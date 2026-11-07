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Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Ο Νέος Στρατός των Σκιών» των δημοσιογράφων Πιερ Γκαστινώ, Αντουάν Ιζαμπάρ και Φρανκ Ρενό.

Ο σχεδιασμός της ασφαλούς απομάκρυνσης του Γάλλου προέδρου ξεκίνησε μετά τις έντονες κοινωνικές αναταραχές των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018.

Οι γαλλικές Αρχές μελέτησαν ιστορικά προηγούμενα πολιτικής αστάθειας για να προετοιμαστούν κατάλληλα για το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης κοινωνικής κρίσης.

Το βιβλίο υπογραμμίζει επίσης την ανησυχία για πιθανές αντιδράσεις μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές, ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα.

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Ένα μυστικό σχέδιο διαφυγής φέρεται να έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε περίπτωση που οι κοινωνικές αναταραχές στη χώρα λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις και διαδηλωτές επιχειρήσουν να εισβάλουν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Σύμφωνα με αποκαλύψεις νέου βιβλίου, ο Γάλλος πρόεδρος διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο καταφύγιο σε περιοχή έξω από το Παρίσι, στο οποίο θα μπορούσε να μεταφερθεί εάν απειληθεί η ασφάλειά του.

Την αποκάλυψη κάνουν οι ερευνητικοί δημοσιογράφοι Πιερ Γκαστινώ, Αντουάν Ιζαμπάρ και Φρανκ Ρενό, μέσα από το βιβλίο τους με τίτλο «La Nouvelle Armée des Ombres» («Ο Νέος Στρατός των Σκιών»).

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Όπως περιγράφεται στο βιβλίο, το συγκεκριμένο καταφύγιο βρίσκεται στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας και έχει προβλεφθεί ως εναλλακτικός χώρος προστασίας του προέδρου, σε περίπτωση επίθεσης διαδηλωτών στο Ελιζέ. Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με πανεθνικές κινητοποιήσεις και έντονη πολιτική αναταραχή, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για κλιμάκωση των κοινωνικών αντιδράσεων.

Τα «Κίτρινα Γιλέκα» του 2018 και ο φόβος για νέες ταραχές στη Γαλλία

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο βιβλίο και μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η ιδέα για τη δημιουργία ενός ασφαλούς καταφυγίου συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τα γεγονότα του 2018 και την εξέγερση των «Κίτρινων Γιλέκων».

Εκείνη την περίοδο, ο Μακρόν είχε βρεθεί αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή Πουί-αν-Βελαί, ενώ το κύμα διαδηλώσεων είχε προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στο κυβερνητικό επιτελείο. «Η κυβέρνηση είχε τρομοκρατηθεί», δήλωσε ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου, μιλώντας την Παρασκευή στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατούσε τότε στους κυβερνητικούς κύκλους.

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι γαλλικές Αρχές άρχισαν να επανεξετάζουν τα σχέδια ασφαλείας και προστασίας του προέδρου, λαμβάνοντας υπόψη και ιστορικά προηγούμενα πολιτικών αναταραχών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο βιβλίο και στις ταραχές του Φεβρουαρίου του 1934, οι οποίες είχαν οδηγήσει στην πτώση της τότε γαλλικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι αξιωματούχοι μελέτησαν τα γεγονότα εκείνης της περιόδου και τα συμπεράσματα που προέκυψαν, προκειμένου να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης κοινωνικής κρίσης.

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Στο πλαίσιο αυτό, άρχισαν να εξετάζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την ασφαλή απομάκρυνση του Εμανουέλ Μακρόν από το Μέγαρο των Ηλυσίων, εφόσον ξεσπάσουν εκτεταμένες ταραχές και τεθεί σε κίνδυνο η προεδρική ασφάλεια. Το μυστικό καταφύγιο στα περίχωρα του Παρισιού φέρεται να αποτελεί μέρος αυτού του σχεδιασμού.

Ο φόβος για νέο κύμα διαδηλώσεων μετά τις εκλογές και τα σενάρια για Λεπέν και Μελανσόν

Το βιβλίο εξετάζει, παράλληλα, πιθανά σενάρια πολιτικής αποσταθεροποίησης στη Γαλλία μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι στις τάξεις των γαλλικών Αρχών υπάρχει ανησυχία πως μια εκλογική επικράτηση της Μαρίν Λεπέν και του κόμματός της, του Εθνικού Συναγερμού, θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα διαδηλώσεων.

Όπως περιγράφουν, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν «τρίτο γύρο» κοινωνικών αντιδράσεων, με τη συμμετοχή ριζοσπαστών ακτιβιστών της Αριστεράς, νέων ανθρώπων και αγωνιστών από αγροτικές περιοχές, οι οποίοι θα κατέβαιναν στους δρόμους αμφισβητώντας το εκλογικό αποτέλεσμα.

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Αντίστοιχες ανησυχίες διατυπώνονται και για το ενδεχόμενο εκλογικής νίκης του Ζαν-Λικ Μελανσόν, επικεφαλής της ακροαριστερής πολιτικής παράταξης. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει διαφορετικού τύπου αντιδράσεις στο εσωτερικό του κρατικού μηχανισμού.

Ειδικότερα, εκτιμούν ότι ενδέχεται να εμφανιστούν φαινόμενα «παθητικής αντίστασης» στις τάξεις των αστυνομικών δυνάμεων, τα οποία θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τη διαχείριση μιας ενδεχόμενης πολιτικής και κοινωνικής κρίσης. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, ο Μελανσόν θα μπορούσε να εξασφαλίσει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Οι αποκαλύψεις του βιβλίου αναδεικνύουν, έτσι, τις ανησυχίες που αποδίδονται σε κυβερνητικούς κύκλους σχετικά με την ασφάλεια του Γάλλου προέδρου και το ενδεχόμενο νέων εκτεταμένων κοινωνικών αναταραχών στη χώρα.

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Πηγή φωτογραφιών: Reuters