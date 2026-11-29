Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η βροχή διαττόντων των Γεμινίδων κορυφώνεται τη νύχτα της 13ης προς 14η Δεκεμβρίου 2026, προσφέροντας έως και 120 πεφταστέρια ανά ώρα υπό ιδανικές συνθήκες.

Οι ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού της Σελήνης επιτρέπουν την παρατήρηση του φαινομένου, το οποίο πηγάζει από τον αστεροειδή 3200 Φαέθων και όχι από κάποιον κομήτη.

Η παρατήρηση δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, παρά μόνο υπομονή και απομάκρυνση από τα φώτα των πόλεων για την καλύτερη ορατότητα των διαττόντων στον ουρανό.

Οι διάττοντες εμφανίζονται σε ολόκληρο τον ουρανό, αν και οι τροχιές τους φαίνεται να συγκλίνουν στον αστερισμό των Διδύμων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Το μέγιστο της βροχής διαρκεί περίπου 10 με 12 ώρες, καθιστώντας τις νύχτες πριν και μετά την κορύφωση επίσης κατάλληλες για την παρατήρηση του φαινομένου.

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Η βροχή διαττόντων των Γεμινίδων κορυφώνεται τη νύχτα της Κυριακής 13 προς Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2026, με έως 120 πεφταστέρια την ώρα σε σκοτεινό ουρανό, σύμφωνα με τη NASA, όπως μεταφέρει το EarthSky.

Οι Γεμινίδες θεωρούνται η πιο δυνατή βροχή διαττόντων της χρονιάς. Φέτος οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, γιατί η Σελήνη θα είναι μια λεπτή ημισέληνος που δεν θα «σβήνει» με το φως της τα αμυδρότερα πεφταστέρια.

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Πότε είναι η καλύτερη νύχτα για να τις δούμε;

Η καλύτερη νύχτα είναι από το βράδυ της Κυριακής 13 Δεκεμβρίου ως το χάραμα της Δευτέρας 14 Δεκεμβρίου 2026. Οι αστρονομικές υπηρεσίες δεν συμφωνούν απόλυτα στη στιγμή του μεγίστου: το EarthSky το τοποθετεί στις 05:44 ώρα Γκρίνουιτς της 14ης Δεκεμβρίου, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Ισπανίας και το Star Walk, με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Μετεώρων, το τοποθετούν γύρω στις 14:00 ώρα Γκρίνουιτς της ίδιας μέρας.

Η διαφορά δεν αλλάζει πολύ τα πράγματα για τον παρατηρητή. Το μέγιστο των Γεμινίδων είναι «πλατύ» και διαρκεί περίπου 10 με 12 ώρες, οπότε και οι νύχτες πριν και μετά δίνουν πολλά πεφταστέρια. Η βροχή είναι ενεργή από τις 4 Δεκεμβρίου, και μεμονωμένοι διάττοντες μπορεί να φανούν σε σκοτεινό ουρανό ως τις 25 Δεκεμβρίου.

Πόσα πεφταστέρια θα δούμε;

Κάτω από ιδανικό, σκοτεινό ουρανό, χωρίς Σελήνη, η NASA υπολογίζει περίπου 120 διάττοντες την ώρα στο μέγιστο, και η American Meteor Society δίνει ως θεωρητικό ανώτατο όριο 150. Ο αριθμός αυτός λέγεται ζενιθιακός ωριαίος ρυθμός (ZHR) και περιγράφει τι θα έβλεπε κανείς αν το «σημείο εκπομπής» βρισκόταν ακριβώς πάνω από το κεφάλι του.

Στην πράξη ο αριθμός είναι μικρότερος. Σε προάστιο φαίνεται περίπου το ένα τρίτο ως το μισό, και στο κέντρο μιας πόλης μόλις το ένα δέκατο ως το ένα πέμπτο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Orbital Radar. Γι’ αυτό αξίζει η απομάκρυνση από τα φώτα.

Πού να κοιτάξουμε στον ουρανό;

Τα πεφταστέρια φαίνονται να ξεκινούν από ένα σημείο κοντά στον αστερισμό των Διδύμων, λίγο πάνω από το λαμπρό αστέρι Κάστωρ. Αυτό το σημείο λέγεται ακτινοβόλο, και από αυτό πήραν οι Γεμινίδες το όνομά τους (Gemini είναι οι Δίδυμοι στα λατινικά).

Δεν χρειάζεται όμως να κοιτάζει κανείς μόνο εκεί. Οι διάττοντες εμφανίζονται σε όλο τον ουρανό, απλώς οι τροχιές τους, αν τις προεκτείνει κανείς προς τα πίσω, συγκλίνουν στους Διδύμους. Τα γεωγραφικά πλάτη της Ελλάδας ευνοούν την παρατήρηση: το ακτινοβόλο ανεβαίνει πάνω από τον ορίζοντα περίπου μία ώρα μετά τη δύση του ήλιου και μένει ορατό ως το ξημέρωμα. Οι περισσότεροι διάττοντες φαίνονται γύρω στις 2 τα ξημερώματα, όταν οι Δίδυμοι βρίσκονται ψηλότερα.

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Θα ενοχλήσει η Σελήνη;

Όχι ιδιαίτερα. Η νέα Σελήνη είναι στις 8 Δεκεμβρίου 2026, οπότε τη νύχτα του μεγίστου ο ουρανός θα έχει μια λεπτή ημισέληνο, φωτισμένη περίπου κατά 20% σύμφωνα με το Star Walk. Το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς υπολογίζει ότι στη Βρετανία η Σελήνη θα δύσει γύρω στις 21:20, και από εκεί και πέρα ο ουρανός θα είναι σκοτεινός. Στην Ελλάδα η δύση θα είναι επίσης νωρίς το βράδυ, αν και η ακριβής ώρα διαφέρει από πόλη σε πόλη.

Γιατί οι Γεμινίδες είναι διαφορετικές;

Οι περισσότερες βροχές διαττόντων προέρχονται από κομήτες: η Γη περνά μέσα από τη «σκόνη» που αφήνει ένας κομήτης στην τροχιά του. Οι Γεμινίδες είναι εξαίρεση. Προέρχονται από τον αστεροειδή 3200 Φαέθων, ένα βραχώδες σώμα.

Η τροχιά του Φαέθωνα είναι πολύ επιμήκης, όπως των κομητών. Γι’ αυτό κάποιοι επιστήμονες υποθέτουν ότι μπορεί να ανήκει σε μια ενδιάμεση κατηγορία, έναν «βραχώδη κομήτη», σύμφωνα με το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς. Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Οι Γεμινίδες καταγράφηκαν για πρώτη φορά το 1862 και, κατά το ίδιο ίδρυμα, γίνονται πιο έντονες με τα χρόνια.

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Τι χρειάζεται για να τις δούμε;

Χρειάζεται μόνο σκοτεινός ουρανός και υπομονή. Δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο ούτε κιάλια, γιατί περιορίζουν το οπτικό πεδίο. Τα μάτια θέλουν περίπου 20 λεπτά στο σκοτάδι για να συνηθίσουν, και το φως της οθόνης του κινητού χαλάει αυτή την προσαρμογή.

Σημασία έχει και ο καιρός. Αν η νύχτα της 13ης Δεκεμβρίου είναι συννεφιασμένη, η επόμενη νύχτα, 14 προς 15 Δεκεμβρίου, δίνει επίσης πολλά πεφταστέρια.

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