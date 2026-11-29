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Σοβαρή ένταση στις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο προκλήθηκε στο Φανάρι, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», ο δεύτερος αρνήθηκε να συμμετάσχει στον εσπερινό μαζί με τον κ. Βαρθολομαίο.

Η στάση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων εκλήφθηκε από την πλευρά του Φαναρίου, αλλά και από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ως ιδιαίτερα προσβλητική. Κι αυτό διότι μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα ο κ. Θεόφιλος είχε συλλειτουργήσει με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία βρισκόταν στο Φανάρι, επιχείρησε να συμβάλει στην εκτόνωση της κρίσης. Οι προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης συνεχίζονταν, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε συμφωνία.

Η ένταση ακύρωσε την παρουσία των Πατριαρχών στα εγκαίνια

Η κρίση είχε άμεσο αντίκτυπο και στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τον εσπερινό, οι Πατριάρχες Βαρθολομαίος και Θεόφιλος, μαζί με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο Β΄, επρόκειτο να παραστούν στα εγκαίνια της έκθεσης «Η λάμψη του Φαναρίου», στο Σισμανόγλειο Μέγαρο.

Οι προσκεκλημένοι περίμεναν την άφιξη των τριών Πατριαρχών, οι οποίοι, ωστόσο, δεν προσήλθαν, λόγω της έντασης που είχε προηγηθεί στο Φανάρι.

Με καθυστέρηση τα εγκαίνια από τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Η έκθεση, την οποία διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, με πρωτοβουλία του γενικού προξένου Κωνσταντίνου Κούτρα, εγκαινιάστηκε τελικά με καθυστέρηση μίας ώρας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Τον Πρόεδρο συνόδευαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β΄ ενημέρωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας ότι δεν θα παραστεί στην τελετή εγκαινίων, προκειμένου να συμπαρασταθεί στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο Πατριάρχες, Βαρθολομαίος και Θεόδωρος, αναμένεται να δειπνήσουν μαζί στο Φανάρι.

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