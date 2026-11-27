Η Βάσω Μητρομάρα απομακρύνθηκε από το OPEN το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN κατήγγειλε τη σύμβαση συνεργάτη του μετά τη διαρροή βίντεο που κατέγραφε λογομαχία παρουσιαστών κατά τη διάρκεια διαλείμματος της εκπομπής.

Η διοίκηση του σταθμού χαρακτήρισε την ενέργεια της καταγραφής και της κοινοποίησης του υλικού ως παράνομη και αντιδεοντολογική.

Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής Βάσω Μητρομάρα υπέβαλε την παραίτησή της, η οποία έγινε δεκτή από τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού.

Η ίδια διευκρίνισε ότι αποχώρησε για λόγους ευθιξίας, αρνούμενη οποιαδήποτε ανάμειξη στη διαρροή του επίμαχου υλικού στα μέσα ενημέρωσης.

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Με επίσημη ανακοίνωσή του το OPEN, θέλησε να ξεκαθαρίσει την έντονη φημολογία των τελευταίων ωρών μετά την απομάκρυνση, όπως όλα δείχνουν τελικά, της αρχισυντάκτριας της εκπομπής «10 παντού», Βάσως Μητρομάρα, χωρίς όμως να αναφέρει το όνομά της.

«Το OPEN στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών-δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής.

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Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό».

Η ανακοίνωση της Βάσως Μητρομάρα μετά το «διαζύγιο» από το OPEN

Το βράδυ της Πέμπτης, η Βάσω Μητρομάρα προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση θέλοντας να διευκρινήσει ότι δεν απομακρύνθηκε από το OPEN αλλά υπέβαλλε εκείνη την παραίτησή της, κάτι που η ίδια διέψευδε κατηγορηματικά λίγες ώρες πριν:

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι η παραίτησή μου από τη θέση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής “10 Παντού” του OPEN αποτέλεσε αποκλειστικά δική μου απόφαση, η οποία έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού.

Επέλεξα συνειδητά, με γνώμονα τις προσωπικές και επαγγελματικές μου αρχές, για λόγους ευθιξίας που απορρέουν από τον θεσμικό μου ρόλο ως αρχισυντάκτρια και εποπτεύουσα της λειτουργίας του control room της εκπομπής, να παραιτηθώ παρά το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξα υπαίτια για την καταγραφή και διαρροή του επίμαχου βίντεο στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

Η απόφασή μου αυτή αποτελεί πράξη επαγγελματικής συνέπειας, ευθιξίας και αξιοπρέπειας και μόνον. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία συνιστά διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

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Σε όλη την επαγγελματική μου διαδρομή έχω επιλέξει να υπηρετώ τη δημοσιογραφία με συνέπεια, ήθος, ακεραιότητα και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες μου. Με τις ίδιες αδιαπραγμάτευτες αρχές επιλέγω να ολοκληρώσω και αυτόν τον επαγγελματικό κύκλο.

Με την κολλητή της φίλη, Ιωάννα Μαλέσκου.

Ευχαριστώ τη διοίκηση του OPEN για τη συνεργασία και, κυρίως, όλους τους ανθρώπους της εκπομπής, με τους οποίους μοιραστήκαμε καθημερινά αγωνίες, προκλήσεις και δημιουργικές στιγμές.

Τους εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία.

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