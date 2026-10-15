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Ο Άρης Σερβετάλης συμμετείχε σε συζήτηση στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2026», μιλώντας για το πνευματικό ήθος στην τέχνη. Ο ηθοποιός είχε τελείως διαφορετική εμφάνιση, καθώς προετοιμάζεται πυρετωδώς για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή στη νέα τηλεοπτική σειρά.

Αποσπάσματα από τη συζήτηση προβλήθηκαν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου ο ηθοποιός μίλησε για το πώς διαμορφώθηκε η πίστη του, τις δοκιμασίες που αντιμετώπισε στη ζωή του και τη βαθιά επιθυμία του να έρθει πιο κοντά στον Θεό.

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Στη συνέχεια, είπε ότι από μικρή ηλικία άκουγε από τους παππούδες του ιστορίες για τους Αγίους. Ωστόσο, κατά την εφηβεία του ακολούθησε διαφορετική πορεία η οποία, όπως παραδέχτηκε, τον έφερε κοντά στην καταστροφή. Καθοριστική για τη ζωή του στάθηκε η γνωριμία με τη σύζυγό του, καθώς από εκείνο το σημείο και μετά άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα για τον ίδιο.

«Μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού. Μου διάβαζαν βίους Αγίων και μετά, προς το τέλος του γυμνασίου είπα στον εαυτό μου ότι “ναι, υπάρχει Θεός, αλλά τώρα θέλω να κάνω τα δικά μου”. Και αναλώθηκα και ξοδεύτηκα σε άσκοπα πράγματα.

Αυτό πήρε αρκετά χρόνια, που λίγο πριν καταστραφώ εντελώς και βιώνοντας ένα πολύ μεγάλο κενό… το να το καλύψεις με ουσίες, δεν καλύπτεται, επιδεινώνεται. Και λίγο πριν πατώσω τελείως, εμφανίστηκε η Έφη στη ζωή μου και γνώρισα τον πνευματικό της και της λέω “δεν μπορώ άλλο, πρέπει να πάω εκεί που πας”».

Τέλος, τόνισε ότι η σχέση που έχει αναπτύξει με τον πνευματικό του είναι αιώνια, καθώς αποτελεί για εκείνον σταθερό σημείο αναφοράς και τον καθοδηγεί στις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει στη ζωή του.