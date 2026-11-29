Σύλληψη 36χρονης influencer στην Εκάλη – Βουλευτής καταγγέλλει οικονομική ζημία άνω των 50.000 ευρώ

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η βουλευτής Μαρία Αθανασίου κατήγγειλε ότι εξαπατήθηκε από 36χρονη λογίστρια και influencer, η οποία απέσπασε το ποσό των 35.000 ευρώ για ανύπαρκτη επιχειρηματική επένδυση στο Κολωνάκι.

Οι δύο γυναίκες είχαν αναπτύξει στενή προσωπική σχέση, καθώς η 36χρονη υπήρξε ενοικιάστρια σε ακίνητο ιδιοκτησίας της βουλευτού.

Η Μαρία Αθανασίου προσέφυγε στη Δικαιοσύνη μετά τη διαπίστωση ότι το μισθωτήριο συμβόλαιο για το εν λόγω κατάστημα ήταν πλασματικό.

Η κατηγορούμενη έχει ήδη καταδικαστεί ποινικά για την υπόθεση, ωστόσο η δικηγόρος της αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι η πελάτισσά της δικάστηκε ερήμην.

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Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, είναι η πολιτικός που καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα της 36χρονης influencer και λογίστριας από την Κάλυμνο, η οποία συνελήφθη στην Εκάλη.

Μιλώντας στο VoiceNews.gr, η Μαρία Αθανασίου περιέγραψε πώς η 36χρονη κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, να αναπτύξει μαζί της στενή προσωπική σχέση και τελικά να την πείσει να επενδύσει 35.000 ευρώ σε επιχειρηματική δραστηριότητα στο Κολωνάκι.

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Η γνωριμία των δύο γυναικών ξεκίνησε όταν η 36χρονη νοίκιασε ένα σπίτι ιδιοκτησίας της βουλευτού στην Εκάλη.

Όπως θυμάται η Μαρία Αθανασίου, η νεαρή γυναίκα κυκλοφορούσε με ένα μεγάλο, πολυτελές αυτοκίνητο, ενώ της είχε εκμυστηρευτεί ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Αρχικά, σύμφωνα με τη βουλευτή, η 36χρονη ήταν συνεπής στην καταβολή των ενοικίων. Με τον καιρό, οι δύο γυναίκες ήρθαν ιδιαίτερα κοντά, σε σημείο που, όπως ανέφερε η ίδια, είχαν αναπτύξει μια σχέση σαν μητέρας και κόρης.

«Είχαμε μια σχέση μάνας-κόρης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επένδυση των 35.000 ευρώ στο Κολωνάκι

Κάποια στιγμή, η 36χρονη παρουσίασε στη βουλευτή μια επιχειρηματική ευκαιρία που αφορούσε κατάστημα στο Κολωνάκι, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για επένδυση που άξιζε να πραγματοποιήσει.

Η Μαρία Αθανασίου εμφανίστηκε αρχικά διστακτική. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, η λογίστρια επέμενε, ζητώντας της 35.000 ευρώ για την αγορά του franchise.

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«Εγώ δεν ήθελα, αλλά εκείνη επέμενε», ανέφερε η βουλευτής, η οποία τελικά πείστηκε να προχωρήσει στην επένδυση.

Πέρασε, όμως, ένας ολόκληρος χρόνος χωρίς να υπάρξει καμία εξέλιξη. Τότε, ο γιος της Μαρίας Αθανασίου αποφάσισε να επισκεφθεί το κατάστημα στο Κολωνάκι, προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε.

Εκεί βρέθηκε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Οι ενοικιαστές του καταστήματος τον ενημέρωσαν ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να αποχωρήσουν από τον χώρο.

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Αυτό συνέβαινε ενώ η 36χρονη είχε ήδη παρουσιάσει στην οικογένεια της βουλευτού μισθωτήριο συμβόλαιο, υποστηρίζοντας ότι είχε εξασφαλίσει το ακίνητο.

Οι καταγγελίες από κομμωτές και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Οι υποψίες της Μαρίας Αθανασίου ενισχύθηκαν όταν εμφανίστηκαν και άλλοι επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων κομμωτές, οι οποίοι υποστήριζαν ότι είχαν επίσης εξαπατηθεί από την 36χρονη.

Όπως εξήγησε η βουλευτής, τότε η ίδια και η οικογένειά της αντιλήφθηκαν ότι η υπόθεση ενδεχομένως είχε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και αποφάσισαν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

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Σύμφωνα με τη Μαρία Αθανασίου, η 36χρονη έχει ήδη καταδικαστεί για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα η εκδίκαση της αστικής υπόθεσης για τη διεκδίκηση των χρημάτων.

Η περιπέτεια της βουλευτού ξεκίνησε το 2020 και, έξι χρόνια αργότερα, η ίδια εξακολουθεί να περιμένει την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος της 36χρονης influencer υποστηρίζει ότι η εντολέας της αρνείται τις κατηγορίες. Όπως ανέφερε, οι καταδικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν επειδή η πελάτισσά της δικάστηκε ερήμην, ενώ δήλωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα νόμιμα μέσα για την άρση τους.

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