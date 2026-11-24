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Ο Βόρειος Ποδηλατικός Άξονας βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των χρηματοδοτικών διαδικασιών, με την προθεσμία υποβολής προτάσεων να λήγει τον Δεκέμβριο του 2026.

Ο παραλιακός ποδηλατόδρομος της Αθηναϊκής Ριβιέρας αντιμετωπίζει τεχνικές δυσκολίες και καθυστερήσεις, μεταφέροντας τη νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου για τον Ιούνιο του 2027.

Η επιτυχία των παραπάνω υποδομών εξαρτάται από την ασφαλή διασύνδεσή τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και την ενοποίηση του ευρύτερου ποδηλατικού δικτύου.

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Δύο σημαντικά έργα ποδηλατικών υποδομών φιλοδοξούν να αναβαθμίσουν τις μετακινήσεις στην Αττική, δημιουργώντας νέες διαδρομές από τα βόρεια προάστια μέχρι την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Πρόκειται για τον Βόρειο Ποδηλατικό Άξονα, μήκους περίπου 17 χιλιομέτρων, που θα συνδέει την Κηφισιά με το Γκάζι, και τον παραλιακό ποδηλατόδρομο των 12 χιλιομέτρων, από την Καλλιθέα έως τη Βούλα.

Παρά τον κοινό στόχο τους, τα δύο έργα βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις υλοποίησης, με τις καθυστερήσεις να αποτελούν βασικό εμπόδιο για τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου ποδηλατικών διαδρομών.

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Από την Κηφισιά στο Γκάζι μέσω του Ηλεκτρικού

Ο Βόρειος Ποδηλατικός Άξονας παραμένει στο στάδιο των διαδικασιών χρηματοδότησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Περιφέρεια Αττικής έχει ενεργοποιήσει πρόσκληση ύψους 6 εκατ. ευρώ, με την προθεσμία υποβολής προτάσεων να έχει παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η διαδρομή θα περνά από πέντε δήμους: Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας και Αθηναίων, ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό την πορεία της Γραμμής 1 του Μετρό. Σχεδιάζεται, μάλιστα, να εξυπηρετεί σημαντικούς σταθμούς του Ηλεκτρικού, διευκολύνοντας τον συνδυασμό ποδηλάτου και δημόσιων συγκοινωνιών.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών, καθώς προηγούνται οι απαραίτητες χρηματοδοτικές και διοικητικές διαδικασίες.

Ο παραλιακός ποδηλατόδρομος και η νέα προθεσμία του 2027

Πιο προχωρημένη είναι η κατάσταση στα νότια προάστια, όπου κατασκευάζεται ο πεζόδρομος-ποδηλατόδρομος της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Το έργο ξεκίνησε το 2024, με αρχικό προϋπολογισμό 20,87 εκατ. ευρώ και ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2025.

Οι τεχνικές δυσκολίες και οι τροποποιήσεις της αρχικής χάραξης, ωστόσο, οδήγησαν σε σημαντικές καθυστερήσεις. Η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης έχει οριστεί για τις 24 Ιουνίου 2027, ενώ το συμβατικό αντικείμενο αυξήθηκε στα 21,89 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερες παρεμβάσεις απαιτούνται στα όρια Γλυφάδας και Βούλας, όπου προβλέπονται πέντε τεχνικά έργα για τη διασφάλιση επαρκούς χώρου διέλευσης. Παράλληλα, εκκρεμότητες υπάρχουν στο Ελληνικό και στη Μαρίνα Αλίμου, όπου οι υπό εξέλιξη αναπλάσεις επηρεάζουν τη συνέχεια της διαδρομής.

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Το στοίχημα της ενιαίας ποδηλατικής διαδρομής

Πέρα από την ολοκλήρωση των δύο έργων, ζητούμενο είναι η σύνδεσή τους με τις υπάρχουσες ποδηλατικές υποδομές, αλλά και με τις νέες διαδρομές που σχεδιάζει ο Δήμος Αθηναίων.

Η δημιουργία ενός δικτύου που θα συνδέει το κέντρο της πρωτεύουσας με τα βόρεια προάστια και το παραλιακό μέτωπο θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά τις εναλλακτικές μετακινήσεις.

Καθοριστικό ρόλο, ωστόσο, θα παίξουν η ασφάλεια στις διασταυρώσεις, η απρόσκοπτη συνέχεια των διαδρομών και η σύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Διαφορετικά, ακόμη και οι μεγαλύτεροι ποδηλατόδρομοι κινδυνεύουν να παραμείνουν μεμονωμένες υποδομές, χωρίς ουσιαστική συμβολή στην καθημερινότητα των κατοίκων.

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