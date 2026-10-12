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Η πρεμιέρα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 μετατέθηκε για τις 24 Οκτωβρίου, ενώ η παρουσιάστρια σχεδιάζει να δώσει τη συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα ταξιδέψει στο Λος Άντζελες για να παρακολουθήσει το επερχόμενο fashion show της εταιρείας Victoria's Secret, κατόπιν σχετικής επιλογής της εταιρείας.

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Δεν έχει αποκλειστεί -ακόμα- το όνομα της Ζέτας Μακρυπούλια για την παρουσίαση του Dancing with the Stars. Μάλιστα το όνομά της συζητήθηκε στον σταθμό πριν από λίγες μέρες καθώς και οι δύο πλευρές επιθυμούν να συνεχιστεί η συνεργασία τους και μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του Moments.

Η ίδια πάντως, μετά την παρθενική της εμφάνιση στην Επίδαυρο και τη διπλή συνεργασία της με τον Νίκο Καραθάνο, φαίνεται πως έχει δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στα επόμενα θεατρικά της βήματα.

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Η Ζέτα Μακρυπούλια συμμετείχε στην παράσταση «Ειρήνη: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη» το καλοκαίρι.

Από τη Μακρυπούλια στη Σκορδά;

Αναβολή για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου παίρνει η πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1. Βέβαια το κανάλι είχε φροντίσει να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για την εκπομπή For you, που θέλει να σπάσει την άτυχη παράδοση των προηγούμενων ετών στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η 46χρονη παρουσιάστρια επέλεξε να δώσει την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά μετά την επιστροφή της στον ΑΝΤ1, στον κουμπάρο της, Νίκο Χατζηνικολάου. Το γύρισμα πάντως δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα.

Όσο για τις φήμες που ήθελαν τη Φαίη Σκορδά να «παίρνει από τα χέρια» της Ζέτας Μακρυπούλια το DWTS, η πρώτη έχει αποφύγει διπλωματικά να πάρει θέση, αφήνοντας τον σταθμό να χειριστεί το λεπτό αυτό ζήτημα για να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις από το πουθενά!

Η Φαίη Σκορδά με τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2019

Επέστρεψε την Κυριακή στην Ελλάδα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μετά από μια τετραήμερη απόδραση με τον αγαπημένο της, Γιάννη Καραβασάνη, αλλά δεν θα μείνει για πολύ. Σε λίγες μέρες θα ταξιδέψει στο Λος Άντζελες, καθώς είναι η μόνη Ελληνίδα που επέλεξε η Victoria’s Secret για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο fashion show της διάσημης αμερικανικής εταιρείας γυναικείας ένδυσης.

H Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην Κοπεγχάγη.

Στη φετινή επίδειξη που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, θα περπατήσουν μερικά από τα πιο διάσημα μοντέλα του πλανήτη, όπως η Τζίτζι Χαντίντ, η Κάντις Σουάνπολ και η Άσλεϊ Γκράχαμ, ενώ θα τραγουδήσει το νέο αίμα της αμερικανικής ποπ, η κυρίως, σκηνής, όπως το συγκρότημα Katseye, η Τέιτ Μακ Ρέι και η Μέγκαν Δι Στάλιον.