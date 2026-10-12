Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ποσοστά γύρω στο 30%-31%, αντιμετωπίζοντας ωστόσο πιέσεις από τον δεξιό χώρο λόγω της πιθανής καθόδου του Αντώνη Σαμαρά και του κόμματος Κασιδιάρη.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η συνδυασμένη δράση αυτών των πολιτικών δυνάμεων ενδέχεται να κοστίσει στο κυβερνών κόμμα έως και τρεις μονάδες.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει άνοδο στα δημοσκοπικά ποσοστά του, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μειώνει την απόσταση από τον Αλέξη Τσίπρα στην προσωπική αξιολόγηση.

Η Ελληνική Αριστερά διατηρεί προβάδισμα, ενώ η πολιτική σταθερότητα παραμένει το κεντρικό διακύβευμα της κυβέρνησης εν μέσω αυξημένης πόλωσης και κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα πολιτικό σκηνικό σε έντονη κινητικότητα, ενόψει εκλογών, αποτυπώνουν η μία δημοσκόπηση μετά την άλλη (κυλιόμενες έρευνες) που παρακολουθούν στο Μέγαρο Μαξίμου και στα κομματικά επιτελεία. Η ΝΔ σταθεροποιείται γύρω στο 30%-31% μετά τη ΔΕΘ, όμως δέχεται πίεση από τα δεξιά της. Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί «come back» και κλείνει σταδιακά την ψαλίδα με τον Αλέξη Τσίπρα.

Σαμαράς και Κασιδιάρης: Κόστος για τη ΝΔ έως 3 μονάδες

Έμπειρος αναλυτής μετρήσεων επισημαίνει ότι Σαμαράς και Κασιδιάρης θα αντλήσουν από τη δεξαμενή της ΝΔ ποσοστά της τάξης του 1,5%, πέρα από όσες ψήφους θα βρουν από αναποφάσιστους και άλλους χώρους. Σύμφωνα με πληροφορίες του HuffPost, πολύπειροι αναλυτές εκτιμούν ότι η συνδυασμένη κάθοδος των δύο πολιτικών μπορεί να κοστίσει στο κυβερνών κόμμα γύρω στις 3 μονάδες.

Advertisement

Advertisement

Εδώ, κατά τους συνομιλητές μας, βρίσκεται και η εξήγηση για τον πήχη του 25% που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάτω από τον οποίο θα άνοιγε εσωκομματική συζήτηση για αλλαγές στο κόμμα. Με την κίνηση αυτή ο πρωθυπουργός προλαβαίνει κάθε διαφορετική σκέψη ή «πρόταση» που θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να ανοίξει κάποιος εντός του «γαλάζιου» στρατοπέδου.

Δημοσκόπηση της MRB στο OPEN, 18 Σεπτεμβρίου 2026

Ο Κασιδιάρης με σχέδιο «από το κελί στη Βουλή»

Αν και δεν υπάρχει επίσημα «κόμμα Κασιδιάρη» και οι δημοσκόποι δεν δημοσιοποιούν σχετικά ποσοστά, οι ειδικοί εντοπίζουν στις μετρήσεις δυναμική που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Η ερώτηση τίθεται σε υποθετική βάση, και παρ’ όλα αυτά εμφανίζονται ποσοστά που αγγίζουν ή ίσως ξεπερνούν το 5-6%.

Ενδεικτικό είναι ότι σε έρευνα που διεξήχθη την ημέρα της αποφυλάκισής του (κατά πληροφορίες, αφού το συγκεκριμένο ποσοστό δεν έχει δημοσιοποιηθεί) προέκυψε ότι περίπου 4% δηλώνει ότι θα ψήφιζε την «Συμμαχία Ελλήνων» με την προσθήκη του Κασιδιάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δημοσκόποι σχεδιάζουν να εντάξουν στήλη για τη Συμμαχία Ελλήνων, που ίδρυσαν τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές από το περιβάλλον του πρώην χρυσαυγίτη, εφόσον οι απαντήσεις ξεπεράσουν το 1% στις επόμενες, επίσημες πλέον μετρήσεις. Στις εσωτερικές μετρήσεις του Μαξίμου, το ποσοστό φτάνει το 5,8% όταν το «κόμμα Κασιδιάρη» προστεθεί στην κάρτα, και το 11% μεταξύ όσων αυτοτοποθετούνται στη Δεξιά…

Αποφυλάκιση του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής και καταδικασμένου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Ηλία Κασιδιάρη, από τις φυλακές Δομοκού, μετά από έκτιση του συνόλου της ποινής Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026(lamiareport.gr/EUROKINISSI)

Υπάρχει και ένας παράγοντας που συνήθως δεν αποτυπώνεται: το ποσοστό κομμάτων της ακροδεξιάς υποεκτιμάται σταθερά στις δημοσκοπήσεις, επειδή αυτό το ακροατήριο δεν απαντά ειλικρινά. Το πραγματικό μέγεθος μπορεί, επομένως, να είναι μεγαλύτερο.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τη συμμετοχή του στις εκλογές ίσως κρίνει πολλά…

Πανελλαδική δημοσκόπηση της PALMOS ANALYSIS για το TheOpinion.gr, 21 Σεπτεμβρίου 2026

Σαμαράς: δημοφιλής αλλά και «άγνωστος Χ»

Το πιθανό κόμμα Σαμαρά κινείται κάτω από το 3%, παρότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει θετική εικόνα στο 20% των ψηφοφόρων της ΝΔ. Το μισό από αυτό το ποσοστό (1,5%) προέρχεται από την δεξαμενή της ΝΔ. Δέχεται μάλιστα πλήγμα από τη δυναμική εκκίνηση του χώρου Κασιδιάρη, που κατακερματίζει τον σκληρό δεξιό χώρο. Μετά την επίθεση Σαμαρά στον πρωθυπουργό, η κυβέρνηση επέλεξε να μην αναφέρεται πλέον σχεδόν καθόλου στο πρόσωπό του.

Advertisement

Και εδώ, όμως, ισχύει το ίδιο μεγάλο ερώτημα: Πόσο και εάν μπορεί να αυξηθεί το ποσοστό 3% αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει την επίσημη ανακοίνωση, που ακόμα δεν έχει κάνει.

ΠΑΣΟΚ: «σημάδια ζωής» μετά τη ΔΕΘ

Το ΠΑΣΟΚ δείχνει μετά τη ΔΕΘ σημάδια ζωής που πολλοί δεν περίμεναν. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, ανέβηκε από το 8,4% στο 12,5%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης κέρδισε 10 μονάδες στην προσωπική θετική αξιολόγηση και έφτασε στο 22%, όσο και ο Αλέξης Τσίπρας.

Η εξήγηση; Σε επίπεδο «εναλλακτικής στη ΝΔ», το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πολύ πιο συγκροτημένη πρόταση σε σύγκριση με τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, κυρίως για έναν λόγο: παρά τις βολές της κυβέρνησης, επιχείρησε να δείξει στους πολίτες μια κοστολόγηση, έστω με κενά, και να απαντήσει στο θεμελιώδες ερώτημα «πόσο κάνει;». Είναι μια απλοϊκή ερώτηση, που όμως έχει μπει βαθιά στη ζωή μας μετά την οικονομική κρίση, και δη σε μια εποχή όπου η ακρίβεια καθορίζει τα πάντα.

Advertisement

Στον αντίποδα, η ΕΛΑΣ έμεινε περισσότερο στις «ιδέες» και πάτησε μια μπανανόφλουδα, όταν ο Τσίπρας αποτίμησε στα 7,3 δισ. σε βάθος τετραετίας το κόστος των μέτρων που πρότεινε, με τον Γιώργο Κουτεντάκη να λέει ότι τα 7,3 δισ. αφορούν κάθε έτος επί τέσσερα.

Η ΕΛΑΣ διατηρεί πάντως προβάδισμα, στο 15% έναντι 12,5%. Προηγείται στους αριστερούς ψηφοφόρους (33%) και στους κεντροαριστερούς (38% έναντι 25%), ενώ στο Κέντρο καταγράφεται μόλις στο 6%. Κάπως έτσι, έστω χωρίς «Μέσι» στην ενδεκάδα, το ΠΑΣΟΚ παίζει κάποια «μπαλίτσα» ως ομάδα και δεν αποκλείεται να πιάσει στη βαθμολογία τον Τσίπρα πριν από τις κάλπες.

Δημοσκόπηση της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε στο βραδινό δελτίο του MEGA την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026

ΝΔ: Σταθερότητα απέναντι στην αλλαγή

Η ΝΔ επενδύει στο δίπολο «σταθερότητα» ή «αλλαγή». Περίπου 36% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της σταθερότητας, και ο Μητσοτάκης, αφήνοντας στην άκρη τη ρητορική περί «τρίτης θητείας», προβάλλει τη σταθερότητα ως φυγή προς τα εμπρός. Η θετική του αξιολόγηση ξεπερνά το 35%, με κέρδος 3 μονάδων από τον Ιούλιο, ενώ ένα 58,6% εξακολουθεί να του καταλογίζει αλαζονεία.

Advertisement

Στόχος είναι οι κεντρώοι και οι κεντροδεξιοί ψηφοφόροι, όπου βρίσκεται σχεδόν το 50% των απωλειών σε σχέση με το 2023. Τα αδύναμα σημεία παραμένουν: στους 17-24 ετών η ΝΔ κινείται γύρω στο 12%, ενώ στη Μακεδονία είναι πρώτη αλλά με 27%, τέσσερις μονάδες κάτω από το πανελλαδικό της ποσοστό. Την ίδια ώρα, το 67% θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση και το 66% λέει ότι «είναι ώρα για εκλογές», ένδειξη αυξημένης πόλωσης.

Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου “Νέα κίνητρα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις” Πέμπτη 1 0κτωβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Βελόπουλος: ο «βράχος»

Στον ρευστό αυτό χάρτη, εντυπωσιακή παραμένει η σταθερότητα του Κυριάκου Βελόπουλου, που μοιάζει με «βράχο». Αντλεί ποσοστά από τη Βόρεια Ελλάδα και από μια σταθερή «εκλογική πελατεία», η οποία, όπως σχολιάζουν οι αναλυτές, μοιάζει ορισμένες φορές να ζει σε άλλη χώρα, ήπειρο ή και πλανήτη. Η θετική του αξιολόγηση ανέβηκε μία μονάδα στο 14%. Αντίθετα, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού συνεχίζει την πτωτική του πορεία, ενώ το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου κινείται λίγο πάνω από το 3%.

Σημείωση: Ορισμένα στοιχεία προέρχονται από εσωτερικές μετρήσεις και κυλιόμενες έρευνες που κυκλοφορούν στα επιτελεία και δεν αποτελούν δημοσιευμένες δημοσκοπήσεις με γνωστή μεθοδολογία.

Advertisement

Advertisement