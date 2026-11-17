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Το κόμμα της απορρίπτει την κατηγορία της άρνησης σε όλα, υποστηρίζοντας πως ψηφίζει μέτρα υπέρ των πολιτών και αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα.

Η Αναστασίου επικρίνει την κυβερνητική πολιτική στους συντελεστές δόμησης και στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, προτείνοντας την επιστροφή στο νομοθετικό πλαίσιο του 2010 για την προστασία των οφειλετών.

Παράλληλα, επισημαίνει τις σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές υγείας και συγκοινωνιών στην Ανατολική Αττική, οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ και την ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά ως λύση για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Η υποψήφια θέτει ως στόχο την εκλογική πρωτιά, ασκώντας έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για έλλειψη συγκεκριμένου προγράμματος υπέρ των λαϊκών στρωμάτων.

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Η Βάσια Αναστασίου, μέλος της ΚΕ και υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική, δηλώνει ότι εξακολουθεί να εργάζεται ως δικηγόρος στον ιδιωτικό τομέα και ταυτόχρονα κάνει προεκλογική εκστρατεία με την κατανόηση των συναδέλφων της, όταν πρέπει να μετακινείται στη μέση της ημέρας για μία συνέντευξη σαν αυτή. Παρά την κίνηση στη διαδρομή, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι το Μαρούσι, μπαίνει χαμογελαστή και με πολλή ενέργεια.

Όταν αρχίζει το «παιχνίδι των ερωτήσεων» είναι γρήγορη και συγκρατημένα επιθετική, όπως την έχουμε γνωρίσει και στην τηλεόραση, υποστηρίζοντας ανοιχτά ότι το κόστος ζωής και η ακρίβεια έχουν κάνει τόσο δύσκολη τη ζωή των νέων ανθρώπων – η ίδια είναι μία από αυτούς, σε ηλικία 35 ετών – ώστε να «ποινικοποιείται» μία βραδινή έξοδος για φαγητό, πέντε ημέρες διακοπών ή ένα δώρο σε βαφτιστήρι…

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Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι «αντιπολίτευση του όχι σε όλα» λέει η Βάσια Αναστασίου, αποκρούοντας την συγκεκριμένη κατηγορία από την πλευρά της κυβέρνησης, δίνοντας ως παράδειγμα τους εξοπλισμούς για την Άμυνα όπου δεν έχει καταψηφίσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα σχετικά προγράμματα, όμως στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής «δεν μπορείς στην πολιτική να είσαι με όλους», λέει, και προσθέτει: «Ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιλέξει με ποιους είναι, εμείς επιλέγουμε με ποιους είμαστε».

Συντελεστές δόμησης: Το μέτρο μας πηγαίνει πίσω

Την ώρα που το Μαξίμου διορθώνει την αρχική πρόταση για τους συντελεστές δόμησης και καλεί τους δημάρχους να αναλάβουν μέρος της ευθύνης, η Βάσια Αναστασίου κρατά αποστάσεις. Το ΠΑΣΟΚ, λέει, ήταν «κάθετα αντίθετο» στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Θεωρεί την υποχώρηση απόδειξη ότι η αντιπολίτευση επηρεάζει την ατζέντα και ρωτά σε ποιον απευθύνονται οι νέες πολυκατοικίες: στους Έλληνες με τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη ή στους ξένους επενδυτές;

Για την Ανατολική Αττική υποστηρίζει ότι το πρόβλημα βρίσκεται αλλού. Οι κάτοικοι δεν έχουν συγκοινωνία, νοσοκομείο και πλήρως στελεχωμένα κέντρα υγείας, και τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί. «Η ανάπτυξη μιας περιοχής δεν είναι να χτίζεις πιο ψηλές πολυκατοικίες», τονίζει. Μιλά για «την πίσω αυλή του λεκανοπεδίου» και για ηλικιωμένους που χρειάζονται δύο ώρες για να φτάσουν σε νοσοκομείο. «Δεν μιλάμε για ποιότητα ζωής, μιλάμε για κίνδυνο ζωής», λέει.

Άρθρο 23, δανειολήπτες και funds

Η κυβέρνηση επιμένει ότι το κίνητρο του άρθρου 23 ήταν να πιεστούν οι servicers. Η Βάσια Αναστασίου απαντά: η συμφωνία με τα funds στη βάση του άρθρου 23 καταργούσε έξι με επτά ένδικα μέσα προστασίας του οφειλέτη. Η συνέπεια, όπως την περιγράφει, είναι ότι «…πάει το σπίτι σου την άλλη μέρα». Στρέφεται και κατά της ΝΔ, για τους περίπου 70.000 πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας που, όπως λέει, επέτρεψε πέρυσι, και επαναφέρει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επιστροφή στον νόμο του 2010, ενώ διαχωρίζει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές από όσους έχουν βρεθεί σε δυσκολία «χωρίς δική τους ευθύνη».

Ακρίβεια: Να μειωθεί ο ΦΠΑ – δεν υπάρχουν δικαιολογίες

Στην κατηγορία ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αντιπολίτευση του «όχι σε όλα», η Αναστασίου απαντά ότι είναι «του όχι σε ό,τι βλάπτει τον Έλληνα πολίτη και τους θεσμούς». Θυμίζει ότι το κόμμα της ψηφίζει τα εξοπλιστικά και ότι δεν θα καταψηφίσει «ούτε ένα ευρώ που θα μπει στην τσέπη του πολίτη». Επιμένει όμως ότι τα επιδόματα δεν αρκούν.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει για μείωση του ΦΠΑ, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και περισσότερους ελέγχους στην αγορά – και ας μην αρέσει στα σούπερ μάρκετ. «Δεν μπορείς στην πολιτική να είσαι με όλους», λέει, και προσθέτει: «Ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιλέξει με ποιους είναι, εμείς επιλέγουμε με ποιους είμαστε».

Ο «ινφλουένσερ» Τσίπρας

Στην ερώτηση πότε το ΠΑΣΟΚ θα προσπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα, η Βάσια Αναστασίου δεν διστάζει: «Ο στόχος μας δεν είναι να είμαστε δεύτεροι. Ο στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι». Υποστηρίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει πρόγραμμα για τους μικρομεσαίους, αφού δεν μιλά για 13η σύνταξη, για προστασία της πρώτης κατοικίας ούτε για 13ο μισθό. Πιστεύει ότι κερδίζει όποιος προτείνει κοστολογημένα μέτρα για τα λαϊκά στρώματα. Και κάνει μια πολύ καυστική παρατήρηση: με «τα τραγούδια», «τις φόρμες» και «τα ακριβά πουφάν» ο Τσίπρας κάνει, κατά την ίδια, «influencer politics».