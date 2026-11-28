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Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η προώθηση της θετικής ατζέντας και η διατήρηση της σταθερότητας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό γραφείο στο Ντολμάμπαχτσε, στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη σημαντική δυναμική που, όπως είπε, έχει αναπτυχθεί στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας σε διάφορους τομείς. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση της συνεργασίας και την προώθηση της θετικής ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών.

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Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets Greek President Konstantinos Tasoulas at Presidential Dolmabahce Office in Istanbul https://t.co/iNhsxRK0Bs https://t.co/6s205l5274 — Anadolu English (@anadoluagency) November 28, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τούρκος πρόεδρος έθεσε και το ζήτημα των μειονοτήτων, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν κομμάτι της κοινής κληρονομιάς Ελλάδας και Τουρκίας. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη θεματική θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κυρίως μέσα από ανθρωπιστική προσέγγιση.

Επιπλέον, εξέφρασε την προσδοκία ότι η, κατά τον ίδιο, εποικοδομητική στάση της Τουρκίας θα βρει ανταπόκριση από την ελληνική πλευρά, εκτιμώντας πως αυτό θα μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω στη βελτίωση των διμερών σχέσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Αιγαίο, με τον Ταγίπ Ερντογάν να δηλώνει ότι η Τουρκία δεν έχει αντίρρηση να μετατραπεί η περιοχή σε «θάλασσα ειρήνης». Τόνισε, παράλληλα, ότι τόσο το Αιγαίο όσο και η Ανατολική Μεσόγειος θα πρέπει να αποτελούν περιοχές σταθερότητας και ευημερίας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναχώρησε για το Φανάρι, όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η επίσκεψη Τασούλα στο Φανάρι και το πρόγραμμα στην Κωνσταντινούπολη

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη, με αφορμή τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία θα τιμηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

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🇹🇷🇬🇷 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas ile görüştü. 📍İstanbul @RTErdogan & @PresidencyGR https://t.co/Sjap4VL6fo — 🇹🇷 Mavi Vatan (@MaviVatan_MFA) November 28, 2026

Το πρόγραμμα του Κωνσταντίνου Τασούλα περιλαμβάνει, επίσης, επίσκεψη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, καθώς και την παρουσία του στα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης», που θα φιλοξενηθεί στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης.

Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας περιλαμβάνονται ακόμη συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη.

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