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Η 60χρονη αποχαιρέτησε τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω ενός συγκινητικού βίντεο που είχε προετοιμάσει πριν από τον θάνατό της.

Στο μήνυμά της, η Μίλερ παρότρυνε τους ακολούθους της να απολαμβάνουν τη ζωή τους και να μην ανησυχούν για την κριτική των άλλων ανθρώπων.

Η ίδια εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη ζωή που έζησε, δηλώνοντας πως αισθάνεται απόλυτη ευτυχία και καμία μεταμέλεια.

Το βίντεο περιλαμβάνει αναφορές στον θανόντα σύζυγό της, Μαρκ, και φωτογραφίες από την κοινή τους πορεία διάρκειας τριάντα έξι ετών.

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«Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Είμαι η Κρίστι Μίλερ και αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω πεθάνει». Με ένα συγκινητικό βίντεο, το οποίο είχε προετοιμάσει πριν από τον θάνατό της, αποχαιρέτησε τους διαδικτυακούς της φίλους η 60χρονη influencer από την Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, Κρίστι Μίλερ, η οποία πέθανε τη Δευτέρα (23.11.2026), έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Στο βίντεο, που δημοσιεύθηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μετά τον θάνατό της, η Μίλερ εμφανίζεται χαμογελαστή, φορώντας ένα πολύχρωμο φούτερ και διατηρώντας μέχρι την τελευταία στιγμή το χιούμορ και την αισιοδοξία που τη χαρακτήριζαν παρά την μάχη της με τον καρκίνο του μαστού.

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«Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Είμαι η Κρίστι Μίλερ και αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω πεθάνει», ακούγεται να λέει. Στη συνέχεια στέλνει το δικό της μήνυμα στους followers της: «Βγείτε έξω και ζήστε τη ζωή σας. Μην σας νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι, δεν ανησυχούν για εσάς, είναι απορροφημένοι με τη δική τους ζωή».

Στο βίντεο αναφέρεται στην επανένωσή της με τον αγαπημένο της σύζυγο, Μαρκ, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη για 36 χρόνια και ο οποίος πέθανε τον Ιούνιο του 2025. «Αυτό σημαίνει επίσης ότι είμαστε ξανά μαζί και είναι τόσο όμορφο!», είπε. Στο αποχαιρετιστήριο βίντεο παρεμβάλλονται φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την κοινή ζωή του ζευγαριού.

Une créatrice de contenu atteinte d'un cancer du sein annonce elle-même son décès à ses fans dans une vidéo pic.twitter.com/hvUmRgFRj0 — BFM (@BFMTV) November 25, 2026

Η Μίλερ ανέφερε ότι είχε «κερδίσει» στο παιχνίδι της ζωής και ότι ένιωθε «απόλυτη ευτυχία, χωρίς καμία μεταμέλεια».

Η influencer, με καταγωγή από το Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνιας είχε γίνει γνωστή για τη θετική στάση που διατηρούσε ακόμη και μετά τη διάγνωσή της, τον Ιούνιο του 2022, με καρκίνο του μαστού σταδίου 4.

Στο τελευταίο της μήνυμα αναφέρθηκε και σε μια φράση που αποδίδεται στον Αμερικανό συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ντοκτόρ Σους, εξηγώντας γιατί διαφωνούσε με το περιεχόμενό της.

«Ο Ντοκτόρ Σους έχει μια φράση που πιστεύω ότι στην πραγματικότητα είναι λανθασμένη. Λέει: “Μη λυπάσαι επειδή τελείωσε, να χαίρεσαι επειδή συνέβη”», ανέφερε.

«Αν λοιπόν σας λείπω, σας παρακαλώ, επιτρέψτε στον εαυτό σας να λυπηθεί. Είναι φυσιολογικό να λυπάστε. Αλλά να χαίρεστε επίσης που είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε χρόνο μαζί. Είτε ήμασταν φίλοι στην πραγματική ζωή, είτε συναντηθήκαμε τυχαία, είτε γνωριζόμασταν μια ολόκληρη ζωή».