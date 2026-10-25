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Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ για τους γηπεδούχους.

Τα πρώτα τους τέρματα με τη φανέλα του Ολυμπιακού σημείωσαν οι Μάριους Μουαντιλμαντζί και Λέον Μπέιλι στο δεύτερο ημίχρονο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα συγκεντρώνοντας συνολικά δεκαεννέα βαθμούς.

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Την έβδομη συνεχόμενη νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις πανηγύρισε ο Ολυμπιακός με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 5-0 της Καλαμάτας. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Ζότα Σίλβα που σημείωσε χατ-τρικ, τα πρώτα τους τέρματα με τους «ερυθρόλευκα» σημείωσαν οι Μάριους Μουαντιλμαντζί και Λέον Μπέιλι.

Απόλυτος κυρίαρχος στην αναμέτρηση απέναντι στην Καλαμάτα ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σε εξαιρετική μέρα τον Ζότα Σίλβα που σημείωσε χατ-τρικ (37′,40′, 46′), ενώ στον φωτεινό πίνακα πρόσθεσαν για πρώτη φορά τα ονόματα τους με την φανέλα των Πειραιωτών οι Μάριους Μουαντιλμαντζί στο 74′ και Λέον Μπέιλι στο 86′ στην πιο παραγωγική εμφάνιση της ομάδας του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά, ενώ η Καλαμάτα υποδέχεται τον Ηρακλή. Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στην κορυφή περιμένοντας το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού στον Βόλο με 19 βαθμούς, ενώ η Καλαμάτα έμεινε στους 10 στην έβδομη θέση.

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Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, απειλώντας τα καρέ της Καλαμάτας. Στο 5′ καταγράφηκε η πρώτη ευκαιρία στο ματς με τον Σα να κάνει το γύρισμα από τα δεξιά αλλά το πλασέ του Ρόκα πέρασε ψηλά άουτ. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στις ευκαιρίες, με τον Βάργκας να μπαίνει μέσα στην περιοχή να κάνει το πλασέ αλλά ο Ορτέγκα σταμάτησε την προσπάθεια του στο 13ο λεπτό. Στο 16′ ο Πέντερσεν έκανε το γύρισμα αλλά το σουτ του Ζότα Σίλβα από πλεονεκτική θέση δεν βρήκε στόχο. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να έχουν την υπεροχή και στο 33΄ απείλησαν εκ νέου με τον Πουέρτα να σουτάρει αλλά ο Βασίλιεβιτς απέκρουσε. Ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας όμως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στο 37′ όταν ο Ρόκα έκανε την σέντρα και ο Ζότα Σίλβα με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Τρία λεπτά αργότερα ο Ζότα Σίλβα χτύπησε ξανά, με τον Πορτογάλο να σουτάρει με το δεξί και να νικάει για δεύτερη φορά τον Βασίλιεβιτς κάνοντας το 2-0.

Όπως τελείωσε το πρώτο μέρος έτσι ξεκίνησε το δεύτερο, με τον Ζότα Σίλβα να βρίσκει δίχτυα για τρίτη φορά. Ο Τικνιζιάν μπήκε μέσα στην περιοχή από τα αριστερά και ο Πορτογάλος έκανε το 3-0, με πλασέ από κοντινή απόσταση. Η Καλαμάτα βρήκε δίχτυα στο 64′ με τον Βάργκας αλλά το τέρμα του δεν μέτρησε αφού στο ξεκίνημα της φάσης ο Στρούγγης υποδείχθηκε οφσάιντ. Και αφού το τέρμα των Μεσσήνιων δεν μέτρησε οι γηπεδούχοι βρήκαν και τέταρτο τέρμα με τον Πέντερσεν να βγάζει την σέντρα από τα δεξιά και ο Μάριους με πλασέ έκανε το 4-0 πετυχαίνοντας το πρώτο του τέρμα με τα «ερυθρόλευκα». Ο επιθετικός από το Τσαντ μάλιστα έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα στο 80′ αλλά το γκολ του δεν μέτρησε καθώς εκκίνησε την προσπάθεια του από θέση οφσάιντ. Στο 85′ ήταν η σειρά του Λέον Μπέιλι να σημειώσει το πρώτο του τέρμα με τους Πειραιώτες, με τον εξτρέμ από την Τζαμάικα να μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα δεξιά και με πλασέ έκανε το 5-0.

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (60′ Έσε), Σα (46′ Τσικίνιο), Ρόκα (78′ Φορτούνης), Ζότα (75′ Μπέιλι), Γκονζάλες (60′ Μάριους).

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης (83′ Μπακαγιόκο), Ροντρίγκεζ, Χατζηθεοδωρίδης, Πινέιρο (75′ Μιράντα), Καρεάσο (61′ Κατάλντι), Σίγκουρντσον, Βάργκας (75′ Μάτρτιν), Μορέιρα, Κουρμινόφσκι