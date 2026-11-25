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Η τουρκική κυβέρνηση φέρεται να αποφάσισε τη χορήγηση τουρκικής υπηκοότητας σε ιεράρχες, αρχιμανδρίτες και διακόνους του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Σύμφωνα με τον «Εθνικό Κήρυκα», η Τουρκική Υπηρεσία Πολιτογραφήσεως ειδοποίησε τηλεφωνικά το Πατριαρχείο πριν από περίπου δύο εβδομάδες ότι τα ονόματα του υποβληθέντος καταλόγου εγκρίθηκαν από την Προεδρία.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στις 27 Ιουλίου 2026 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επέδωσε προσωπικά στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν κατάλογο ονομάτων, μαζί με τις θεσμικές θέσεις και τους ρόλους τους, ζητώντας την παροχή τουρκικής υπηκοότητας.

Στον κατάλογο, από το εσωτερικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, περιλαμβάνονται οι αρχιεπίσκοποι Αυστραλίας Μακάριος και Καναδά Απόστολος. Περιλαμβάνονται επίσης οι μητροπολίτες Ισπανίας και Πορτογαλίας Βησσαρίων, Ρόδου Κύριλλος, Ανδριανουπόλεως Αμφιλόχιος, Προικονήσου Ιωσήφ, Πισιδίας Ιώβ και Σάρδεων Ευάγγελος, καθώς και οι επίσκοποι Ευδοκιάδος Αμβρόσιος, Δαφνουσίας Σμάραγδος και Ανδίδων Ισίδωρος.

Από την Πατριαρχική Αυλή αναφέρονται ο αρχιμανδρίτης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου και Μέγας Εκκλησιάρχης, ο αρχιμανδρίτης Βοσπόριος, αρχιγραμματέας, και ο αρχιμανδρίτης Καλλίνικος (Χασάπης). Στον κατάλογο φέρονται ακόμη ο διάκονος της σειράς Ανατόλιος, ο διάκονος Ευλόγιος κωδικογράφος, ο διάκονος Οικουμένιος υπογραμματέας και ο Μέγας Σύγκελος και Βιβλιοθηκάριος Ιερώνυμος.

Συμπληρώνουν τον κατάλογο ο Μέγας Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος, ο τριτεύων διάκονος Επιφάνιος και ο Πατριαρχικός διάκονος Φώτιος. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι, μόλις αποκτήσουν την τουρκική υπηκοότητα, οι ιεράρχες, οι ιερείς και οι διάκονοι θα έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γηγενών Τούρκων πολιτών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Βαρθολομαίος δεν συμπεριέλαβε στον κατάλογο τους μητροπολίτες Σύμης Χρυσόστομο και Σεβαστείας Σεραφείμ.