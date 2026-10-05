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Σοκ προκαλεί στο Μεξικό η υπόθεση θανάτου μιας 34χρονης influencer, του συντρόφου της και των τριών παιδιών τους, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί με τραύματα από πυροβολισμούς. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η γυναίκα να σκότωσε τα μέλη της οικογένειάς της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Η Σίνθια Αμπιγκάιλ Τάμεζ Ριβέρα, γνωστή στα social media ως Σίντι Τάμεζ, βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο Μοντεμορέλος, μαζί με τον δίχρονο γιο της, Γκουστάβο. Σύμφωνα με τη Daily Mail, στο σημείο εντοπίστηκε και ένα πιστόλι.

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Σε κοντινή απόσταση, μέσα στο οικογενειακό σπίτι, βρέθηκαν νεκροί ο σύντροφός της, Λεοντεγκάριο Μόγια, καθώς και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους, ο 12χρονος Κρίστιαν και ο 11χρονος Μπρούνο. Και οι τρεις έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς.

🔴¡LAMENTABLE!🥺 La influencer Cindy Tamez terminó con su vida y la de su familia, y ahora un adolescente de 14 años es el principal testigo😰 #RFmx #LaNota pic.twitter.com/9f95nJ7ko5 October 4, 2026

Το ανατριχιαστικό μήνυμα στο TikTok

Όπως μετέδωσε το People, οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν το σενάριο η Τάμεζ να πυροβόλησε και να σκότωσε τον σύντροφό της και τα παιδιά τους και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται και δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η τελευταία ανάρτηση της 34χρονης στο TikTok, η οποία δημοσιεύτηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημέρα που εντοπίστηκε νεκρή. Στο βίντεο, το οποίο είχε τραβηχτεί από τη θέση του συνοδηγού μέσα σε αυτοκίνητο, εμφανιζόταν το εξής μήνυμα:

«Δεν γνωρίζουν όλοι την άσχημη πλευρά μου. Είμαι ικανή να κάψω το σπίτι μου μόνο και μόνο για να δω να καίγεται του γείτονα, ακόμη κι αν ξέρω ότι θα γ… και εγώ», έγραψε σε κείμενο που εμφανιζόταν πάνω σε ένα σύντομο βίντεο από το ταμπλό ενός αυτοκινήτου, τραβηγμένο από τη θέση του συνοδηγού.

🚨Esto publicó Cinthya Abigail Tamez 👇 en sus #redes, antes de morir dentro de una #rubikon en #NL

la madre, sus tres hijos varones de entre 2 y 10 años y su pareja fueron localizados sin vida.

Autoridades analizan sus publicaciones en #TikTok, ya que, la ultima que hizó posteo… pic.twitter.com/c2ssxyNSf9 Advertisement October 1, 2026

Η Σίντι Τάμεζ είχε περισσότερους από 74.000 ακολούθους στην πλατφόρμα, όπου δημοσίευε συχνά περιεχόμενο σχετικά με τη μόδα και παρουσίαζε τα ρούχα και τα σύνολά της.

Mexican influencer Cindy Tamez, her partner and three kids were reportedly all shot to death in what is being investigated as a murder-suicide https://t.co/zZl07RqsyR 🔗 pic.twitter.com/BaB73GN7hP — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 5, 2026

🇲🇽 🔴 HORROR EN MÉXICO: Tragedia familiar deja cinco personas sin vida y la principal sospechosa es la propia madre



Una desgarradora e impactante masacre conmociona al país tras el hallazgo de cinco integrantes de una misma familia sin vida en Montemorelos, Nuevo León, en un… pic.twitter.com/N7IL1PiPaA Advertisement October 5, 2026