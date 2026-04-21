Ισραηλινοί στρατιώτες και έποικοι χρησιμοποιούν σεξουαλικές επιθέσεις και παρενοχλήσεις για να εκδιώξουν τους Παλαιστίνιους από τα σπίτια τους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναφέρουν ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικοί.

Γυναίκες, άνδρες και παιδιά από την Παλαιστίνη έχουν αναφέρει επιθέσεις, αναγκαστική γύμνια, επεμβατικές και επώδυνες έρευνες στις κοιλότητες του σώματός τους, Ισραηλινοί που εκθέτουν τα γεννητικά τους όργανα, συμπεριλαμβανομένων και ανηλίκων, και απειλές σεξουαλικής βίας.

Δεκαέξι περιπτώσεις σεξουαλικής βίας που σχετίζεται με συγκρούσεις καταγράφηκαν από ερευνητές για την Κοινοπραξία Προστασίας της Δυτικής Όχθης τα τελευταία τρία χρόνια, ένας αριθμός που εκτιμάται πως αποτελεί ένα πολύ μικρό κλάσμα του συνόλου των επιθέσεων, καθώς η πλειοψηφία των περιστατικών δεν αναφέρεται υπό τον φόβο του στιγματισμού που αντιμετωπίζουν οι επιζώντες και της ντροπής που νιώθουν.

«Η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται για να πιέσει τις κοινότητες, να διαμορφώσει αποφάσεις σχετικά με την παραμονή ή την εγκατάλειψη των σπιτιών και της γης τους και να αλλάξει τα πρότυπα της καθημερινής ζωής», ανέφερε η ομάδα διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων σε έκθεση.

Sexual violence and forcible transfer in the West Bank

Η έκθεση με τίτλο «Σεξουαλική βία και βίαιη μεταφορά στη Δυτική Όχθη» περιγράφει λεπτομερώς τις αναφορές για κλιμάκωση των σεξουαλικοποιημένων επιθέσεων και πράξεων ταπείνωσης Παλαιστινίων στις κοινότητές τους και μέσα στα σπίτια τους από το 2023.

Άλλες μορφές αναφερόμενης βίας, όπως αναφέρει ο Guardian, περιλαμβάνουν την ούρηση επάνω Παλαιστίνιους, τη λήψη και διανομή ταπεινωτικών φωτογραφιών ενώ εκείνοι είναι δεμένοι και γυμνοί, την παρενόχληση γυναικών που χρησιμοποιούν τουαλέτες και την απειλή σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών.

Οι μελέτες περιπτώσεων είναι ανώνυμες λόγω του στιγματισμού που περιβάλλει τη σεξουαλική βία.

Οι σεξουαλικοποιημένες επιθέσεις επιτάχυναν τον εκτοπισμό Παλαιστινίων, σύμφωνα με την έκθεση. Περισσότερα από τα δύο τρίτα των νοικοκυριών που ερωτήθηκαν προσδιόρισαν την αυξανόμενη βία κατά των γυναικών και των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης που στοχεύει κορίτσια, ως σημείο καμπής στην απόφασή τους να φύγουν.

«Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν τη σεξουαλική παρενόχληση ως τη στιγμή που ο φόβος μετατράπηκε από χρόνιος σε αφόρητος. Μίλησαν για το πώς αναγκάζονταν να βλεπουν γυναίκες και κορίτσια να υπομένουν την ταπείνωση και για το πώς εκτιμουσαν τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια», ανέφερε η έκθεση.

Ισραηλινοί στρατιώτες που ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της κακοποίησης είχαν επανειλημμένα αποτύχει να την αποτρέψουν ή να διώξουν τους υπεύθυνους.

Μια γυναίκα υποβλήθηκε σε επώδυνη εσωτερική έρευνα από δύο γυναίκες στρατιώτες που εισήλθαν στο σπίτι της με τους εποίκους και στη συνέχεια της διέταξαν να βγάλει τα ρούχα της για πλήρη σωματική έρευνα. «Περιέγραψε ότι της έδωσαν οδηγίες να ανοίξει τα πόδια της με τρόπο που προκαλούσε πόνο και περιέγραψε υποτιμητικά σχόλια και άγγιγμα ευαίσθητων περιοχών», ανέφερε η έκθεση.

Άνδρες και αγόρια ήταν επίσης στόχοι σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης.

Τον περασμένο μήνα, Ισραηλινοί έποικοι έγδυσαν τον 29χρονο Κουσάι Αμπού αλ Κεμπάς από την κοινότητα Κιρμπέτ Χουμσα στη βόρεια κοιλάδα του Ιορδάνη, του έβαλαν, όπως ανέφερε το CNN, ένα zip tie (δεματικό καλώδιο) στα γεννητικά του όργανα και τον ξυλοκόπησαν μπροστά στην κοινότητά του και σε ακτιβιστές, όπως αναφέρει και ανέφεραν μάρτυρες.

Τον Οκτώβριο του 2023, έποικοι και στρατιώτες έγδυσαν, έδεσαν με χειροπέδες και ξυλοκόπησαν Παλαιστίνιους από το χωριό Γουάντι ας Σιντ, ούρησαν πάνω τους, προσπάθησαν να βιάσουν έναν με τη λαβή μιας σκούπας και τους τράβηξαν φωτογραφίες γυμνούς, τις οποίες στη συνέχεια διένειμαν δημόσια.

Η σεξουαλική βία και η παρενόχληση είχαν σοβαρές επιπτώσεις ακόμη και όταν οι κοινότητες δεν εκτοπίστηκαν, και οι γυναίκες και τα κορίτσια επηρεάστηκαν ιδιαίτερα άσχημα.

Για να περιοριστεί η πιθανότητα επαφής με Ισραηλινούς που θα μπορούσαν να τις επιτεθούν ή να τις παρενοχλήσουν, τα κορίτσια είχαν εγκαταλείψει το σχολείο και οι γυναίκες είχαν σταματήσει να εργάζονται.

Αυτό οδήγησε επίσης σε αύξηση των πρόωρων γάμων, καθώς οι γονείς που απεγνωσμένα προσπαθούσαν να προστατεύσουν τις κόρες τους αναζητούσαν τρόπους να τις απομακρύνουν από τις απειλές.

Τουλάχιστον έξι οικογένειες που έδωσαν συνέντευξη για την έκθεση κανόνισαν γάμους για κορίτσια ηλικίας μεταξύ 15 και 17 ετών.

Το Κέντρο Γυναικών για Νομική Βοήθεια και Συμβουλευτική (WCLAC) με έδρα τη Ραμάλα έχει επίσης καταγράψει τη χρήση σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης Παλαιστινίων γυναικών και κοριτσιών με στόχο τον κατακερματισμό και τον εκτοπισμό κοινοτήτων.

Το WCLAC ανέφερε ότι γυναίκες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη είχαν αναφέρει σεξουαλικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής διείσδυσης κατά τη διάρκεια ερευνών, και κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης Ισραηλινών στρατιωτών σε κορίτσια σε σημεία ελέγχου και της παρενόχλησής τους κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Η ταπείνωση περιελάμβανε τον εμπαιγμό κοριτσιών που είχαν έμμηνο ρύση, είπε.

«Τα κορίτσια δεν πηγαίνουν σε σχολεία και βλέπετε πρόωρους, αναγκαστικούς γάμους. Αυτές είναι ανήλικες, αλλά γνωρίζουμε ότι οι μητέρες και οι πατέρες τους προσπαθούν να τις προστατεύσουν στέλνοντάς τες έξω από την περιοχή», δήλωσε η Κιφάγια Κραίμ διευθύντρια της μονάδας υπεράσπισης στο WCLAC.

«Οι γυναίκες χάνουν τις δουλειές τους επειδή δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά λόγω της σεξουαλικής βίας και στη συνέχεια αποφασίζουν να μείνουν στο σπίτι».

Η Κραϊμ είπε πως πίστευε ότι η ομάδα της γνώριζε μόνο ένα κλάσμα των περιπτώσεων σεξουαλικής βίας από Ισραηλινούς στρατιώτες και εποίκους. «Αυτό είναι ίσως το 1% των περιπτώσεων και έπρεπε να κάνουμε πολλή έρευνα στις τοπικές κοινότητες μόνο και μόνο για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων να μας πουν για αυτές τις περιπτώσεις».

Η Μιλένα Ανσάρι, επικεφαλής του τμήματος κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών στους Γιατρούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ισραήλ, δήλωσε ότι η αύξηση της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη συνέβαινε εν μέσω μιας ευρύτερης κουλτούρας ατιμωρησίας για επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων.

Μια πρόσφατη απόφαση να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον στρατιωτών για τον βιντεοσκοπημένο βιασμό μιας κρατούμενης στο κέντρο Σντε Τεϊμάν έστειλε ένα ιδιαίτερα σαφές μήνυμα. «Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ουσιαστικά δίνουν το πράσινο φως για τη χρήση σεξουαλικής βίας, όταν αποφασίζουν να μην ασκήσουν δίωξη για την πιο προβεβλημένη υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά καλά τεκμηριωμένη», είπε η Ανσάρι. «Υπάρχει μια κουλτούρα αποδοχής της σεξουαλικής επίθεσης εναντίον Παλαιστινίων».

«Υπήρξε μια συζήτηση στην Κνεσέτ σχετικά με το αν είναι εντάξει ή όχι να βιάζεις έναν Παλαιστίνιο. Ακόμα και ο πρωθυπουργός δεν είπε ότι το Ισραήλ αντιτίθεται στον βιασμό κρατουμένων».

Η αποτυχία του Ισραήλ να διώξει τους εποίκους που επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη οδήγησε τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, Εχούντ Ολμέρτ, να ζητήσει από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να παρέμβει για να σώσει τους Παλαιστίνιους από τους «Εβραίους τρομοκράτες», σε συνέντευξή του στον Guardian.

Η έκθεση σχετικά με τη σεξουαλική βία ως εργαλείο αναγκαστικής εκτόπισης βασίστηκε σε 83 συνεντεύξεις με παλαιστινιακές κοινότητες σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν βία από τους εποίκους και περιορισμούς στην κυκλοφορία.

Οι συμμετέχοντες περιλάμβαναν άτομα που διατρέχουν κίνδυνο, όσους έχουν ήδη αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, γυναίκες, νέους ακτιβιστές και ηγέτες της κοινότητας.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση από στρατιώτες.