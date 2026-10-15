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Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η καλλιτέχνιδα ξεχώρισε για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Λωξάντρα.

Η Βαλάση σπούδασε δίπλα σε σημαντικούς δασκάλους του θεάτρου και συμμετείχε σε πλήθος παραστάσεων και κινηματογραφικών ταινιών από το 1960.

Η ίδια διατηρούσε στενή φιλία με τη Μελίνα Μερκούρη και υπήρξε σύζυγος του επίσης καταξιωμένου ηθοποιού Τίτου Βανδή.

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Η Μπέτυ Βαλάση απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών. Η αγαπημένη ηθοποιός φιλοξενούνταν τα τελευταία χρόνια στο «Σπίτι του Αγωνιστή».

Η Μπέτυ Βαλάση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Ο μεγάλος αδελφός του πατέρα της σφαγιάστηκε από τους Τούρκους το 1922. Το πραγματικό της όνομα είναι Δέσπω (Δέσποινα), αλλά η μητέρα της το άλλαξε σε Μπέτυ. Όταν ήταν μικρή οι γονείς της χώρισαν. Ο πατέρας της έμεινε στην Κατερίνη και ίδρυσε μονάδα παραγωγής καπνών, όπως είχε η οικογένειά του στη Μικρά Ασία, ενώ η μητέρα της μετακόμισε στην Αθήνα. Για πολλά χρόνια η μικρή Μπέτυ ταξίδευε με τρένο μεταξύ Αθήνας και Κατερίνης, ώστε να βλέπει και τους δύο γονείς της.

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Αποφοίτησε από το εξατάξιο 5ο Γυμνάσιο Εξαρχείων. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους, όπως τον Αιμίλιο Χουρμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Σωκράτη Καραντινό.

Η Μπέτυ Βαλάση και ο Πάνος Σκουρολιάκος στο θέατρο Βασιλάκου – Στιγμιότυπο από την παράσταση «Λεπρέντης» / EUROKINISSI

Τη συνέδεε στενή φιλία με τη Μελίνα Μερκούρη, με την οποία έπαιξε μαζί στο θέατρο και στον κινηματογράφο.

Η Μπέτυ Βαλάση αγαπήθηκε από όλους τους Έλληνες μέσα πό τον θρυλικό ρόλο της «Λωξάντρας», την τηλεοπτική σειρά που βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου για τους Έλληνες της Πόλης και προβλήθηκε από την ΕΡΤ την σεζόν 1979-1980, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Γρηγορίου. Σύμφωνα με τους κριτικούς ήταν ο καλύτερος της καριέρας της.

Το 1961 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη. Ενσάρκωσε τον ρόλο της Παλλάδας Αθηνάς στη σατιρική τριλογία Οδύσσεια του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη. Από το 1960 έως το 2004 έπαιξε σε ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους καταξιωμένων σκηνοθετών.

Έκανε δύο γάμους και απέκτησε ένα γιο, το Νικόλα Χάρι Μινισσάλι, ο οποίος σπούδασε σκηνοθεσία στο εξωτερικό. Τον δεύτερο σύζυγό της, επίσης σπουδαίο ηθοποιό Τίτο Βανδή, ερωτεύθηκε το 1982, παντρεύτηκε το 1984 και παρέμειναν μαζί μέχρι το θάνατό του το 2003, σε ηλικία 86 ετών.

«Έμεινε μαζί μας 4,5 χρόνια», δήλωσε στο ΑΠΕ η πρόεδρος του Δ.Σ. του «Σπιτιού του Αγωνιστή», Στέλλα Βαλαβάνη, μιλώντας για την απώλεια της Μπέτυς Βαλάση, η οποία θα λείψει από όσους την έζησαν από κοντά τα τελευταία της χρόνια.

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Η ανακοίνωση του ΚΚΕ: «Ολόφωτη και τρυφερή, αχόρταγη για ζωή και γνώση, μεγάλη ηθοποιός και αγωνίστρια»

Σε ανακοίνωσή του για την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτυς Βαλάση, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει τα εξής:

«Το ΚΚΕ αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, έναν άνθρωπο με ξεχωριστό ήθος, καλλιέργεια, δυναμισμό και αγωνιστική στάση.

Από τη Θεσσαλονίκη, όπου γεννήθηκε το 1937, μέσα σε προσφυγική οικογένεια από τη Μικρά Ασία, κουβαλούσε τις ιστορίες και τα βιώματα μιας γενιάς που γνώρισε τον ξεριζωμό και πάλεψε για τη ζωή και την αξιοπρέπειά της. Ήδη από τα παιδικά της χρόνια άρχισε να σχεδιάζει το μέλλον της, δεμένο με την τέχνη και το θέατρο. Ονειρεύτηκε να γίνει ηθοποιός και κυνήγησε το όνειρό της με επιμονή και αποφασιστικότητα.

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Μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους και συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες και ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Κατάφερε να οικοδομήσει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία. Το θέατρο και η ζωή ήταν για την Μπέτυ Βαλάση ένας αδιαχώριστος κόσμος. “Έπαιζε” με άνεση και φυσικότητα τους ρόλους της τόσο στη θεατρική σκηνή όσο και στην καθημερινότητα. Ήταν θεατρική στη ζωή και ανθρώπινη στο θέατρο.

Η Μπέτυ Βαλάση υπήρξε μία από τις μεγάλες κυρίες του παλιού ελληνικού θεάτρου. Στην τηλεόραση αγαπήθηκε από γενιές θεατών μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της Λωξάντρας, στην ομώνυμη σειρά της ΕΡΤ. Οι δύο αυτές γυναίκες ταυτίστηκαν στη συνείδηση του κόσμου. Η αγάπη του κόσμου για τη Λωξάντρα είναι άρρηκτα δεμένη με την ερμηνεία της Μπέτυς Βαλάση.

Η γνωριμία της με τον Τίτο Βανδή, ύστερα από διαφορετικές προσωπικές και καλλιτεχνικές διαδρομές, στάθηκε καθοριστική στη ζωή της. Ένας μεγάλος έρωτας που εξελίχθηκε γρήγορα σε βαθιά συντροφική σχέση και κοινή πορεία ζωής. Δύο σπουδαίοι ηθοποιοί, δύο ξεχωριστοί άνθρωποι, με κοινωνική συνείδηση και αγάπη για το θέατρο. Ξεχωριστή θέση στη ζωή της είχε η στενή φιλία της με τη Μελίνα Μερκούρη.

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Η Μπέτυ Βαλάση ήταν μια γυναίκα πληθωρική και πολυδιάστατη. Στο γεμάτο πρόσωπό της διέκρινες την ευαισθησία και τη δυναμικότητα. Ένα μεγάλο, μόνιμο χαμόγελο και ένα οξύ βλέμμα, που διέκρινε και έκρινε τα πάντα. Είχε τη σιγουριά του ανθρώπου που γνώριζε την αξία του, χωρίς να χρειάζεται να την επιδεικνύει. Είχε τη γενναιοδωρία να δίνει, τη δύναμη να επιμένει και το θάρρος να λέει “όχι” όταν κάτι δεν την εξέφραζε.

Αυτή η ουσιαστική σχέση της με τον άνθρωπο και τη ζωή συναντήθηκε φυσικά με την κοινωνική και αγωνιστική της στάση. Συμμετείχε στις δραστηριότητες του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και περιέβαλλε με αγάπη και έγνοια τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των ανθρώπων του θεάτρου και των εργαζομένων στον πολιτισμό.

Η σχέση της Μπέτυς Βαλάση με το ΚΚΕ υπήρξε σταθερή και διαρκής. Μιλούσε με εμπιστοσύνη, πίστη και αγάπη για το Κόμμα της. Στήριξε με την παρουσία της, την τέχνη και τον λόγο της την πολιτική και πολιτιστική του δραστηριότητα, στις μεγάλες αλλά και στις δύσκολες στιγμές του, όπως την περίοδο της κρίσης και της ανασυγκρότησης. Υπήρξε υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθήνας. Τα τελευταία 4,5 χρόνια φιλοξενούνταν στο “Σπίτι του Αγωνιστή”, παραμένοντας ενεργή πνευματικά και κοινωνικά, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον της για την τέχνη και την κοινωνική ζωή.

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Η Μπέτυ Βαλάση αφήνει πίσω της μεγάλη παρακαταθήκη στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού. Αφήνει τη μνήμη μιας γυναίκας δημιουργικής, δυναμικής και ασυμβίβαστης. Αφήνει, όμως, και το παράδειγμα μιας καλλιτέχνιδας που απέδειξε πως η τέχνη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη ζωή. Θα την κρατήσουμε στη μνήμη μας όπως ήταν: ολόφωτη και τρυφερή, αχόρταγη για ζωή και γνώση, μεγάλη ηθοποιός και αγωνίστρια.

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Στον γιο της Νικόλα, τον εγγονό της Τίτο και σε όλους τους δικούς της ανθρώπους, στους συναδέλφους της και σε όλους όσοι τη γνώρισαν, την αγάπησαν και συμπορεύτηκαν μαζί της, το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια.