Χριστιανοί θρησκευτικοί ηγέτες κατηγόρησαν τη Δευτέρα ισραηλινούς εποίκους για επιθέσεις σε ιερούς τόπους στη Δυτική Όχθη, σε μια βία που, όπως είπαν, αναγκάζει ορισμένους εξ′ αυτών να σκεφτούν να εγκαταλείψουν τα κατεχόμενα έδαφη.

Ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος Γ΄ – που επισκέφθηκε τη χριστιανική πόλη Tαϊμπέ κοντά στη Ραμάλα μαζί με άλλους ιεράρχες που βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ – δήλωσε ότι έποικοι είχαν βάλει φωτιά κοντά σε ένα νεκροταφείο και την βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του 4ου αιώνα εκεί την περασμένη εβδομάδα.

Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη αναφέρει ότι ο Ιησούς πήγε στην Tαϊμπέ – που τότε ονομαζόταν Εφραίμ – αφού ανέστησε τον Λάζαρο και οι ιουδαϊκές αρχές σχεδίαζαν να θανατώσουν τον Ιησού.

Israeli settlers set fire to St. George Greek Orthodox Monastery and the Christian cemetery in the Christian village of Taybeh, West Bank.



This is the place Christ sought refuge in John 11:54 before His passion and death called Ephraim. pic.twitter.com/PozFbGucrT July 10, 2025

«Αυτές οι ενέργειες αποτελούν άμεση και σκόπιμη απειλή για την τοπική μας κοινότητα … αλλά και για την ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά», δήλωσε ο πατριάρχης Θεόφιλος σε διπλωμάτες και δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στην Ταϊμπέ.

Εκκλησιαστικοί ηγέτες και διπλωματικοί απεσταλμένοι επισκέπτονται την πόλη Taybeh, ένα χριστιανικό χωριό στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, μετά από επιθέσεις εποίκων, 14 Ιουλίου 2025. REUTERS / Mohammed Torokman Mohamad Torokman via REUTERS

Οι έποικοι είχαν επίσης επιτεθεί σε σπίτια στην περιοχή, πρόσθεσε

«Ζητάμε άμεση και διαφανή έρευνα σχετικά με το γιατί η ισραηλινή αστυνομία δεν ανταποκρίθηκε στις κλήσεις έκτακτης ανάγκης της τοπικής κοινότητας και γιατί αυτές οι αποτρόπαιες ενέργειες συνεχίζουν να μένουν ατιμώρητες», τόνισε.

"The 5th century Church of St George was attacked by Israeli settlers in Taybeh. Church leaders have been calling this a 'systemic and targeted attack' against Christians", report's Al Jazeera's @nida_journo.



🟥 Read report: https://t.co/3YRudrc7Dh pic.twitter.com/FPEi7nPHLo — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 14, 2025

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ισραήλ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό. Η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οποιεσδήποτε πράξεις βίας από πολίτες είναι απαράδεκτες και ότι τα άτομα δεν πρέπει να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι επικεφαλής των εκκλησιών οδήγησαν τους ντόπιους σε προσευχή, καθώς τα κεριά τρεμόπαιζαν στα ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου του 5ου αιώνα. Μίλησαν με κατοίκους που περιέγραψαν τους φόβους τους.

Εγκαταλείπουν τη Δυτική Οχθη οι Χριστιανοί

Η B’Tselem και άλλες ομάδες δικαιωμάτων λένε ότι η βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα στα τέλη του 2023.

Δεκάδες Ισραηλινοί έχουν επίσης σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις στους δρόμους τα τελευταία χρόνια και ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιδρομές σε όλη τη Δυτική Όχθη.

Οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές και μάρτυρες δήλωσαν ότι δύο άνδρες, μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικανός πολίτης, σκοτώθηκαν από εποίκους κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης το βράδυ της Παρασκευής.

Ο φόβος για τη βία ωθεί τους χριστιανούς να εγκαταλείψουν τη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο καρδινάλιος Pierbattista Pizzaballa, Ρωμαιοκαθολικός Πατριάρχης της Ιερουσαλήμ από το 2020.

In Taybeh, the only exclusively Christian town in the West Bank, residents report attacks by Israeli settlers targeting them and their property. Fr. Bashar Fawadleh shares details of the recent violence and what he hopes will result from Cardinal Pizzaballa’s upcoming visit. pic.twitter.com/ZSWHAWPz7X — EWTN News Nightly (@EWTNNewsNightly) July 12, 2025

«Δυστυχώς, ο πειρασμός να μεταναστεύσουν υπάρχει λόγω της κατάστασης», πρόσθεσε. «Αυτή τη φορά είναι πολύ δύσκολο να δούμε πώς και πότε θα τελειώσει αυτό, και ειδικά για τη νεολαία να μιλήσει για ελπίδα, εμπιστοσύνη για το μέλλον».

Περίπου 50.000 χριστιανοί Παλαιστίνιοι ζουν στην Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη, μια περιοχή που περιλαμβάνει πολλούς από τους πιο ιερούς τόπους της πίστης, συμπεριλαμβανομένης της Βηθλεέμ, όπου οι πιστοί λένε ότι γεννήθηκε ο Ιησούς.

Περίπου 700.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εδάφη που το Ισραήλ κατέλαβε από την Ιορδανία στον πόλεμο του 1967, τα οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν ως μέρος ενός μελλοντικού κράτους.