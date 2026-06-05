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Η Disney εξακολουθεί να μην έχει καταφέρει να ανακτήσει την επένδυσή της ύψους 4,2 δισ. δολαρίων στη Disneyland Paris, παρά το γεγονός ότι σήμερα αποτελεί το πιο επιτυχημένο διεθνές της θεματικό πάρκο, σύμφωνα με ανάλυση πρόσφατων οικονομικών στοιχείων.

Το συγκρότημα της Disneyland Paris άνοιξε το 1992 και πλέον προσελκύει περίπου 16 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Ανήκει εξ ολοκλήρου στη Disney και περιλαμβάνει δύο θεματικά πάρκα: το κλασικό Disneyland και το Disney Adventure World, το οποίο εγκαινίασε το μεγαλύτερο έως σήμερα έργο επέκτασής του στα τέλη Μαρτίου.

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Η επένδυση της εταιρείας έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο χρηματοοικονομικό βάρος

Το νέο θεματικό «χώρο», εμπνευσμένο από την επιτυχημένη ταινία «Frozen», εντάσσεται σε επένδυση ύψους 2,5 δισ. δολαρίων. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Disney, Τζος Ντ’ Αμάρο, καθώς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν.

Πριν από την επίσημη παρουσίαση του νέου χώρου, η Euro Disney Associés (EDA), η εταιρεία που διαχειρίζεται το resort, ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα. Για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,4%, φτάνοντας σε ιστορικό ρεκόρ τα 4 δισ. δολάρια (3,4 δισ. ευρώ), ξεπερνώντας κάθε άλλο διεθνές πάρκο της Disney εκτός ΗΠΑ. Η ανάπτυξη αυτή αποδίδεται εν μέρει στην εφαρμογή δυναμικής τιμολόγησης, που ενίσχυσε τη ζήτηση και τα έσοδα.

Παρότι η Disney δεν δημοσιεύει αναλυτικά αποτελέσματα για κάθε πάρκο, οι γαλλικές ρυθμιστικές απαιτήσεις προσφέρουν σαφή εικόνα για την οικονομική πορεία της Disneyland Paris. Η συνολική ανάλυση δείχνει ότι η επένδυση της εταιρείας έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο χρηματοοικονομικό βάρος, κυρίως λόγω του μεγέθους του έργου. Η Disney εξασφάλισε μια έκταση 5.510 στρεμμάτων, σχεδόν το ένα πέμπτο της επιφάνειας του Παρισιού, με στόχο να αποτρέψει τον ανταγωνισμό, κάτι που όμως αύξησε σημαντικά το κόστος.

Η γαλλική κυβέρνηση παραχώρησε τη γη υπό τον όρο μιας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Disney κατείχε αρχικά το 49% της Euro Disney, ενώ το υπόλοιπο ανήκε σε δημόσιους και ιδιωτικούς επενδυτές μέσω του χρηματιστηρίου Euronext. Η δομή αυτή οδήγησε σε υψηλό δανεισμό, καθώς το 59,8% του κόστους κατασκευής των 4,9 δισ. δολαρίων (23,7 δισ. φράγκων) καλύφθηκε από τραπεζικά δάνεια, ενώ η Disney συνεισέφερε μόλις 132,1 εκατ. δολάρια.

Το χρονικό της εταιρείας

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας συνοδεύτηκαν από δυσκολίες, καθώς οι επισκέπτες αντέδρασαν στις υψηλές τιμές, στην απουσία αλκοόλ στα εστιατόρια και στη χρήση της αγγλικής ως κυρίαρχης γλώσσας. Επιπλέον, η Euro Disney επιβαρύνθηκε από επανειλημμένες οικονομικές κρίσεις και εξωτερικά γεγονότα. Από το 1992 έχει καταγράψει καθαρά κέρδη μόλις 13 φορές, ενώ οι συνολικές ζημιές της ανέρχονται σε 3,7 δισ. δολάρια (3,3 δισ. ευρώ).

Το 2016, η εταιρεία σημείωσε ρεκόρ ζημιών 961,8 εκατ. δολαρίων, μετά τη μείωση της επισκεψιμότητας λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι το 2015. Η Disney αντέδρασε το 2017 εξαγοράζοντας το σύνολο των μετοχών έναντι 250,8 εκατ. δολαρίων και αποσύροντας την εταιρεία από το χρηματιστήριο, ενώ συνολικά δαπάνησε 1,7 δισ. δολάρια για την απομείωση του χρέους.

Παρά τις κρίσεις, η Disneyland Paris έχει συμβάλει σημαντικά στα έσοδα της Disney μέσω royalties και τελών χρήσης χαρακτήρων, που ανέρχονται συνολικά σε 2,4 δισ. δολάρια. Επιπλέον, λειτουργεί ως τεράστια διαφημιστική πλατφόρμα για τις ταινίες και τα προϊόντα της εταιρείας, προβάλλοντας το brand της σε εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Με πληροφορίες από The Guardian