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Μπορεί ο Νοέμβριος να πλησιάζει στο τέλος του, ωστόσο ο καιρός των τελευταίων ημερών θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά χειμώνα, με τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες να επιτρέπουν ακόμη και βουτιές στη θάλασσα. Μία από αυτές έκανε και η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την καλοκαιρία και να απολαύσει μια διαφορετική ημέρα δίπλα στο νερό.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα βίντεο από την εξόρμησή της. Στα πρώτα πλάνα φαίνεται να διστάζει για λίγο, σαν να ζυγίζει αν πρέπει τελικά να βουτήξει, μέχρι που παίρνει την απόφαση, βγάζει το παρεό της και πέφτει στη θάλασσα.

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Η ίδια αντιμετώπισε με χιούμορ την ασυνήθιστη για την εποχή εμπειρία της, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Τι ξαφνικό και πανέμορφο καλοκαίρι με βρήκε τέλη Νοέμβρη!».

Η ανάρτηση της Ζέτας Μακρυπούλια αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, που επιτρέπουν σε όσους το επιθυμούν να παρατείνουν λίγο ακόμη την αίσθηση του καλοκαιριού, παρά το γεγονός ότι ο χειμώνας βρίσκεται προ των πυλών.