπειρα της Ατζελίνα

Την περασμένη εβδομάδα υπήρξε μια νέα ανατροπή στη μακρόχρονη ιστορία του χωρισμού της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, με νέους ισχυρισμούς να αναφέρουν ότι η Aντζελίνα φέρεται να είχε προσπαθήσει να αποκαταστήσει τη σχέση τους μετά τον χωρισμό τους.

Ο χωρισμός είχε ακολουθήσει το περιβόητο περιστατικό του 2016 σε ιδιωτικό αεροσκάφος, όπου ο Μπραντ κατηγορήθηκε ότι είχε έντονη αντιπαράθεση με την Aντζελίνα και ότι έριξε κρασί και μπύρα σε ορισμένα από τα παιδιά τους — κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε, ενώ αργότερα απαλλάχθηκε από το FBI.

Σύμφωνα με τις νέες αποκαλύψεις, η Ατζελίνα φέρεται να προσπάθησε να γεφυρώσει το χάσμα με τον Μπραντ μετά τον χωρισμό, αλλά «απορρίφθηκε». Άλλη πηγή, ωστόσο, υποστηρίζει ότι δεν επιδίωκε επανασύνδεση, αλλά συμμετείχε επί χρόνια σε οικογενειακή θεραπεία μαζί με τον Μπραντ και τα παιδιά τους, με στόχο τη συναισθηματική αποκατάσταση της οικογένειας.

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Ένα πράγμα πάντως φαίνεται σαφές: όποια προσπάθεια κι αν έγινε, δεν οδήγησε σε ουσιαστική επανασύνδεση, καθώς τα παιδιά δεν έχουν εμφανιστεί δημόσια με τον πατέρα τους τα τελευταία χρόνια.

Και τώρα, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα μέχρι να λήξει και το τελευταίο νομικό δικαίωμα του Μπραντ να βλέπει τα μικρότερα παιδιά του, ορισμένοι θεωρούν ότι η Aντζελίνα ίσως ετοιμάζει μια ακόμη κίνηση που θα δυσκολέψει περισσότερο τη σχέση τους.

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, η Aντζελίνα— η οποία μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωμένη να παραμένει στο Λος Αντζελες λόγω των όρων της συμφωνίας επιμέλειας — φέρεται να σχεδιάζει σημαντικές αλλαγές στη ζωή της, έχοντας εκφράσει την επιθυμία να απομακρυνθεί από τον «επιφανειακό και ρηχό» κόσμο του Χόλιγουντ και να περνά πολύ περισσότερο χρόνο στην Καμπότζη.