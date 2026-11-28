Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη , Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/Γ.Τ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI)

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Ο Πατριάρχης εξέφρασε την ευχή για ενίσχυση της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των δύο λαών, τονίζοντας την ανάγκη καλλιέργειας ειλικρινούς φιλίας στις νέες γενιές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε τον ρόλο του Πατριαρχείου ως παγκόσμιου πνευματικού θεσμού και αναφέρθηκε στη σημασία του διαλόγου για την ειρήνη.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του, ο κ.

Τασούλας θα επισκεφθεί τη Χάλκη και θα συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη Θρονική εορτή.

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Μήνυμα για την ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας, την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την ενότητα της Ορθοδοξίας απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, υποδεχόμενος σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στο Φανάρι τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποιεί τριήμερη προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, κατόπιν πρόσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη, προκειμένου να παραστεί στη Θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. Τον κ. Τασούλα συνοδεύουν η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και οι υφυπουργοί Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος και Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

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Μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Τασούλας μετέβη στο Φανάρι, όπου τον υποδέχθηκε ο Μέγας Πρωτοσύγκελος Γρηγόριος. Στην αυλή του Πατριαρχικού Ναού, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας καλωσόρισαν με ιδιαίτερη θέρμη μαθητές του Ζωγραφείου Λυκείου και στελέχη της ομογένειας.

Αφού τους ευχαρίστησε, ο κ. Τασούλας εισήλθε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου άναψε κερί και παρέστη στη Δοξολογία, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Γέροντος Χαλκηδόνος Εμμανουήλ.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στην Αίθουσα του Θρόνου, όπου τον υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ακολούθησε η ανταλλαγή προσφωνήσεων.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και ο ρόλος του Πατριαρχείου

Στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας αναφέρθηκαν τόσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τον κ. Βαρθολομαίο να υπογραμμίζει την ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης των δύο λαών και τον κ. Τασούλα να αναδεικνύει τη θέση του Πατριαρχείου στο ελληνοτουρκικό και ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την «ὁλόθερμον εὐχήν αἱ σχέσεις μεταξύ Τουρκίας καί Ἑλλάδος νά ἐνισχυθοῦν ἐν πνεύματι καλῆς γειτονίας καί εἰρηνικῆς συνυπάρξεως», απευθύνοντας ιδιαίτερο μήνυμα προς τις νεότερες γενιές: «Εἴθε οἱ νέοι ἑκατέρωθεν τοῦ Αἰγαίου νά γνωρίσουν βαθύτερον οἱ μέν τούς δέ καί νά παραδώσουν εἰς τά τέκνα των ὡς πολύτιμον κληρονομίαν μίαν σταθεράν καί εἰλικρινῆ φιλίαν».

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Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο επιτελεί την αποστολή του «στο πλαίσιο της έννομης τάξης της Τουρκικής Δημοκρατίας, παρακολουθώντας την πορεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων ως μέρος του διεθνούς περιβάλλοντος», αποδίδοντας προσωπικά στον κκ Βαρθολομαίο την ανάδειξη του θεσμού σε παράγοντα του διεθνούς γίγνεσθαι.

«Άλλωστε τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια ο οικουμενικός αυτός θεσμός έχει καταστεί και ο ίδιος, αναπόσπαστο τμήμα του διεθνούς περιβάλλοντος. Και αυτό είναι δικό Σας επίτευγμα Παναγιώτατε!», τόνισε ο κ. Τασούλας.

Η Χάλκη και τα 55 χρόνια σιωπής

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην προσφορά της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης στην ελληνική παιδεία και στην προσδοκία επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, την οποία θα επισκεφθεί αύριο Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, η Θεολογική Σχολή, η οποία ανακαινίζεται εκ βάθρων με τη χορηγία του Αθανασίου Μαρτίνου, «ἀναμένει καρτερικῶς νά ὑποδεχθῇ καί πάλιν σπουδαστάς μετά πεντήκοντα πέντε ἔτη σιωπῆς».

«Εὐχαριστοῦμεν ἐκ καρδίας ὅλους ὅσοι συνέβαλον καί συμβάλλουν εἰς τοῦτο, καί προσευχόμεθα ὅπως ταχέως ἀκουσθῇ ἐκ νέου εἰς τάς αἰθούσας της ὁ λόγος τῆς Θεολογίας», προσέθεσε.

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Η ιστορικότητα της επίσκεψης

Επικαλούμενος στίχους του Κωνσταντίνου Καβάφη από το ποίημα «Θερμοπύλες», ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισήμανε τη διαχρονική συμβολή του Πατριαρχείου στη διαφύλαξη της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνισμού.

«Ἡμεῖς θά παραμείνωμεν πιστοί εἰς τάς πνευματικάς ταύτας Θερμοπύλας, τάς ὁποίας χάριτι Θείᾳ ἐκλήθημεν νά φυλάσσωμεν, “ποτέ ἀπό τό χρέος μή κινοῦντες” καί “πάντοτε τήν ἀλήθεια ὁμιλοῦντες”, διά νά ἐνθυμηθῶμεν καί τόν Ἀλεξανδρινόν ποιητήν, ὁ ὁποῖος ἔζησε καί εἰς τό Νεοχώριον τοῦ Βοσπόρου», ανέφερε.

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Με στίχους του Κωνσταντίνου Καβάφη από το ποίημα «Στην Εκκλησία» άρχισε την αντιφώνησή του και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας τον ιστορικό και πνευματικό δεσμό του Ελληνισμού με την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης.

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«Εκεί σαν μπω, μες σ’ εκκλησία των Γραικών· με των θυμιαμάτων της τες ευωδίες, μες τες λειτουργικές φωνές και συμφωνίες, ο νους μου πηγαίνει σε τιμές μεγάλες της φυλής μας, στον ένδοξό μας Βυζαντινισμό».

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε τον προσκυνηματικό χαρακτήρα της επίσκεψής του στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αναφερόμενος στη διαχρονική αποστολή του θεσμού και στο μήνυμα ειρήνης που εκπέμπει.

«Συμπίπτει αυτή η επίσκεψη με τη λαμπροφόρο Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πρώτου Θρόνου της Ορθοδοξίας, από τον οποίο εκπέμπεται πάντοτε, ως μαρτυρία του Πρωτείου της Διακονίας του, Λόγος Ειρηνικός, Λόγος Καταλλαγής, Λόγος Ελπίδας. Η ιστορία εξάλλου μάς διδάσκει ότι η καταλλαγή, ο διάλογος και ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελούν τους σταθερότερους πυλώνες για την ειρήνη και τη συνεννόηση των λαών. Αυτό το εξ Ανατολών Φως έχει κυρίως ανάγκη η ανθρωπότητα, ως διδαχή και ως παράδειγμα, ιδιαιτέρως στις μέρες μας», ανέφερε.

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Τα 35 χρόνια διακονίας του κκ Βαρθολομαίου

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέδειξε ιδιαιτέρως τη διαδρομή του Οικουμενικού Πατριαρχείου από ιστορική κοιτίδα της Ορθοδοξίας σε θεσμό παγκόσμιας ακτινοβολίας, αποδίδοντας στον κκ Βαρθολομαίο την επίτευξη αυτής της μετεξέλιξης κατά τα 35 χρόνια της πατριαρχίας του, της μακροβιότερης στη δεκαεπτά αιώνων ιστορία του θεσμού.

«Στο πρόσωπό σας Παναγιώτατε τιμούμε τον Πρωτόθρονο Ιεράρχη της Ορθοδοξίας, τον ακούραστο φρουρό του Φαναρίου, αλλά και έναν παγκόσμιο πνευματικό ηγέτη», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι «το Φανάρι μετεξελίχθηκε από ιστορικό σημείο αναφοράς σε ζωντανό τόπο συνάντησης, διαλόγου και πνευματικής επιρροής παγκόσμιας εμβέλειας».

Συνδέοντας την οικουμενική αποστολή του Πατριαρχείου με τη διατήρηση του ελληνικού στοιχείου στην Κωνσταντινούπολη, ο κ. Τασούλας απηύθυνε στον κκ Βαρθολομαίο την ευχή: «Να συνεχίστε, εις πείσμα των καιρών, να διαφυλάττετε τη Ρωμιοσύνη αυτής της Πόλης, ως πολύτιμο πετράδι της μήτρας που φέρετε επί της κεφαλής Σας!».

Αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ενώ μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο Μέγαρο την έκθεση βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης «Η Λάμψη του Φαναρίου».

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα παραστεί στην Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία για τη Θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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