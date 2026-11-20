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Έντονο ενδιαφέρον και ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει από το πρωί το νέο βίντεο του Αντώνη Σαμαρά στο TikTok. Σε αυτό, ο πρώην πρωθυπουργός συνομιλεί με μια νεαρή κοπέλα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, αλλά και για την έλλειψη εμπιστοσύνης των νέων προς την πολιτική και τους πολιτικούς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αντώνης Σαμαράς προτρέπει τους νέους να αποκτήσουν «βιλάδα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Ιδιαίτερο επικοινωνιακό ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η επιλογή της νεαρής γυναίκας που συνομιλεί με τον πρώην πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα, στη θέση του μέχρι πρότινος συνηθισμένου συνομιλητή του, Νίκου Τσιούτσια, διευθυντή του γραφείου Τύπου του, εμφανίζεται πλέον ένα νέο πρόσωπο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την Έλλη Γκούμα, τεταρτοετή φοιτήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο της συνομιλήτριας του Αντώνη Σαμαρά, μεταφέροντας στη συζήτηση τις απόψεις, τους προβληματισμούς και την οπτική της νέας γενιάς.

Η Έλλη Γκούμα έχει καταγωγή από τη Μεσσηνία και είναι κόρη του γνωστού επιχειρηματία της περιοχής, Γιώργου Γκούμα. Ο πατέρας της είναι πρόεδρος της εταιρείας Agrexpo, ενώ διατηρεί εδώ και χρόνια σχέσεις με το πολιτικό περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά και έχει ενεργή παρουσία στα κοινά του νομού, καθώς δραστηριοποιείται έντονα και στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Παράλληλα, οι οικογένειες Γκούμα και Σαμαρά συνδέονται με φιλικούς δεσμούς εδώ και χρόνια. Μάλιστα, η νεαρή φοιτήτρια ανήκει και στον φιλικό κύκλο του Κώστα Σαμαρά, γιου του πρώην πρωθυπουργού.

Η παρουσία της Έλλης Γκούμα στο νέο βίντεο του Αντώνη Σαμαρά στο TikTok αποτελεί, επομένως, μια διαφορετική επικοινωνιακή επιλογή, με επίκεντρο αυτή τη φορά τη συζήτηση με έναν εκπρόσωπο της νεότερης γενιάς.