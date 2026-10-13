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Έντονη βροχόπτωση έπληξε την Αττική, ενώ σημειώνονται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους οδηγούς, με την Τροχαία να προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι και στην Παλιά Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου από 39,5 X/Θ έως 39,7 X/Θ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, όπου διενεργείται αντιδρόμηση από έτερο ρεύμα κυκλοφορίας.

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Προβλήματα υπάρχουν και στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλλα στο ρεύμα προς την λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή του Πειραιά.

Την ίδια ώρα στο κέντρο της πρωτεύουσας η βροχή έπεφτε με αμείωτο ρυθμό, με τους πολίτες να προσπαθούν με κάθε τρόπο να προφυλαχτούν, ενώ δύσκολες είναι οι συνθήκες και για τους οδηγούς.

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