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Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς διέκοψε αιφνιδιαστικά το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη και επιστρέφει στην Αθήνα. Προέκυψε κάποιο σημαντικό ραντεβού λένε οι συνεργάτες του.

Εσπευσμένα στην Αθήνα ο Αντώνης Σαμαράς

Επεστρεψε αεροπορικώς, στην Αθήνα ο Αντώνης Σαμαράς με την βραδινή πτήση, ενώ είχε μεταβεί στη συμπρωτεύουσα οδικώς.

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Ο κ. Σαμαράς ακύρωσε προγραμματισμένη παρουσία του σε πάρτι νεολαίας, αλλά και όλο το αυριανό του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από στενό του συνεργάτη έφτασε εσπευσμένα στην Αθήνα πρόσωπο από το εξωτερικό, και ο πρώην πρωθυπουργός επέστρεψε στην Αθήνα για να το συναντήσει.