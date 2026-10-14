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Την έντονη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Τάιλερ Ντόρσει, θέτοντας δημόσια το ερώτημα γιατί ο Ολυμπιακός δεν συναινεί στην αποχώρησή του, από τη στιγμή που δεν προτίθεται να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις του για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Ο ομογενής γκαρντ σχολίασε σχετική ανάρτηση στο Instagram, τοποθετούμενος ανοιχτά για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Η δημοσίευση περιλάμβανε απόσπασμα από την εκπομπή Triple Threat Show, του καναλιού Amerikanos24, με τους Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και Τσίμα Μονέκε να συζητούν για τον ρόλο του Ντόρσει στους «ερυθρόλευκους».

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Ο παίκτης της Ντουμπάι υποστήριξε ουσιαστικά ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να καλύψει το κενό του γκαρντ με άλλη επιλογή, χωρίς να είναι απαραίτητη η παραμονή του. Στον αντίποδα, ο αθλητής του Ερυθρού Αστέρα διαφώνησε με αυτή την προσέγγιση, τονίζοντας ότι η ομάδα του Πειραιά οφείλει να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει τη συμβολή του Ντόρσεϊ στην περσινή κατάκτηση της EuroLeague.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ντόρσει:

«Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!

Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!».