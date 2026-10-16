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Οι Πειραιώτες ανέτρεψαν το αρχικό προβάδισμα των γηπεδούχων και έφτασαν να προηγούνται με διψήφια διαφορά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε σε 92-92 στο τέλος της κανονικής διάρκειας, οδηγώντας τον αγώνα στην παράταση μετά από εύστοχο τρίποντο του Ρόμπινσον.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός βελτίωσε το ρεκόρ του στη διοργάνωση σε 5-1, υποχρεώνοντας τους Καταλανούς στην τρίτη τους ήττα.

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Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με δύο σπουδαία «διπλά» επί ισπανικού εδάφους τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, καθώς μετά την επική ανατροπή στη Βαλένθια ακολούθησε απόψε το πέρασμά του από τη Βαρκελώνη. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 105-100 της Μπαρτσελόνα στην παράταση (92-92κ.α.), για την 6η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 5-1 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους Καταλανούς στην τρίτη ήττα τους.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά το ματς, με τον ΜακΙντάιρ να αναλαμβάνει ρόλο εκτελεστή και να οδηγεί τους Πειραιώτες στο 13-7, αλλά γρήγορα το σκηνικό άλλαξε μετά το καλό πρώτο τετράλεπτο των φιλοξενούμενων. Η Μπαρτσελόνα βρήκε ρυθμό από μακριά και άρχισε να τιμωρεί την “ερυθρόλευκη” άμυνα, περνώντας μπροστά στο σκορ με 15-13, κάνοντας 8-0 σερί. Από εκεί και έπειτα, το σκηνικό του αγώνα ήταν διαφορετικό και ας ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός ο Βεζένκοφ, ο οποίος έβαζε το ένα καλάθι μετά το άλλο. Οι γηπεδούχοι απέκτησαν ψυχολογία, βλέποντας τον Ολυμπιακό να είναι αρκετά ευάλωτος αμυντικά και έκλεισαν στο 30-26 το πρώτο δεκάλεπτο, ενώ νωρίτερα είχαν φθάσει ακόμη και στους οκτώ πόντους την υπέρ τους διαφορά.

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Η δεύτερη περίοδος εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικά, γιατί ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε σημαντικά στο πίσω μέρος του παρκέ, με τους παίκτες του να βγάζουν μεγάλη ενέργεια στα αμυντικά τους καθήκοντα κι αυτό τους έδωσε ώθηση και στο επιθετικό κομμάτι. Το σχήμα με τους Μοντέρο, Τζόσεφ, Παπανικολάου, Εντζάι και Χολ ξεκίνησε την αντεπίθεση του Ολυμπιακού, που συνέχισε το σερί του. Το 30-22 του 9’, έγινε 33-30 υπέρ των Πειραιωτών στο 13ο λεπτό του αγώνα. Ο Μοντέρο λειτούργησε εξαιρετικά ως δημιουργός, αλλά τη διαφορά την έκανε ο Εντζάι, ο οποίος ήταν αψεγάδιαστος και στις δύο πλευρές του παρκέ. Έτσι, ο Ολυμπιακός πήγε στην ανάπαυλα έχοντας διψήφια διαφορά με το 57-47, που ήρθε από το επιμέρους 31-17 που έκαναν οι Πειραιώτες στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Το σημαντικότερο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν να μπορέσει να διαχειριστεί καλά το δεύτερο ημίχρονο, λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Βαρκελώνη, αφού υπήρχαν ιατρικά θέματα με τρεις παίκτες (Μοντέρο, Εντζάι, Χολ) και τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε. Παρ’ όλα αυτά, ο Ολυμπιακός είχε ακόμα αρκετή ποιότητα στο ρόστερ του και την έβγαλε, όταν η Μπαρτσελόνα μείωσε σε 62-60. Οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ υπέγραψαν ένα “ερυθρόλευκο” 12-0 και οι Πειραιώτες έφθασαν στο +14 (74-60), λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, που έκλεισε με το σκορ στο 77-66 υπέρ του Ολυμπιακού.

Οι “ερυθρόλευκοι” μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με την πεντάδα που άναψε τη “σπίθα” στη δεύτερη περίοδο του αγώνα. Όμως, αυτή τη φορά τα πράγματα δεν κύλησαν το ίδιο καλά για τον Ολυμπιακό, που εμφάνισε προβλήματα, τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση. Οι Πειραιώτες έφθασαν στο 81-68, 8:26 πριν το φινάλε, όμως στη συνέχεια το παιχνίδι άλλαξε. Η Μπαρτσελόνα βρήκε ρυθμό απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που σταμάτησε να έχει ενέργεια στην άμυνα και καθαρό μυαλό στην επίθεση. Οι Καταλανοί έκαναν επιμέρους 13-3 και μείωσαν σε 84-81, 2:37 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός πήρε ανάσα με μεγάλο τρίποντο του ΜακΙντάιρ, ο οποίος έκανε το 90-83 στο 1:42, αλλά η Μπαρτσελόνα δεν τα παράτησε. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν σε απόσταση ενός σουτ (90-88) με τον Ολυμπιακό να χάνει τα ριμπάουντ και στα 25 δευτερόλεπτα ο Νίμπο κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ από τον Φουρνιέ. Ο ψηλός της Μπαρτσελόνα έκανε 1/2 βολές, στη συνέχεια βγήκε η άμυνα στον Πάντερ και η ελληνική ομάδα φαινόταν να καθαρίζει το ματς με τις βολές του Βεζένκοφ. Όμως, ο Ρόμπινσον ισοφάρισε σε 92-92 με τρίποντο στα 1.8’’ πριν το φινάλε και ο Τζόσεφ αστόχησε σε δύσκολο σουτ στην εκπνοή.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-26, 47-57, 66-77, 92-92, 100-105 (παρ.)