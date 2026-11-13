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Σαμαράς κατηγόρησε την ηγεσία για άσκηση μυστικής διπλωματίας και εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής, προειδοποιώντας για κινδύνους αντίστοιχους με παλαιότερες εθνικές κρίσεις.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός κατέθεσε έξι ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της Γαλλίας και τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική κατευνασμού.

Τέλος, χαρακτήρισε τις τρέχουσες εξελίξεις ως «Πρέσπες του Αιγαίου», δηλώνοντας πως ο ελληνικός λαός δεν αποδέχεται τη δημιουργία τετελεσμένων από την τουρκική πλευρά.

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Σκληρή επίθεση του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης και ειδικά κατά των Κυριάκου Μητσοτάκη και Γιώργου Γεραπετρίτη, μετά τις εξελίξεις με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για μυστική διπλωματία που «οδηγεί σε νέα Μαδρίτη κι Ελσίνκι και σε νέα Ίμια. Διπλωματία που μετέτρεψε ακόμα και τους συμμάχους μας σε “Πόντιους Πιλάτους”.»

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Παραθέτει 6 ερωτήματα και εξαπολύει πυρά για «εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε τρίτους» ενώ υπογραμμίζει ότι «το γκριζάρισμα ελληνικών περιοχών και η ανοχή στην επιβολή τετελεσμένων από την Τουρκία, είναι οι “Πρέσπες του Αιγαίου”.»

«Όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί την Αμαρτία να την βαφτίσει Αρετή, ο ελληνικός λαός δεν δέχεται τέτοια “ανοσιουργήματα”.

Μιλήσαμε πολλοί.

Αλλοίμονο σ’ αυτούς που δεν ακούνε…», καταλήγει στη δήλωση του ο Μεσσήνιος πολιτικός.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

Στις 25 Οκτωβρίου προειδοποίησα για τις δυσμενείς συνέπειες της αποδοχής του Τουρκικού αιτήματος για “ενημέρωση”.

Δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε την πολιτική του κατευνασμού.

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Έτσι, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα::

Πρώτον, ποιος, από πότε, πως, και με ποιανού την εντολή έδωσε στη Γαλλία το δικαίωμα να προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία για λογαριασμό της Ελλάδας;

Δεύτερον, ποιος, πότε και γιατί συμφώνησε με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης;

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Τρίτον, γιατί το Γαλλικό σκάφος δεν απέπλεε μέχρι να ενημερωθεί η Τουρκική πλευρά;

Τέταρτον, εφόσον η Τουρκία ενημερώθηκε από τη Γαλλία, τότε η κάθε NAVTEX τι ρόλο παίζει;

Πέμπτον, εάν όλα τα παραπάνω έγιναν εν αγνοία της Ελλάδας, τότε γιατί δεν κάναμε διάβημα εναντίον της Γαλλίας και δεν αναστείλαμε την άδεια στην Γαλλική εταιρεία;

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Έκτον, αφού δεχόμαστε ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα να “ενημερώνεται”, από εδώ και πέρα θα ζητάμε κι εμείς “ενημερώσεις” για αντίστοιχες ενέργειες της Τουρκίας;

Η μυστική διπλωματία Μητσοτάκη-Γεραπετρίτη μας οδηγεί σε νέα Μαδρίτη κι Ελσίνκι και σε νέα Ίμια. Διπλωματία που μετέτρεψε ακόμα και τους συμμάχους μας σε “Πόντιους Πιλάτους”.

Η εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε τρίτους, το γκριζάρισμα ελληνικών περιοχών και η ανοχή στην επιβολή τετελεσμένων από την Τουρκία, είναι οι “Πρέσπες του Αιγαίου”.

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Όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί την Αμαρτία να την βαφτίσει Αρετή, ο ελληνικός λαός δεν δέχεται τέτοια “ανοσιουργήματα”.

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Μιλήσαμε πολλοί.

Αλλοίμονο σ’ αυτούς που δεν ακούνε…

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