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Ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τους νέους να αναλάβουν δράση και να μην θεωρούν ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι στην άσκηση της πολιτικής.

Απαντώντας στο ερώτημα της κοπέλας για το τι πρέπει να πιστεύουν, ο πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την καλαματιανή λέξη βιλάδα για να ενθαρρύνει τη συνέχεια.

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Με ένα βίντεο στο tik-tok ο Αντώνης Σαμαράς απαντά στις αγωνίες της νέας γενιάς και στα παράπονα που εκφράζει για τους χαμηλούς μισθούς, το έλλειμα δικαιοσύνης, τη σχέση με την πολιτική, τη δυσκολία να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.

Στο βίντεο ο πρώην πρωθυπουργός συνομιλεί με μία νέα κοπέλα που εμφανίζεται απογοητευμένη από τη σημερινή κατάσταση.

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«Να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας» η προτροπή του Αντώνη Σαμαρά ενώ στην παρατήρηση της συνομιλήτριας του που ανήκει στη γενιά των Τεμπών για την κοροϊδία από τους πολιτικούς, τονίζει ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι».

Ο Μεσσήνιος πολιτικός ανοίγοντας διάλογο με τη νέα γενιά και χρησιμοποιώντας τα δικά της μέσα επικοινωνίας, τα social media, δείχνει ότι αφουγκράζεται τα προβλήματα και τους φόβους της και επιχειρεί ένα ευρύτερο άνοιγμα στην κοινωνία.

Ο διάλογος του Αντώνη Σαμαρά με την νεαρή κοπέλα



Κοπέλα : Πρόεδρε να σας πω κάτι. δεν περνάει καλά η γενιά μου

: Πρόεδρε να σας πω κάτι. δεν περνάει καλά η γενιά μου Σαμαράς : Τι σας απασχολεί;

: Τι σας απασχολεί; Κοπέλα : Όλοι μας ζητάνε πτυχία, μεταπτυχιακά αλλά δουλειά με αμοιβή δεν μας δίνουνε Ούτε μια γκαρσονιέρα δεν μπορούμε να νοικιάσουμε. Οι γονεί μας, μας στηρίζουν αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει κάτι να γίνει, πώς θα ανοίξουμε τα φτερά μας; Πώς θα κάνουμε δική μας οικογένεια; Η Ελλάδα μας διώχνει

: Όλοι μας ζητάνε πτυχία, μεταπτυχιακά αλλά δουλειά με αμοιβή δεν μας δίνουνε Ούτε μια γκαρσονιέρα δεν μπορούμε να νοικιάσουμε. Οι γονεί μας, μας στηρίζουν αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει κάτι να γίνει, πώς θα ανοίξουμε τα φτερά μας; Πώς θα κάνουμε δική μας οικογένεια; Η Ελλάδα μας διώχνει Σαμαράς : Μην το ξαναπείς αυτό. Κάθε γενιά φτιάχνει την πατρίδα που ονειρεύεται Η απογοήτευση δεν είναι λύση, η απάντηση είναι να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας

: Μην το ξαναπείς αυτό. Κάθε γενιά φτιάχνει την πατρίδα που ονειρεύεται Η απογοήτευση δεν είναι λύση, η απάντηση είναι να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας Κοπέλα : Η πολιτική είναι αδιάφορη

: Η πολιτική είναι αδιάφορη Σαμαράς : Γιατί;

: Γιατί; Κοπέλα : Δεν υπάρχει δικαιοσύνη Είμαστε η γενιά των Τεμπών, μας δουλεύουν οι πολιτικοί

: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη Είμαστε η γενιά των Τεμπών, μας δουλεύουν οι πολιτικοί Σαμαράς : Για κάτσε δεν είμαστε όλοι ίδιοι

: Για κάτσε δεν είμαστε όλοι ίδιοι Κοπέλα : Για αυτό ήρθα σε εσάς γιατί σας βλέπω σαν πατέρα και μου δίνετε μια σιγουριά. Τελικά σε τι πρέπει να πιστέψουμε;

: Για αυτό ήρθα σε εσάς γιατί σας βλέπω σαν πατέρα και μου δίνετε μια σιγουριά. Τελικά σε τι πρέπει να πιστέψουμε; Σαμαράς : Να είστε αισιόδοξοι, και με πίστη ότι θα πετύχετε. Να έχετε βιλάδα μέσα σας

: Να είστε αισιόδοξοι, και με πίστη ότι θα πετύχετε. Να έχετε βιλάδα μέσα σας Κοπέλα : Τι σημαίνει αυτό;

: Τι σημαίνει αυτό; Σαμαράς: Πως να σας το πω, είναι το keep going που λέμε στα Καλαματιανά



