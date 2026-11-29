Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων ξεκινά στις 10 Δεκεμβρίου 2026, με προτεινόμενη λειτουργία από τις 09:00 έως τις 21:00 τις περισσότερες καθημερινές.

Οι έμποροι μπορούν να διατηρήσουν τα καταστήματά τους ανοιχτά τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου, ακολουθώντας το προαιρετικό πρόγραμμα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

Τις παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προτείνεται η λειτουργία των επιχειρήσεων έως τις 18:00, ενώ τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά κατά τις επίσημες αργίες.

Η εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος παραμένει προαιρετική για κάθε επιχείρηση, η οποία αποφασίζει τη λειτουργία της εντός των νόμιμων πλαισίων.

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Το εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2026 ξεκινά την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, με τα καταστήματα ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00 τις περισσότερες καθημερινές και τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση αποφασίζει αν θα το ακολουθήσει, μέσα στα όρια που βάζει ο νόμος. Ο σύλλογος σημειώνει ότι τα ανοίγματα των Κυριακών εξαρτώνται και από την οικονομική κατάσταση της αγοράς και την καταβολή των δώρων.

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Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα καταστήματα;

Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου 2026. Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου το προτεινόμενο ωράριο είναι 11:00 με 16:00, ενώ τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου είναι 11:00 με 18:00.

Πριν από αυτές ήταν ανοιχτή και η Κυριακή 29 Νοεμβρίου, μετά τη Black Friday.

Ποιο είναι αναλυτικά το ωράριο;

Ημέρα Ημερομηνία Ωράριο Πέμπτη 10/12/2026 09:00–21:00 Παρασκευή 11/12/2026 09:00–21:00 Σάββατο 12/12/2026 09:00–16:00 Κυριακή 13/12/2026 11:00–16:00 Δευτέρα 14/12/2026 09:00–16:00 Τρίτη έως Παρασκευή 15–18/12/2026 09:00–21:00 Σάββατο 19/12/2026 09:00–18:00 Κυριακή 20/12/2026 11:00–18:00 Δευτέρα έως Τετάρτη 21–23/12/2026 09:00–21:00 Πέμπτη (παραμονή Χριστουγέννων) 24/12/2026 09:00–18:00 Παρασκευή (Χριστούγεννα) 25/12/2026 Κλειστά Σάββατο 26/12/2026 Κλειστά Κυριακή 27/12/2026 11:00–18:00 Δευτέρα έως Τετάρτη 28–30/12/2026 09:00–21:00 Πέμπτη (παραμονή Πρωτοχρονιάς) 31/12/2026 09:00–18:00 Παρασκευή (Πρωτοχρονιά) 01/01/2027 Κλειστά Σάββατο 02/01/2027 Κλειστά

Η Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου είναι η μόνη καθημερινή που τα καταστήματα κλείνουν στις 16:00, μετά την ανοιχτή Κυριακή.

Τι ώρα κλείνουν οι παραμονές;

Την παραμονή των Χριστουγέννων, Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026, και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026, τα καταστήματα προτείνεται να λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00.

Ποιες ημέρες είναι κλειστά;

Κλειστά μένουν ανήμερα τα Χριστούγεννα (Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου), τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (Σάββατο 26 Δεκεμβρίου) και την Πρωτοχρονιά (Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027). Ο σύλλογος προτείνει να μείνουν κλειστά και το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2027.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ;

Τα σούπερ μάρκετ μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά τις ίδιες Κυριακές, 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου, αλλά κάθε αλυσίδα βγάζει το δικό της πρόγραμμα. Στις 25 και 26 Δεκεμβρίου μένουν κλειστά λόγω αργίας.

Τι ισχύει στη Θεσσαλονίκη;

Στη Θεσσαλονίκη ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ήδη δώσει ωράριο 11:00 με 18:00 για την ανοιχτή Κυριακή της 29ης Νοεμβρίου και προβλέπει ανοίγματα και τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου. Το αναλυτικό εορταστικό πρόγραμμα της πόλης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.