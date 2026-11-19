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Κορυφαίοι για τους νικητές αναδείχθηκαν ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους και ο Χέις Ντέιβις που σημείωσε 20 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Παρά την αντίσταση των γηπεδούχων που προηγήθηκαν προσωρινά στο τρίτο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στην τελευταία περίοδο και εξασφάλισαν το θετικό αποτέλεσμα.

Με αυτή την επιτυχία, ο Παναθηναϊκός διαμορφώνει το ρεκόρ του στο 9-4, ενώ η Ζαλγκίρις υποχωρεί στο 8-5 στη βαθμολογία της διοργάνωσης.

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Ο Παναθηναϊκός με κορυφαίους τους Κέντρικ Ναν (21π.) και Χέις Ντέιβις (20 πόντοι, 6 ριμπάουντ) κέρδισε την Ζαλγκίρις στο Κάουνας και επέστρεψε στις νίκες στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και έφτασαν σε μία σημαντική νίκη ενόψει συνέχειας. Η Ζαλγκίρις από την άλλη μεριά ήταν μέσα στο παιχνίδι μέχρι τις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου, ωστόσο ο Ναν με συνεχόμενες προσπάθειες δεν της άφησε περιθώρια.

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Το παιχνίδι:

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Φρανσίσκο, Μπόνγκα, Χέιζ-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε και Φαλ στην αρχική του πεντάδα. Ο Γάλλος σέντερ περιόρισε αποτελεσματικά τον Βαλαντσιούνας στην άμυνα, ενώ έδωσε λύσεις και επιθετικά, σκοράροντας σε δύο διαδοχικές επιθέσεις. Έτσι, οι «πράσινοι» πήραν προβάδισμα πέντε πόντων (10-15), λίγο μετά τη συμπλήρωση πέντε λεπτών. Σε εκείνο το σημείο, ο Γιαμπουσέλε είχε ήδη σημειώσει 8 πόντους.

Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 17-28, με τον Χέις Ντέιβις να μετρά 11 πόντους και τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει μόλις ένα λάθος. Στη συνέχεια, ο Τουμπέλις αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός από τον Βαλαντσιούνας στη θέση του σέντερ, συμβάλλοντας στην επιστροφή της Ζάλγκιρις, η οποία μείωσε σε 35-38 στο 17′, με τον ίδιο να έχει πετύχει 13 πόντους.

Οι φιλοξενούμενοι αντιμετώπισαν προβλήματα από ορισμένες αμυντικές αδυναμίες του Σλούκα, αλλά και από δύο λάθη του Φρανσίσκο. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήγε στα αποδυτήρια της Zalgirio Arena με προβάδισμα οκτώ πόντων (39-47).

.@NIGEL_HAYES with 11 points in the first Q 😤🔥 pic.twitter.com/s9eHlA6bVI Advertisement November 19, 2026

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε στο +11 (41-52), ωστόσο η Ζάλγκιρις απάντησε με ένα σερί 11-0 μέσα στα επόμενα τρία λεπτά. Ο Βαλαντσιούνας και ο Τουμπέλις κυριάρχησαν κοντά στο καλάθι, με τους γηπεδούχους να περνούν μπροστά στο σκορ με το καλάθι του Σλίβα (55-54, 27′). Στην τελευταία επίθεση της περιόδου, όμως, οι Σλούκας και Λεσόρ διαμόρφωσαν το 55-59.

Ρεσιτάλ Ναν, νικητής ο Παναθηναϊκός

Η τέταρτη περίοδος άρχισε με εύστοχο τρίποντο του Ναν, που ανέβασε τη διαφορά στο 55-62. Ο Αμερικανός γκαρντ βρήκε ξανά στόχο από τα 6,75μ. δύο φορές, διαμορφώνοντας το 60-70 στο 33′. Περίπου τρία λεπτά πριν από τη λήξη, ο Τουμπέλις έκανε το πέμπτο του φάουλ και αποβλήθηκε, με τον Σλούκα να ευστοχεί και στις δύο βολές για το 66-80. Λίγο νωρίτερα, ο Λεσόρ είχε προσφέρει μία από τις εντυπωσιακότερες φάσεις της αναμέτρησης, καρφώνοντας θεαματικά μπροστά στον Βαλαντσιούνας, έπειτα από ασίστ του Έλληνα γκαρντ.

Φυσικά στο φινάλε δεν γινόταν να αλλάξει κάτι και με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 9-4, με την Ζαλγκίρις να πέφτει στο 8-5.

Τα δεκάλεπτα: 17-28, 39-47, 55-59, 72-87

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