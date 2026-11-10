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Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, προχώρησαν στην κατάθεση δεύτερης αγωγής για δυσφήμιση σε βάρος της Αμερικανίδας podcaster Κάντας Όουενς, μόλις δύο εβδομάδες μετά την απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου να περιορίσει το εύρος της αρχικής δικαστικής τους προσφυγής. Τη νέα εξέλιξη αποκάλυψε η ίδια η Όουενς, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, αργά το βράδυ της Δευτέρας.

🇫🇷🇺🇸 FLASH | « HARCÈLEMENT INCESSANT. » Les Macron déposent une NOUVELLE PLAINTE contre Candace Owens au Tennessee, après un revers dans le Delaware. (@libe) (📸 NBC) pic.twitter.com/7U4hEK6HWL Advertisement Advertisement November 10, 2026

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2025 το προεδρικό ζεύγος είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της Όουενς και δύο εταιρειών που συνδέονται μαζί της, καταθέτοντας αγωγή σε δικαστήριο του Ντέλαγουερ. Οι Μακρόν έκαναν τότε λόγο για μια οργανωμένη «εκστρατεία παγκόσμιου εξευτελισμού», η οποία, όπως υποστήριζαν, βασιζόταν σε ψευδείς ισχυρισμούς. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο ισχυρισμός ότι η Μπριζίτ Μακρόν είχε γεννηθεί άνδρας.

NEW: Emmanuel and Brigitte Macron have filed a new defamation lawsuit in Tennessee against Candace Owens, who has falsely claimed that Mrs. Macron was born a man.https://t.co/P1HBzecJq0 November 10, 2026

Η δεύτερη δικαστική προσφυγή αφορά, σύμφωνα με τα αποσπάσματα του εγγράφου που έδωσε στη δημοσιότητα η Όουενς, τη χρήση μιας κούκλας που απεικονίζει τη Γαλλίδα πρώτη κυρία. Το ζευγάρι φέρεται να χαρακτηρίζει την κούκλα «αποκρουστική», υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκε από την podcaster ως μέσο χλευασμού της εμφάνισης της Μπριζίτ Μακρόν.

Η νέα εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση δικαστή στο Ντέλαγουερ, τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση κατά της Όουενς ως φυσικού προσώπου, καθώς η ίδια κατοικεί στο Τενεσί. Ωστόσο, κρίθηκε ότι η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί κατά των εταιρειών της.

Εκπρόσωπος του γραφείου του Γάλλου προέδρου επιβεβαίωσε την κατάθεση της νέας αγωγής, παραπέμποντας για περισσότερες πληροφορίες στον προσωπικό δικηγόρο του ζευγαριού στις ΗΠΑ, ο οποίος δεν είχε απαντήσει άμεσα στο σχετικό αίτημα για σχόλιο.

Με πληροφορίες από: reuters.com