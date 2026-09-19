Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για ακόμη μία φορά, η Κλόντια Σίφερ «ψήφισε» Ελλάδα για το καλοκαίρι της. Το πασίγνωστο supermodel βρέθηκε στη χώρα μας μέσα στον Αύγουστο και σήμερα (19.09.2026) μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη και, μάλλον, ούτε η τελευταία φορά που η Κλόντια Σίφερ επιλέγει την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές της. Αν και φέτος δεν αποκάλυψε την τοποθεσία που επισκέφθηκε, ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή της, ποζάροντας με μπικίνι πάνω σε σκάφος.

Advertisement

Advertisement

Με φόντο το ατελείωτο μπλε της Ελλάδας, η Κλόντια Σίφερ πόζαρε με ένα λευκό – φλοράλ μπικίνι, έχοντας πάντα μαζί της τα αγαπημένα της αξεσουάρ: τα γυαλιά ηλίου και το καπέλο της.

Η εμφάνισή της, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια, με πολλά από αυτά να προέρχονται από Έλληνες, οι οποίοι της έγραψαν πως πάντα θα είναι καλοδεχούμενη στη χώρα μας.