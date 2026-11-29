«Τι ακριβώς βγαίνει στο σύστημα;» – Η ερώτηση της 36χρονης influencer πριν από τη σύλληψή της στην Εκάλη

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Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για την 36χρονη influencer που συνελήφθη στην Εκάλη και βρίσκεται αντιμέτωπη με υποθέσεις απάτης και πλαστογραφίας. Ο πρώην σύντροφός της μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, περιγράφοντας πώς η ίδια φέρεται να εξαπατούσε ακόμη και ανθρώπους από το δικό του φιλικό περιβάλλον, τους οποίους εκείνος της είχε συστήσει.

Η 36χρονη παρουσίαζε στα social media μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια, με πανάκριβα αυτοκίνητα, επώνυμα ρούχα και μετακινήσεις ακόμη και με ελικόπτερα. Πίσω από αυτή τη λαμπερή εικόνα, ωστόσο, φαίνεται να βρίσκεται μια σειρά από καταγγελίες για απάτη, από επιχειρηματίες και ιδιώτες μέχρι μία εν ενεργεία βουλευτή, η οποία έχει υποστηρίξει ότι έχασε 50.000 ευρώ, καθώς και έναν γνωστό γιατρό των βορείων προαστίων.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η 36χρονη εμφανιζόταν ως επιτυχημένη λογίστρια, με σημαντικές διασυνδέσεις και πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες, υποσχόμενη μεγάλα κέρδη σε όσους την εμπιστεύονταν.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος της 36χρονης ανέφερε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ότι η εντολέας της αρνείται όλες τις κατηγορίες. Όπως υποστήριξε, οι καταδικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν επειδή η πελάτισσά της δικάστηκε ερήμην, ενώ πρόσθεσε ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα νόμιμα μέσα για την άρση τους.

«Μια απατεώνισσα που υποσχόταν πράγματα τα οποία δεν έπραττε»

Ο πρώην σύντροφος της 36χρονης υποστήριξε ότι έμαθε για τις καταγγελίες σε βάρος της μετά τον χωρισμό τους, όταν άνθρωποι από το φιλικό του περιβάλλον επικοινώνησαν μαζί του, ζητώντας τη βοήθειά του για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους.

«Θα έβαζα την πρώην σύντροφό μου στην κατηγορία του απατεώνα, του scam. Ένας scammer. Μια απατεώνισσα η οποία υποσχόταν πράγματα τα οποία δεν έπραττε. Εξαπατούσε οικογένειες. Εμφανιζόταν ως λογίστρια, ως μία Α’ κλάσης λογίστρια, η οποία θα μπορούσε να τραβήξει μέχρι και κουρτίνες στην ΑΑΔΕ για να μπορέσει να καλύψει χρέη, για να μπορέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε να βγάλουν φορολογική ενημερότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ισχυρίστηκε, η 36χρονη λάμβανε χρήματα από ανθρώπους που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, υποσχόμενη ότι μπορούσε να τους βοηθήσει να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

«Με πήραν τηλέφωνο τα παιδιά, μου είπανε “Αβραάμ, αυτό και αυτό συμβαίνει. Σε παρακαλώ βοήθησέ μας να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω”», είπε.

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Πώς τον προσέγγισε μέσω των social media

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όταν η 36χρονη επικοινώνησε μαζί του λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας ως σωματοφύλακα.

«Δεν γνωρίζω το ποιόν του νυν άντρα της. Αυτό το οποίο είχε παρουσιάσει πριν ήταν απλά ένα θεαθήναι. Όπως και εμένα με πλησίασε επειδή ήμουν σωματοφύλακας. Με πλησίασε μέσω των social και μου ζήτησε τη βοήθειά μου για να μπορέσω να την προστατεύσω. Τώρα από τι να την προστατεύσω… Μου είχε στείλει λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας», ανέφερε.

Ο πρώην σύντροφός της αναφέρθηκε επίσης σε τιμολόγια που, όπως υποστήριξε, είχαν εκδοθεί το 2023 μέσω της εταιρείας του. Κατήγγειλε ότι η 36χρονη είχε εισπράξει τον ΦΠΑ που αντιστοιχούσε σε αυτά, χωρίς να τον αποδώσει στο Δημόσιο.

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«Είχε κόψει τιμολόγια από την εταιρεία μου, την οποία αυτή τη στιγμή διοικώ εγώ. Είναι μια εταιρεία καθαρή, καθαρή. Πλέον την έχω καθαρίσει και μου είπε ο λογιστής μου ότι είχαν εκδοθεί κάποια τιμολόγια το 2023 γύρω στο ύψος των 3.000 ή 6.000 ευρώ. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, θα σας γελάσω, δεν θέλω να πω ψέματα. Η εν λόγω κυρία είχε εισπράξει το ΦΠΑ. Δηλαδή τα τιμολόγια ήταν νόμιμα, είχαν ανέβει στο myDATA, αλλά εισέπραξε το ΦΠΑ. Δεν αποδόθηκαν στο κράτος», δήλωσε.

Τα 87.000 ευρώ που φέρεται να πήρε από φίλους του

Στη συνέχεια, ο πρώην σύντροφος της 36χρονης αναφέρθηκε σε χρηματικά ποσά που, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, είχε λάβει από φίλους του.

Όπως περιέγραψε, τα ποσά ανέρχονται συνολικά σε 87.000 ευρώ: ένας άνδρας φέρεται να της έδωσε 17.000 ευρώ, ένας δεύτερος 30.000 ευρώ, ένας τρίτος 28.000 ευρώ και ένας ακόμη 12.000 ευρώ.

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«Είχε πάρει μεγάλα ποσά από φίλους. Ο Β είχε δώσει 17.000, ο Γ είχε δώσει τριάντα χιλιάδες ευρώ. Ο Τ είχε δώσει είκοσι οχτώ χιλιάδες ευρώ και ο Β είχε δώσει δώδεκα χιλιάδες ευρώ», ανέφερε.

«Είχε μια πειθώ η οποία είναι απίστευτη»

Ο πρώην σύντροφος της 36χρονης περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο, κατά τους ισχυρισμούς του, εκείνη κέρδιζε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που την πλησίαζαν. Όπως είπε, αξιοποιούσε τις γνώσεις που έδειχνε να διαθέτει, αλλά και την ικανότητά της να απαντά στις ερωτήσεις τους.

«Είχε μια πειθώ η οποία είναι απίστευτη. Όταν έχεις γνώση σε ένα πράγμα, έχεις και μια πειθώ. Όταν έχεις γνώση σε ένα θέμα, μπορείς κάλλιστα να απαντήσεις και να ανταπαντήσεις σε θέματα τα οποία σε ρωτάνε. Λοιπόν, και έτσι έμπαιναν στην παγίδα οι υποτιθέμενοι πελάτες», ανέφερε.

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Μάλιστα, μίλησε και για την περίπτωση ενός γνωστού του, στον οποίο η 36χρονη φέρεται να είχε υποσχεθεί την εισαγωγή εμπορευμάτων από το εξωτερικό, συνολικής αξίας 60.000 ευρώ.

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Όπως υποστήριξε, η influencer χρησιμοποιούσε ακόμη και το δικό του όνομα στις συναλλαγές της με ανθρώπους που εκείνος της είχε συστήσει. Οι καταγγελίες, όπως είπε, έφτασαν στα αυτιά του μετά το τέλος της σχέσης τους.

«Ήταν άνθρωποι τους οποίους τους είχα συστήσει εγώ. Ναι μεν από τον δικό μου κύκλο, αλλά τους είχα συστήσει εγώ», κατέληξε.

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