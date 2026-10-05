Σοκ προκαλεί στο Μεξικό η υπόθεση θανάτου μιας 34χρονης influencer, του συντρόφου της και των τριών παιδιών τους, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί με τραύματα από πυροβολισμούς. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η γυναίκα να σκότωσε τα μέλη της οικογένειάς της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.
Η Σίνθια Αμπιγκάιλ Τάμεζ Ριβέρα, γνωστή στα social media ως Σίντι Τάμεζ, βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο Μοντεμορέλος, μαζί με τον δίχρονο γιο της, Γκουστάβο. Σύμφωνα με τη Daily Mail, στο σημείο εντοπίστηκε και ένα πιστόλι.
Σε κοντινή απόσταση, μέσα στο οικογενειακό σπίτι, βρέθηκαν νεκροί ο σύντροφός της, Λεοντεγκάριο Μόγια, καθώς και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους, ο 12χρονος Κρίστιαν και ο 11χρονος Μπρούνο. Και οι τρεις έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς.
Το ανατριχιαστικό μήνυμα στο TikTok
Όπως μετέδωσε το People, οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν το σενάριο η Τάμεζ να πυροβόλησε και να σκότωσε τον σύντροφό της και τα παιδιά τους και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται και δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η τελευταία ανάρτηση της 34χρονης στο TikTok, η οποία δημοσιεύτηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημέρα που εντοπίστηκε νεκρή. Στο βίντεο, το οποίο είχε τραβηχτεί από τη θέση του συνοδηγού μέσα σε αυτοκίνητο, εμφανιζόταν το εξής μήνυμα:
«Δεν γνωρίζουν όλοι την άσχημη πλευρά μου. Είμαι ικανή να κάψω το σπίτι μου μόνο και μόνο για να δω να καίγεται του γείτονα, ακόμη κι αν ξέρω ότι θα γ… και εγώ», έγραψε σε κείμενο που εμφανιζόταν πάνω σε ένα σύντομο βίντεο από το ταμπλό ενός αυτοκινήτου, τραβηγμένο από τη θέση του συνοδηγού.
Η Σίντι Τάμεζ είχε περισσότερους από 74.000 ακολούθους στην πλατφόρμα, όπου δημοσίευε συχνά περιεχόμενο σχετικά με τη μόδα και παρουσίαζε τα ρούχα και τα σύνολά της.