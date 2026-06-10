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Η 21χρονη Ζαχάρα, κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, υπέβαλε επίσημα αίτηση για την αφαίρεση του «Πιτ» από το επώνυμό της. Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσίευσε το περιοδικό People στις 9 Ιουνίου, η αίτηση κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια στις 28 Απριλίου.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγο μετά από αντίστοιχη πρωτοβουλία του αδελφού της, Μάντοξ Τζολί – Πιτ, ο οποίος επίσης φέρεται να ζήτησε την αφαίρεση του επωνύμου του πατέρα του. Πηγές από το περιβάλλον του Μπραντ Πιτ χαρακτήρισαν την κατάσταση «λυπηρή», σημειώνοντας ότι είναι δύσκολο να βλέπει κανείς τη σταδιακή απομάκρυνση των παιδιών από έναν γονέα να γίνεται δημόσια.

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Η Ζαχάρα είχε ήδη αφήσει ενδείξεις για πιθανή αλλαγή ονόματος κατά την αποφοίτησή της στην Ατλάντα στις 17 Μαΐου. Αν και στο επίσημο πρόγραμμα αναφερόταν ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί Πιτ», κατά την απονομή του πτυχίου της στην Ψυχολογία παρουσιάστηκε ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί».

Αν εγκριθεί η αίτησή της, η Ζαχάρα θα γίνει το τρίτο παιδί του πρώην ζευγαριού που αφαιρεί επίσημα το «Πιτ» από το επώνυμό του. Είχε προηγηθεί η Σιλό Τζολί, η οποία το 2024 άλλαξε νομικά το όνομά της, ενώ πρόσφατα ακολούθησε και ο Μάντοξ. Παράλληλα, η Βιβιέν Τζολί εμφανίστηκε ως «Βιβιέν Τζολί» στο πρόγραμμα του μιούζικαλ The Outsiders, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επίσημη αλλαγή ονόματος.