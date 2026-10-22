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Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 78ο λεπτό από αυτογκόλ του Μάνσβερκ, έπειτα από κεφαλιά του Γκονζάλες.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ.

Η Σπάρτα Πράγας πίεσε για την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά, αλλά ο Ολυμπιακός διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης.

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Η αήττητη πορεία του Ολυμπιακού στο Europa League συνεχίζεται αφού πέτυχε το «3×3»! Με το αυτογκόλ του Μάνσβερκ από την κεφαλιά του Γκονζάλες, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη σπουδαία νίκη κόντρα στη Σπάρτα Πράγας με 1-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και βρίσκονται πλέον ακόμη πιο κοντά στην απευθείας πρόκριση.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με επιθετική διάθεση στην αναμέτρηση απέναντι στη Σπάρτα Πράγας στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, αναλαμβάνοντας από τα πρώτα λεπτά την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπαθώντας να διασπάσει την άμυνα των Τσέχων. Οι “ερυθρόλευκοι” είχαν την υπεροχή στην κατοχή της μπάλας και αναζήτησαν το γκολ μέσα από διαδοχικές επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις τελικές τους προσπάθειες. Από το 25′ μέχρι το 37′ κέρδισαν πέντε κόρνερ, εντείνοντας την πίεσή τους, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν ουσιαστικούς κινδύνους. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ διατήρησε τον έλεγχο μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με τη Σπάρτα Πράγας να προσπαθεί κυρίως να περιορίσει την επιθετική δραστηριότητα των γηπεδούχων. Παρά την υπεροχή των Πειραιωτών, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0), με τον Ολυμπιακό να έχει δημιουργήσει περισσότερες προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ.

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Στο δεύτερο μέρος, η Σπάρτα Πράγας προχώρησε στην αντικατάσταση του Χούγκο Σόχουρεκ από τον Σίβερτ Μάνσβερκ, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να πιέζει για το προβάδισμα. Από το 54′ έως το 58′, οι “ερυθρόλευκοι” κέρδισαν τέσσερα διαδοχικά κόρνερ, χωρίς να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 62′, ο Αλγουαθίλ προχώρησε στην πρώτη του παρέμβαση, αντικαθιστώντας τον Γιάρεμτσουκ με τον Γκονσάλες στην κορυφή της επίθεσης, ενώ ο Πουέρτα πέρασε στη θέση του Έσε. Οι “ερυθρόλευκοι” συνέχισαν να αναζητούν το γκολ. Στο 78ο λεπτό, ο Πέντερσεν τροφοδοτήθηκε στα δεξιά, απέφυγε τον αντίπαλό του με όμορφη ενέργεια και σέντραρε για τον Γκονζάλεζ, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μεξικανός, βέβαια, είχε την τύχη με το μέρος του, καθώς η αρχική πορεία της μπάλας δεν ήταν στην εστία, αλλά τον ευνόησε μία επαφή με το κεφάλι αντιπάλου Μάνσβερκ που χρεώθηκε αυτογκόλ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι “άγγιξαν” την ισοφάριση, με τον Καντεραμπέκ να εκτελεί από ευνοϊκή θέση μέσα στην περιοχή και να αστοχεί οριακά. Οι Τσέχοι πίεσαν στα τελευταία λεπτά, όπως στο 90’+2′ με μία εκτέλεση φάουλ του Ένεμε, την οποία απέκρουσε ο Ορτέγκα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Σάλιακας (74’ Πέντερσεν), Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (74’ Τικνιζάν), Φρόιλερ, Έσε (62’ Πουέρτα), Τσικίνιο (83’ Σα), Ζότα, Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ (62’ Γκονζάλες).

ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ: Σουρόβτσικ, Συσόμελ, Ζελένι, Γκούνταλ, Χόεβερ (80’ Καντέραμπεκ), Μάτσεκ (67’ Βύντρα), Ενεμέ, Σοτσούρεκ (46’ Μάνσβερκ), Βόιτα (60’ Μπρούνες), Αλκόσερ και Τζούρασεκ (67’ Σίγκνατεκ).