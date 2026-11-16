Viral έγινε η «αποκαλυπτική» εμφάνιση influencer σε αγώνα NBA - Πηγή: X

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εμφάνιση της influencer Brittany Renner σε αγώνα του NBA μεταξύ των Λος Άντζελες Κλίπερς και των Οκλαχόμα Θάντερ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αποκαλυπτικό ενδυματολογικό στυλ της κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης έγινε viral, καθώς στιγμιότυπα από την παρουσία της τράβηξαν την προσοχή των παρευρισκόμενων και του διαδικτυακού κοινού.

Ο φωτογράφος Wally Skalij δημοσίευσε σχετικό υλικό στο Instagram, το οποίο συνοδεύτηκε από πολυάριθμα σχόλια και χιουμοριστικές αναρτήσεις από τους χρήστες.

Η Brittany Renner, η οποία είναι γνωστή για τη δραστηριότητά της ως μοντέλο fitness και τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικά ριάλιτι, σχολίασε η ίδια με σκωπτικό τρόπο την εμφάνισή της στην πλατφόρμα X.

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Έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε η εμφάνιση της influencer και fitness model Brittany Renner στις θέσεις δίπλα στο παρκέ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Λος Άντζελες Κλίπερς με τους Οκλαχόμα Θάντερ, την Παρασκευή (13/11), για το πρωτάθλημα του NBA.

Η Renner επέλεξε ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό κορμάκι για να παρακολουθήσει τον αγώνα, με την παρουσία της να τραβά την προσοχή των φωτογράφων και των υπόλοιπων θεατών. Ένα στιγμιότυπο από την εμφάνισή της ήταν αρκετό για να γίνει viral, πυροδοτώντας ποικίλα σχόλια στο διαδίκτυο.

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Τη φωτογραφία δημοσίευσε στο Instagram ο φωτογράφος Wally Skalij, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Οι φίλαθλοι παρακολουθούν από τις θέσεις δίπλα στο γήπεδο τον αγώνα Κλίπερς-Θάντερ, καθώς μία από τις γυναίκες επιστρέφει στη θέση της».

#WATCH : Brittany Renner’s Courtside Appearance Goes Viral During NBA Game Brittany Renner and her friend caught the attention of NBA fans during the Oklahoma City Thunder vs LA Clippers matchup. A clip of one of the women returning to her courtside seat, along with a photograph showing several men looking in her direction, has taken social media by storm. The images have triggered a wave of memes, jokes and reactions. November 15, 2026

Πήγε με αποκαλυπτικό κορμάκι σε αγώνα NBA και έγινε viral – Η εμφάνιση γνωστής influencer που προκάλεσε αντιδράσεις

Πήγε με αποκαλυπτικό κορμάκι σε αγώνα NBA και έγινε viral – Η εμφάνιση γνωστής influencer που προκάλεσε αντιδράσεις

Ποια είναι η Brittany Renner που βρέθηκε στο επίκεντρο των σχολίων

Η γυναίκα της φωτογραφίας ταυτοποιήθηκε ως η Brittany Renner, η οποία έχει γίνει γνωστή μέσα από τη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως influencer και μοντέλο fitness.

Στην προσωπική της ζωή έχει αποκτήσει έναν γιο με τον μπασκετμπολίστα P.J. Washington, ο οποίος αγωνίζεται στους Ντάλας Μάβερικς. Παράλληλα, συμμετείχε στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Basketball Wives» του VH1 από το 2023 έως το 2025.

Who wears this to a game… — Brittany Renner (@brittanyrennerr) November 14, 2026

Το όνομά της απασχόλησε επίσης τα μέσα ενημέρωσης το 2025, όταν έληξε ο γάμος της με τον ράπερ Kevin Gates, μόλις 52 ημέρες μετά την τέλεσή του.

Η ίδια δεν άφησε ασχολίαστη τη δημοσιότητα που απέκτησε η φωτογραφία της. Το Σάββατο, με μια σκωπτική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, αναφέρθηκε στο στιγμιότυπο από τις θέσεις δίπλα στο παρκέ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ποια φοράει κάτι τέτοιο σε έναν αγώνα…».