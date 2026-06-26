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Ο Μπραντ Πιτ επιδιώκει να αποδείξει ότι η διοίκηση του ομίλου γνώριζε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής του 2021, υποστηρίζοντας ότι η πώληση έβλαψε τη φήμη της επιχείρησής του.

Η νομική ομάδα του ηθοποιού ισχυρίζεται ότι η συμφωνία παραβίασε προηγούμενη δέσμευση για από κοινού έγκριση των πωλήσεων, ενώ η πλευρά της Τζολί χαρακτηρίζει τις κατηγορίες ως εκστρατεία δυσφήμισης.

Το δικαστήριο έκρινε πως είναι απίθανο ο επιχειρηματίας Γιούρι Σέφλερ να μην είχε ενεργό ρόλο στη συναλλαγή των σαράντα εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές καλούνται να παρουσιαστούν για κατάθεση έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ η δικαστική διαμάχη για το οινοποιείο συνεχίζεται με αλληλοκατηγορίες από τις δύο πλευρές.

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Νέα δικαστική νίκη για τον Μπραντ Πιτ στη διαμάχη του με την Αντζελίνα Τζολί για το κτήμα Château Miraval. Σύμφωνα με έγγραφα που αποκαλύπτει το περιοδικό PEOPLE, το Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας διέταξε στελέχη του ομίλου Stoli Group να καταθέσουν, καθώς ο ηθοποιός επιθυμεί να αποδείξει ότι η διοίκηση του ομίλου είχε πλήρη γνώση της πώλησης του μεριδίου της Τζολί στην Tenute del Mondo το 2021.

Το δικαστήριο διατάζει στελέχη του Stoli Group να καταθέσουν για το Miraval

Παρά την προηγούμενη άρνηση του στελέχους Άλεξεϊ Ολιίνικ να συνεργαστεί, επικαλούμενο την κατοικία του στην Ελβετία, η απόφαση του δικαστηρίου ανοίγει τον δρόμο για τη διαλεύκανση των συνθηκών πίσω από την πώληση του οινοποιείου στον όμιλο του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Γιούρι Σέφλερ.

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Η νομική ομάδα του ηθοποιού υποστήριξε ότι ο Stoli Group «έχει βρεθεί στο στόχαστρο επανειλημμένων μποϊκοτάζ λόγω της εισβολής του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία και της ομοφοβικής νομοθετικής ατζέντας». Οι δικηγόροι του ηθοποιού ισχυρίστηκαν ακόμη ότι η πώληση από την Τζολί «θέτει σε κίνδυνο τη φήμη της επιχείρησης που ο Πιτ έχτισε με τόση προσοχή».

Από την πλευρά της, η Αντζελίνα Τζολί απάντησε, καταθέτοντας έγγραφα στα οποία επέκρινε τον πρώην σύζυγό της, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς αυτούς περί του Σέφλερ — τον οποίο περιέγραψε ως «Ρώσο εξόριστο και επί χρόνια επικριτή του Βλαντίμιρ Πούτιν» — ως μια «ξενοφοβική και ψευδή εκστρατεία δυσφήμισης».

Νέα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τον Ιούνιο αναφέρουν ότι οι καταθέσεις του Ολιίνικ, καθώς και των «καταλληλότερων εκπροσώπων» της Tenute del Mondo B.V. και της Nouvel LLC — της εταιρείας που η Τζολί, σήμερα 50 ετών, πούλησε στην Tenute del Mondo — θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, το Εφετείο της Καλιφόρνιας ανέτρεψε προηγούμενη απόφασή του σχετικά με τον ρόλο του Σέφλερ στην αγορά του Château Miraval. Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρά τον ισχυρισμό του πως είχε «ελάχιστη εμπλοκή» στη συναλλαγή, «είναι απίστευτο να πιστέψει κανείς ότι ο Σέφλερ, ένας έμπειρος επιχειρηματίας, θα διακινδύνευε σχεδόν 40 εκατομμύρια δολάρια για μια συναλλαγή για την οποία δεν γνώριζε τίποτα και στην οποία δεν είχε καμία συμμετοχή». Η ακρόαση για το αίτημα που αφορά την υποχρεωτική κατάθεση του Σέφλερ έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιουλίου.

«Αυτή η νίκη αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς τη διαφάνεια σχετικά με όσα συνέβησαν», δήλωσε αποκλειστικά στο PEOPLE πηγή προσκείμενη στον Πιτ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Σέφλερ «ήταν ο συνεργάτης που η Τζολί επέλεξε, γνωρίζοντας ότι ο Μπραντ δεν τον ήθελε στην επιχείρηση». Άλλη πηγή ανέφερε στο PEOPLE ότι η Τζολί είχε συμφωνήσει πως ο Πιτ «θα είχε δικαίωμα πρώτης άρνησης» για την αγορά του μεριδίου της, «ωστόσο τελικά το πούλησε στον Σέφλερ».

Οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις σημαίνουν ότι στελέχη του Stoli Group, ενδεχομένως και ο ίδιος ο Σέφλερ, «θα πρέπει να εξηγήσουν με κάθε λεπτομέρεια πώς οργανώθηκε η συμφωνία», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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Brad Pitt Scores Win in Legal Battle with Angelina Jolie as Her Winery Buyers Are Ordered to Testify (Exclusive) https://t.co/SejIApLkQD — People (@people) June 26, 2026

Από την άλλη πλευρά, δικηγόρος της Τζολί δήλωσε στο PEOPLE ότι οι πρόσφατες αποφάσεις «δεν επηρεάζουν την ουσία της υπόθεσης και ασφαλώς δεν επηρεάζουν τη θέση της κυρίας Τζολί. Σε αυτό το στάδιο, η κυρία Τζολί ανυπομονεί απλώς να κερδίσει τη δίκη τον επόμενο χρόνο, ώστε η οικογένειά τους να μπορέσει επιτέλους να επικεντρωθεί στην επούλωση των πληγών και να προχωρήσει μπροστά».

Πηγή από το περιβάλλον της Τζολί δήλωσε επίσης ότι εκείνη «δεν πούλησε στον Stoli για κανέναν άλλο λόγο πέρα από το ότι πίστευε πως ο όμιλος θα αποτελούσε έναν εξαιρετικό παγκόσμιο συνεργάτη στη διανομή, ο οποίος θα βοηθούσε την ανάπτυξη της επιχείρησης προς όφελος των παιδιών τους, που επρόκειτο να κληρονομήσουν το μερίδιο του Μπραντ». Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Η αλήθεια είναι ότι το εγώ του Πιτ και η εμμονή του με τον έλεγχο στάθηκαν εμπόδιο. Ο Μπραντ αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον Stoli απλώς και μόνο επειδή τον είχε επιλέξει η Άντζι και όχι ο ίδιος».

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To χρονικό της υπόθεσης

Η δικαστική διαμάχη των φύο σταρ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πιτ κατέθεσε αγωγή υποστηρίζοντας ότι η Τζολί πούλησε το μερίδιό της στο Château Miraval, παρά την προηγούμενη συμφωνία τους ότι κανείς από τους δύο δεν θα το έκανε χωρίς την έγκριση του άλλου.

Η Τζολί απάντησε με ανταγωγή τον Σεπτέμβριο του 2022, υποστηρίζοντας ότι ο πρωταγωνιστής του Ocean’s Eleven διεξάγει εναντίον της «έναν εκδικητικό πόλεμο» από τότε που εκείνη υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2016, έπειτα από δύο χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι κατέληξε τελικά σε συμφωνία για το διαζύγιό του τον Δεκέμβριο του 2024.

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